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रॉयल एनफील्ड फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी, आने वाली है Himalayan 750, लॉन्च जल्द

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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रॉयल एनफील्ड अपनी हिमालयन 750 लाने की तैयारी कर रही है। इसे टेस्टिंग के दौरान एक बार फिर से देखा गया है। टेस्ट मॉडल में यह पावरफुल बाइक पैनियर्स के साथ दिख रही है।

रॉयल एनफील्ड फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी, आने वाली है Himalayan 750, लॉन्च जल्द
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रॉयल एनफील्ड फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। कंपनी अपनी हिमालयन का नया वर्जन लाने की तैयारी कर रही है। इसका नाम Himalayan 750 है। इसकी लॉन्च डेट अभी सामने नहीं आई है, लेकिन इसे टेस्टिंग के दौरान एक बार फिर से देखा गया है। टेस्ट मॉडल में यह पावरफुल बाइक पैनियर्स के साथ दिख रही है। इन फोटो को मद्रास मोटोव्लॉग ने शेयर किया है। इससे साफ पता चल रहा है कि बाइक पूरी तरह से टूरिंग पर फोकस करके बनाई गई है।

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650 सीसी प्लेटफॉर्म के आर्किटेक्चर पर बेस्ड

ये पैनियर रॉयल एनफील्ड के मोटरसाइकिल के साथ डिवेलप किए जा रहे फैक्ट्री एक्सेसरीज प्रोग्राम का हिस्सा हो सकते हैं। EICMA 2025 में शोकेस के किए गए टेस्ट रेडी मॉडल के मुकाबले, इसमें एक्सटीरियर में बहुत कम बदलाव हुए हैं। इस मोटरसाइकिल के सेंटर में लगा 750 सीसी पैरेलल-ट्विन इंजन, रॉयल एनफील्ड के मौजूदा 650 सीसी प्लेटफॉर्म के आर्किटेक्चर पर बेस्ड होने की उम्मीद है।

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Photo: Madras Moto Vlog

लो और मिड-रेंज में पहले से बेहतर परफॉर्मेंस

कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इसे काफी हद तक इंप्रूव किया गया है, ताकि यह लो और मिड-रेंज में बेहतर परफॉर्मेंस दे सके। ऐसा इसलिए किया गया है,ताकि एडवेंचर के दौरान इस टूरिंग बाइक के परफॉर्मेंस को लेकर राइडर्स को शिकायत न हो। इस बाइक का मैक्सिमम पावर आउटपुट 55hp और टॉर्क 60 Nm से अधिक हो सकता है। इसमें आपको स्लिपर क्लच वाला 6-स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिलेगा।

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लिंकेज-टाइप रियर मोनोशॉक सेटअप

टेस्ट मॉडल में दिखाई देने वाले रनिंग गियर में अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क्स, दोनों एंड पर लॉन्ग-ट्रैवल सस्पेंशन, बायब्रे कैलिपर्स के साथ ड्यूल फ्रंट डिस्क ब्रेक और वायर-स्पोक ट्यूबलेस वील्स के साथ अलॉय वील कॉम्बिनेशन शामिल हैं, जो अलग-अलग वेरिएंट में उपलब्ध हो सकते है। इसका चेसिस पूरी तरह से नया है और इसे लिंकेज-टाइप रियर मोनोशॉक सेटअप के साथ बनाया गया है।

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टॉल विंडस्क्रीन के साथ आएगी नई हिमालयन

अपकमिंग हिमालयन 750 की दूसरी खूबियों में एक टॉल विंडस्क्रीन, अधिक मजबूत फ्रंट फेयरिंग और एक काफी बड़ा फ्यूल टैंक, 450 के साथ शेयर किया गया टेल सेक्शन, नैविगेशन के साथ फुल-कलर टीएफटी डिस्प्ले, स्मार्टफोन पेयरिंग, राइड डेटा रीडआउट, कई राइडिंग मोड और इलेक्ट्रॉनिक राइडर एड्स का एक पूरा सेट शामिल होगा। कंपनी इसे भारत में इसी साल आखिर में लॉन्च कर सकती है। बताते चलें कि कंपनी आजकल इलेक्ट्रिक हिमालयन पर भी काम कर रही है। हालांकि, इसके लॉन्च के बारे में अभी पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। माना जा रहा है कि कंपनी 750 हिमालय यानी ICE वेरिएंट के बाद इसे लॉन्च कर सकती है।

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(Main Image: GQ India)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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