रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 भारत में लॉन्च, 1 दिसंबर से शुरू होगी बुकिंग; जानिए कितनी रखी कीमत
यह नई ट्विन-सिलेंडर एडवेंचर टूरर बाइक कास्ट या स्पोक व्हील्स के ऑप्शन के साथ आती है। इसके अलावा, इसमें अंटार्कटिक सिल्वर नाम का एक फ्लैगशिप वैरिएंट भी शामिल किया गया है, जो GIVI लगेज यानी सामान रखने की सुविधा के साथ आता है।
रॉयल एनफील्ड ने भारतीय बाजार के लिए हिमालयन 750 को लॉन्च कर दिया है। इस लक्जरी मोटरसाइकिल की एक्स-शोरूम कीमत 4,89,490 रुपए है। यह नई ट्विन-सिलेंडर एडवेंचर टूरर बाइक कास्ट या स्पोक व्हील्स के ऑप्शन के साथ आती है। इसके अलावा, इसमें अंटार्कटिक सिल्वर नाम का एक फ्लैगशिप वैरिएंट भी शामिल किया गया है, जो GIVI लगेज यानी सामान रखने की सुविधा के साथ आता है। पूरे भारत में इसकी बुकिंग 1 दिसंबर, 2026 से शुरू होगी, जबकि गोवा में होने वाले मोटोवर्स (Motoverse) इवेंट में शामिल होने वालों को 28 और 29 नवंबर को इसे पहले बुक करने का मौका मिलेगा। बता दें कि कंपनी ने इस महीने की शुरुआत में EICMA में पहली बार इसे पेश किया था।
कास्ट-व्हील वाली हिमालयन 750 एज्टेक ग्रीन और टेक्टोनिक ब्लैक कलर ऑप्शन में मिलेगा, यह 4,89,490 रुपए की एक्स-शोरूम कीमत पर उपलब्ध है। स्पोक-व्हील वाला वर्जन वाइकिंग ब्रॉन्ज और साइबेरिया व्हाइट कलर में मिलेगा। वहीं, इसकी एक्स-शोरूम कीमत 5,14,495 रुपए रहेगी। इसके फ्लैगशिप अंटार्कटिक सिल्वर वैरिएंट की कीमत 6,29,000 रुपए है। ये सभी इंट्रोडक्टरी कीमतें हैं। आने वाले दिनों में कंपनी इसमें इजाफा कर देगी।
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Royal Enfield Himalayan 750
₹ 4.89 - 6.29 लाख
Kawasaki KX112
₹ 4.5 लाख
KTM 50 SX
₹ 4.75 लाख
KTM 65 SX
₹ 5.47 लाख
Matter Aera
₹ 1.83 - 1.94 लाख
Bajaj Pulsar 150
₹ 1.15 - 1.29 लाख
|रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 की एक्स-शोरूम कीमतें
|वैरिएंट
|कलर्स
|इंट्रोडक्टरी कीमतें
|कास्ट व्हील्स
|एज्टेक ग्रीन, टेक्टोनिक ब्लैक
|4,89,490 रुपए
|स्पोक व्हील्स
|वाइकिंग ब्रॉन्ज, साइबेरिया व्हाइट
|5,14,495 रुपए
|GIVI लगेज के साथ फ्लैगशिप
|अंटार्कटिक सिल्वर
|6,29,000 रुपए
अंटार्कटिक सिल्वर में एक टूरिंग पैक मिलता है, जिसमें GIVI के साथ मिलकर तैयार किया गया एक टॉप बॉक्स और हार्ड पैनियर शामिल हैं। इसके अलावा, इसमें हीटेड ग्रिप्स, हैंड गार्ड्स और एल्युमिनियम सम्प गार्ड भी दिए गए हैं। कंपनी 28 और 29 नवंबर को गोवा में होने वाले मोटोवर्स 2026 इवेंट में शामिल होने वाले लोग सबसे पहले हिमालयन 750 की बुकिंग कर पाएंगे। पूरे देश में इसकी बुकिंग 1 दिसंबर से रॉयल एनफील्ड की वेबसाइट और ऑफिशियल डीलरशिप के जरिए शुरू होगी।
हिमालयन 750 के स्पेसिफिकेशंस
हिमालयन 750 में 743cc का ऑयल-कूल्ड ट्विन-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 7,000 rpm पर 55 PS की पावर और 5,000 rpm पर 63 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। रॉयल एनफील्ड के मुताबिक, 3,500 rpm से ही पीक टॉर्क का 90% हिस्सा मिलने लगता है। इस इंजन के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिपर क्लच दिया गया है। राइड-बाय-वायर टेक्नोलॉजी की मदद से इसमें क्रूज कंट्रोल और 5 राइडिंग मोड- रोड, रोड स्पोर्ट, रेन, ट्रेल और कस्टम मिलते हैं।
हिमालयन 750 के फीचर्स
हिमालयन 750 में एडजस्टेबल शोवा सस्पेंशन दिया गया है, जिसमें आगे 190 mm और पीछे 170 mm का ट्रैवल मिलता है। इसमें आगे 19-इंच और पीछे 17-इंच के पहिए लगे हैं। मोटरसाइकिल की सीट की ऊंचाई 815 mm है और इसका कर्ब वेट 224 Kg है। अन्य फीचर्स में 17.8 लीटर का फ्यूल टैंक, कॉर्नरिंग ABS, लीन-सेंसिटिव ट्रैक्शन कंट्रोल और गूगल मैप्स मिररिंग व टायर प्रेशर मॉनिटरिंग के साथ TFT ट्रिपर डैश शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें