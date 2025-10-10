royal enfield himalayan 750 to be unveiled at eicma 2025 मार्केट में जल्द होगी रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 की एंट्री, EICMA 2025 में दिखेगी पहली झलक! जानिए डिटेल्स, Auto Hindi News - Hindustan
रॉयल एनफील्ड अपनी फेमस एडवेंचर बाइक हिमालयन का नया वर्जन Himalayan 750 लंबे समय से टेस्ट कर रही है। बता दें कि इसे कई बार सड़क पर और कैमफ्लेज यूनिट में स्पॉट किया गया है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 06:17 PM
रॉयल एनफील्ड अपनी फेमस एडवेंचर बाइक हिमालयन का नया वर्जन Himalayan 750 लंबे समय से टेस्ट कर रही है। इसे कई बार सड़क पर और कैमफ्लेज यूनिट में स्पॉट किया गया है। हाल ही में ब्रांड के टॉप अधिकारियों ने इसे लद्दाख में टेस्ट राइड किया और तस्वीरें शेयर कीं जिससे बाइक का हाइप और बढ़ गया। अब मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रहे हैं कि रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 की दुनिया में पहली झलक EICMA 2025 में मिलेगी जो 6 से 9 नवंबर तक मिलान, इटली में आयोजित होगा। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।

दमदार होगी बाइक

बाइक की पावर की बात करें तो कंपनी के लीड डिजाइनर स्टीव एवरिट का कहना है कि Himalayan 750 में कंपनी की बाकी बाइक्स से ज्यादा पावर होगी। इसकी इंजन कैपेसिटी 650s से 100cc ज्यादा होगी और इसमें बड़ा बोर और स्ट्रोक होगा। बाइक का डिजाइन रोड राइडिंग के लिए रखा गया है और ज्यादा पावर को कंट्रोल करने के लिए इसमें डबल डिस्क ब्रेक दिए जाएंगे। साथ ही, इसमें 19 इंच का फ्रंट व्हील होगा जो एडवेंचर और शहर दोनों तरह की राइड के लिए सही है।

इलेक्ट्रिक बाइक भी जल्द होगी लॉन्च

रॉयल एनफील्ड सिर्फ हिमालयन 750 पर ही काम नहीं कर रही, बल्कि 750cc प्लेटफॉर्म पर कई नए मॉडल्स और इलेक्ट्रिक बाइक भी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इलेक्ट्रिक बाइक्स को ब्रांड अपनी नई सब-ब्रांड Flying Flea के तहत पेश करेगा। ऐसे में हिमालयन 750 सिर्फ एडवेंचर बाइक लवर्स के लिए ही नहीं बल्कि रॉयल एनफील्ड के फैंस के लिए भी एक एक्साइटिंग लॉन्च साबित होने वाली है। टेस्टिंग और स्पॉटिंग से फैंस की उत्सुकता अब लगातार बढ़ती जा रही है।

Royal Enfield Auto News Hindi

