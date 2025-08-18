पहली बार कैमरे में कैद हुई रॉयल एनफील्ड की नई हिमालयन 750, मार्केट में मचाएगी धूम; लॉन्च से पहले टेस्टिंग में स्पॉट

भारतीय बाजार में रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 750 (Himalayan 750) का टूरिंग वैरिएंट लॉन्च होने वाला है। लॉन्चिंग से पहले इसको टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। इसमें कई शानदार फीचर्स देखने को मिलेंगे। आइए इसकी खासियत जानते हैं।

रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) की अगली बड़ी लॉन्चिंग अब ज्यादा दूर नहीं लग रही है। हाल ही में हिमालयन 750 (Himalayan 750) का टूरिंग वैरिएंट भारत की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। खास बात ये है कि इस बार बाइक अलॉय व्हील्स पर दौड़ती नजर आई, जो इसे लंबे टूरिंग के लिए और भी प्रैक्टिकल बनाता है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

हिमालयन 750 में क्या है खास?

हिमालयन 750 में 750cc पैरेलल-ट्विन इंजन मिलता है, जो 650cc मोटर का अपग्रेडेड वर्जन है। इंजन से उम्मीद है कि यह 50bhp से ज्यादा की पावर और 60Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसके साथ ही इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है।

रोड-स्पेक ट्यूबलेस टायर फिट

बाइक में नया फ्रेम और सब-फ्रेम मिलता है, जिसे USD फ्रंट फोर्क्स और रियर मोनोशॉक सस्पेंशन सपोर्ट करेंगे। इसमें 19-इंच के फ्रंट और 17-इंच के रियर अलॉय व्हील्स लगाए गए हैं, जिन पर रोड-स्पेक ट्यूबलेस टायर फिट होंगे।

कलर TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

इसमें कलर TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, जो गूगल मैप्स (Google Maps) नेविगेशन और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी सपोर्ट करेगा।

कब होगी लॉन्च?

रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 (Himalayan 750) को सबसे पहले EICMA 2025 मिलान (इटली) में शोकेस किया जा सकता है। इसके बाद इसका ऑफिशियल लॉन्च रॉयल एनफील्ड मोटोवर्स 2025 (Royal Enfield Motoverse 2025) में होने की पूरी संभावना है।

