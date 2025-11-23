मार्केट में तहलका मचाने आई रॉयल एनफील्ड की नई इलेक्ट्रिक बाइक, कई कमाल फीचर्स से लैस; जानें खासियत
गोवा में चल रहे मोटोवर्स 2025 (Motoverse 2025) में रॉयल एनफील्ड ने एक बड़ा धमाका किया है। जी हां, क्योंकि रॉयल एनफील्ड ने अपनी नई इलेक्ट्रिक बाइक हिम-ई लॉन्च कर दी है। आइए जानते हैं कि कंपनी की पहली ADV EV की खासियत क्या है।
गोवा में चल रहे मोटोवर्स 2025 (Motoverse 2025) में रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) ने एक बार फिर सबका ध्यान खींच लिया। कंपनी ने अपनी इलेक्ट्रिक एंट्री का टेस्ट-बेड मॉडल हिम-ई (Himalayan Electric) शोकेस किया और इसे देखकर फैन्स में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। सबसे खास बात यह है कि फेस्टिवल में दो यूनिट्स को चलते हुए भी देखा गया, जिससे पता चलता है कि यह सिर्फ एक शोपीस नहीं, बल्कि पूरी तरह से राइडेबल प्रोटोटाइप है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Evoke Motorcycles Evoke Urban Classic
₹ 6.5 लाख से शुरू
Matter Aera
₹ 1.83 - 1.94 लाख
Royal Enfield Classic 350
₹ 1.81 - 2.16 लाख
Honda SP 125
₹ 85,564 - 1.11 लाख
Royal Enfield Bullet 350
₹ 1.6 - 2.02 लाख
क्या हिम-ई प्रोडक्शन में आएगी?
रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) इस मॉडल को अभी टेस्ट-बेड के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। जानकारी के मुताबिक हिम-ई (Him-E) जैसी की वैसी प्रोडक्शन में नहीं आएगी। इसे सिर्फ टेक्नोलॉजी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। इसका इस्तेमाल कर कंपनी भविष्य में नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बनाएगी। ये आने वाली बाइक्स खासकर ADV और क्रूजर कैटेगरी में हो सकती है। दूसरे शब्दों में हिम-ई (Him-E) वह बाइक है, जिसमें रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) अपनी EV टेक्नोलॉजी ट्राई कर रही है।
Him-E: हाई-एंड पार्ट्स के साथ फ्यूचरिस्टिक प्रोटोटाइप
यह सिर्फ एक EV नहीं, बल्कि एक प्रीमियम टेस्ट मशीन जैसी दिखती है। इसमें कई हाई-परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स लगाए गए हैं। इसमें गोल्डन क्रॉस-स्पोक अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो इसे एक प्रीमियम और एडवेंचर-रेडी स्टांस देते हैं। इसमें ओहलीन्स की इलेक्ट्रॉनिक-एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलता है। बता दें कि ओहलीन्स दुनिया की टॉप सस्पेंशन कंपनियों में से एक है। इलेक्ट्रॉनिक-एडजस्टमेंट इसे तकनीकी रूप से और भी एडवांस बनाते हैं।
इसमें निस्सिन की रेडियली-माउंटेड ब्रेक कैलिपर्स और बेम्बो मास्टर सिलेंडर देखने को मिलता है। इससे ब्रेकिंग परफॉर्मेंस बेहद सटीक और दमदार हो जाती है। इसमें नॉबी ऑफ-रोड टायर्स मिलते हैं। हिमालयन DNA (Himalayan DNA) को ध्यान में रखते हुए इसको बिल्कुल रग्ड और ऑफ-रोडिंग की तरह तैयार किया गया है।
इन-हाउस डेवलप्ड स्ट्रक्चरल बैटरी
यह बैटरी बाइक की फ्रेम-स्ट्रक्चर का हिस्सा है, जिससे बेहतर रिगिडिटी और वजन डिटेल मिलती है। इसमें ऑफ-द-शेल्फ इलेक्ट्रिक मोटर और कंट्रोलर दिया गया है। अभी कंपनी टेस्टिंग फेज में है, इसलिए फिलहाल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक मोटर कंपोनेंट्स का उपयोग किया गया है।
हिम-ई वर्जन 2.0 — पहले से कहीं ज्यादा फिनिश्ड
मोटोवर्स (Motoverse) में दिखने वाली बाइक हिम-ई (Him-E) का वर्जन 2.0 (Version 2.0) है और यह पहले देखी गई यूनिट से कहीं ज्यादा फिनिशिंग के साथ आ रही है। इसमें EV हिमालयन जैसा मस्कुलर डिजाइन मिलता है। इससे साफ लगता है कि रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) इस प्रोजेक्ट पर गंभीरता से काम कर रही है।
क्या रॉयल एनफील्ड की पहली EV ADV यही होगी?
इसकी टेक्नोलॉजी से कंपनी अपनी पहली इलेक्ट्रिक एडवेंचर और क्रूजर बाइक्स बनाएगी। Him-E एक प्रयोगशाला जैसी बाइक है, जिसकी सीख भविष्य के EV मॉडल्स को परफेक्ट करने में मदद करेगी।
मोटोवर्स (Motoverse) में Him-E का असर
फेस्टिवल में मौजूद राइडर्स Him-E को चलते हुए देखकर हैरान रह गए। रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) ने एक चीज साबित कर दी है कि ब्रांड की EV जर्नी शुरू हो चुकी है और कंपनी इसे पूरी सीरियसनेस के साथ कर रही है। 2025 की इस झलक ने साफ दिखा दिया कि आने वाले सालों में EV सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) की एंट्री बड़ा बदलाव ला सकती है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।