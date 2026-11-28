यह नई ट्विन-सिलेंडर एडवेंचर टूरर बाइक कास्ट या स्पोक व्हील्स के ऑप्शन के साथ आती है। इसके अलावा, इसमें अंटार्कटिक सिल्वर नाम का एक फ्लैगशिप वैरिएंट भी शामिल किया गया है, जो GIVI लगेज यानी सामान रखने की सुविधा के साथ आता है।

रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 भारत में लॉन्च

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Royal Enfield Himalayan 750

रॉयल एनफील्ड ने भारतीय बाजार के लिए हिमालयन 750 को लॉन्च कर दिया है। इस लक्जरी मोटरसाइकिल की एक्स-शोरूम कीमत 4,89,490 रुपए है। यह नई ट्विन-सिलेंडर एडवेंचर टूरर बाइक कास्ट या स्पोक व्हील्स के ऑप्शन के साथ आती है। इसके अलावा, इसमें अंटार्कटिक सिल्वर नाम का एक फ्लैगशिप वैरिएंट भी शामिल किया गया है, जो GIVI लगेज यानी सामान रखने की सुविधा के साथ आता है। पूरे भारत में इसकी बुकिंग 1 दिसंबर, 2026 से शुरू होगी, जबकि गोवा में होने वाले मोटोवर्स (Motoverse) इवेंट में शामिल होने वालों को 28 और 29 नवंबर को इसे पहले बुक करने का मौका मिलेगा। बता दें कि कंपनी ने इस महीने की शुरुआत में EICMA में पहली बार इसे पेश किया था।

कास्ट-व्हील वाली हिमालयन 750 एज्टेक ग्रीन और टेक्टोनिक ब्लैक कलर ऑप्शन में मिलेगा, यह 4,89,490 रुपए की एक्स-शोरूम कीमत पर उपलब्ध है। स्पोक-व्हील वाला वर्जन वाइकिंग ब्रॉन्ज और साइबेरिया व्हाइट कलर में मिलेगा। वहीं, इसकी एक्स-शोरूम कीमत 5,14,495 रुपए रहेगी। इसके फ्लैगशिप अंटार्कटिक सिल्वर वैरिएंट की कीमत 6,29,000 रुपए है। ये सभी इंट्रोडक्टरी कीमतें हैं। आने वाले दिनों में कंपनी इसमें इजाफा कर देगी।

रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 की एक्स-शोरूम कीमतें वैरिएंट कलर्स इंट्रोडक्टरी कीमतें कास्ट व्हील्स एज्टेक ग्रीन, टेक्टोनिक ब्लैक 4,89,490 रुपए स्पोक व्हील्स वाइकिंग ब्रॉन्ज, साइबेरिया व्हाइट 5,14,495 रुपए GIVI लगेज के साथ फ्लैगशिप अंटार्कटिक सिल्वर 6,29,000 रुपए

अंटार्कटिक सिल्वर में एक टूरिंग पैक मिलता है, जिसमें GIVI के साथ मिलकर तैयार किया गया एक टॉप बॉक्स और हार्ड पैनियर शामिल हैं। इसके अलावा, इसमें हीटेड ग्रिप्स, हैंड गार्ड्स और एल्युमिनियम सम्प गार्ड भी दिए गए हैं। कंपनी 28 और 29 नवंबर को गोवा में होने वाले मोटोवर्स 2026 इवेंट में शामिल होने वाले लोग सबसे पहले हिमालयन 750 की बुकिंग कर पाएंगे। पूरे देश में इसकी बुकिंग 1 दिसंबर से रॉयल एनफील्ड की वेबसाइट और ऑफिशियल डीलरशिप के जरिए शुरू होगी।

हिमालयन 750 के स्पेसिफिकेशंस

हिमालयन 750 में 743cc का ऑयल-कूल्ड ट्विन-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 7,000 rpm पर 55 PS की पावर और 5,000 rpm पर 63 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। रॉयल एनफील्ड के मुताबिक, 3,500 rpm से ही पीक टॉर्क का 90% हिस्सा मिलने लगता है। इस इंजन के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिपर क्लच दिया गया है। राइड-बाय-वायर टेक्नोलॉजी की मदद से इसमें क्रूज कंट्रोल और 5 राइडिंग मोड- रोड, रोड स्पोर्ट, रेन, ट्रेल और कस्टम मिलते हैं।