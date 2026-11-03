रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 पेश हुई, डिजाइन और फीचर्स से उठा पर्दा; 5 कलर ऑप्शन मिलेंगे
हिमालयन 750 रॉयल एनफील्ड के लाइनअप में एक एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी और कन्वेंशनल सूट पेश करता है। इसमें वाई-फाई, ब्लूटूथ और नेविगेशन कनेक्टिविटी के साथ 4.0-इंच कलर TFT कंसोल मिलता है। इसमें रोड, रोड स्पोर्ट, रेन, ट्रेल और कस्टम सहित 5 कॉन्फिगर करने वाले राइडिंग मोड मिलते हैं।
रॉयल एनफील्ड ने EICMA 2026 इवेंट में ऑफिशियली अपनी एडवेंचर मोटरसाइकिल हिमालयन 750 से पर्दा उठा दिया है। कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी डिस्प्लेसमेंट प्रोडक्शन मोटरसाइकिल के तौर पर काम करते हुए नई ADV की कीमत यूके में GBP 6,999 (करीब 8.88 लाख रुपए) रखी है। हालांकि, उम्मीद है कि यह भारत में इसे ज्यादा कॉम्पिटेटिव प्राइस पर पर लॉन्च किया जाएगा। यह 743cc एयर और ऑयल-कूल्ड, SOHC इनलाइन ट्विन-सिलेंडर इंजन द्वारा ऑपरेटेड है। इसका पावरट्रेन 7,000 rpm पर 54.2 bhp की मैक्सिसम पावर और 5,000 rpm पर 63 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है।
रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 का हार्डवेयर
हिमालयन 750 को एक बॉक्स-सेक्शन स्पाइन फ्रेम मिलती है, जिसके चारों तरफ स्टील आउट्रिगर्स के साथ दिया गया है। सस्पेंशन के लिए इसमें एडजेस्टेबल 43 mm शोए इनवर्टेड कार्ट्रिज फ्रंट फोर्क्स मिलते हैं, जो कम्प्रेशन, रिबाउंड और प्रीलोड ट्यूनिंग के साथ 190 mm की ट्रैवल अलॉन्गसाइड दी है। पीछे की तरफ, लिंकेज के साथ एक शोवा मोनो-ट्यूब RSU मोनोशॉक 175 mm ट्रैवल व्हील दिया है, जिसमें रिबाउंड एडजेस्टेबल और एक रिमोट प्रीलोड एडजस्टर शामिल है। सेफ्टी के लिए ट्विन 280 mm फ्लोटिंग फ्रंट डिस्क और सिंगल 255 mm रियर डिस्क सेटअप दिया है।
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रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 के फीचर्स
हिमालयन 750 रॉयल एनफील्ड के लाइनअप में एक एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी और कन्वेंशनल सूट पेश करता है। इसमें वाई-फाई, ब्लूटूथ और नेविगेशन कनेक्टिविटी के साथ 4.0-इंच कलर TFT कंसोल मिलता है। इसमें रोड, रोड स्पोर्ट, रेन, ट्रेल और कस्टम सहित 5 कॉन्फिगर करने वाले राइडिंग मोड मिलते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक्स में कॉर्नरिंग ABS, स्विचेबल रियर ABS, चार एडजस्टेबल लेवल के साथ लीन-सेंसिटिव ट्रैक्शन कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल शामिल हैं। एक्स्ट्रा फीचर्स में स्टैंडर्ड तौर पर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), सेल्फ-कैंसलिंग LED टर्न इंडिकेटर्स, 4G GPS कनेक्टिविटी के साथ विंगमैन 2.0 और 27W फास्ट-चार्जर सहित डुअल Type-C USB चार्जिंग पोर्ट शामिल हैं।
रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 टायर्स
मोटरसाइकिल में 815 mm हाइट वाली सीट, फाइव लेवल पर 60 mm तक एडजेस्टेबल एर्गोनोमिक विंडस्क्रीन और 17.8-लीटर फ्यूल टैंक दिया है। ADV 19-इंच फ्रंट (110/80 R19) और 17-इंच रियर (150/70 R17) ट्यूबलेस व्हील सेटअप पर चलता है, जो कास्ट-एलॉय और स्पोक कॉन्फिगरेशन दोनों में उपलब्ध है। इसका वजन 224 किलोग्राम और पेलोड कैपेसिटी 194 किलोग्राम है। रॉयल एनफील्ड 5 कलर ऑप्शन में पेश की है, जिसमें अंटार्कटिक सिल्वर, साइबेरिया व्हाइट, एज्टेक ग्रीन, वाइकिंग ब्रॉन्ज और टेक्टोनिक ब्लैक शामिल है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें