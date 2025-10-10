मार्केट में जल्द होगी रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 की एंट्री, EICMA 2025 में दिखेगी पहली झलक! जानिए डिटेल्स

रॉयल एनफील्ड अपनी फेमस एडवेंचर बाइक हिमालयन का नया वर्जन Himalayan 750 लंबे समय से टेस्ट कर रही है। बता दें कि इसे कई बार सड़क पर और कैमफ्लेज यूनिट में स्पॉट किया गया है।

रॉयल एनफील्ड अपनी फेमस एडवेंचर बाइक हिमालयन का नया वर्जन Himalayan 750 लंबे समय से टेस्ट कर रही है। इसे कई बार सड़क पर और कैमफ्लेज यूनिट में स्पॉट किया गया है। हाल ही में ब्रांड के टॉप अधिकारियों ने इसे लद्दाख में टेस्ट राइड किया और तस्वीरें शेयर कीं जिससे बाइक का हाइप और बढ़ गया। अब मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रहे हैं कि रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 की दुनिया में पहली झलक EICMA 2025 में मिलेगी जो 6 से 9 नवंबर तक मिलान, इटली में आयोजित होगा। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।

दमदार होगी बाइक बाइक की पावर की बात करें तो कंपनी के लीड डिजाइनर स्टीव एवरिट का कहना है कि Himalayan 750 में कंपनी की बाकी बाइक्स से ज्यादा पावर होगी। इसकी इंजन कैपेसिटी 650s से 100cc ज्यादा होगी और इसमें बड़ा बोर और स्ट्रोक होगा। बाइक का डिजाइन रोड राइडिंग के लिए रखा गया है और ज्यादा पावर को कंट्रोल करने के लिए इसमें डबल डिस्क ब्रेक दिए जाएंगे। साथ ही, इसमें 19 इंच का फ्रंट व्हील होगा जो एडवेंचर और शहर दोनों तरह की राइड के लिए सही है।