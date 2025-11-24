Hindustan Hindi News
Royal Enfield Himalayan 450 Mana Black Edition launched at Rs 3.37 lakh, check all details
अब और एडवेंचर हुई रॉयल एनफील्ड की हिमालयन बाइक, कंपनी ने लॉन्च किया माना ब्लैक एडिशन; इतनी है कीमत

अब और एडवेंचर हुई रॉयल एनफील्ड की हिमालयन बाइक, कंपनी ने लॉन्च किया माना ब्लैक एडिशन; इतनी है कीमत

संक्षेप:

रॉयल एनफील्ड ने हिमालयन 450 का माना ब्लैक एडिशन (Royal Enfield Himalayan 450 Mana Black Edition) लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसकी कीमत 3.37 लाख रखी है। अब ये बाइक और भी ज्यादा एडवेंचरस हो गई है।

Mon, 24 Nov 2025 09:17 AMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) ने भारत में अपनी एडवेंचर लवर्स बाइक हिमालयन 450 (Himalayan 450) का नया माना ब्लैक एडिशन (Mana Black Edition) लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत 3,37,000 (एक्स-शोरूम) रखी गई है। यह मॉडल मोटोवर्स 2025 (Motoverse 2025) में शोकेस किया गया, जहां इसे खास तौर पर इसके रग्ड डिजाइन और फैक्ट्री-फिटेड एडवेंचर गियर की वजह से खूब सराहना मिली। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

क्यों खास है यह एडिशन?

इस नए एडिशन का नाम माना पास (Mana Pass) से लिया गया है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे और मुश्किल पास में से एक है, जिसकी ऊंचाई 18,478 फीट है। रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) ने पूरी बाइक को ऑल-ब्लैक थीम दी है। इसमें मैट फिनिश, मिनिमल लुक और रग्ड स्टांस मिलता है, जो इसे पहले से कहीं ज्यादा एडवेंचर-रेडी बनाता है।

माना ब्लैक एडिशन (Mana Black Edition) की सबसे बड़ी खासियत है कि आपको इसमें कई महत्वपूर्ण एडवेंचर एक्सेसरीज पहले से लगी हुई मिलती हैं। जैसे कि इसमें ब्लैक रैली हैंडगार्ड्स दिए गए हैं। इसके साथ ही ऑफ-रोडिंग में हाथों को सुरक्षा देने के लिए मजबूत प्रोटेक्शन मिलता है। इसमें ब्लैक रैली सीट, लंबी राइड में बेहतर ग्रिप और ज्यादा कंफर्ट, रैली फ्रंट मडगार्ड, कीचड़ और उबड़-खाबड़ रास्तों के लिए ज्यादा क्लीयरेंस वाली डिजाइन देखने को मिलती है।

इसमें ट्यूबलेस स्पोक्ड व्हील्स देखने को मिलते हैं। अब ऑफ-रोडिंग में टायर पंचर की चिंता कम और सस्टनेबिलिटी ज्यादा मिलती है। इन सब चीजों के साथ यह हिमालयन 450 (Himalayan 450) का एक ऐसा वर्जन बन जाता है, जिसमें अलग से एक्सेसरीज खरीदने की जरूरत ही नहीं रहती है।

दमदार परफॉर्मेंस

इस बाइक में वही शेर्पा 450 (Sherpa 450) इंजन दिया गया है, जो नई-जेनरेशन हिमालयन (Himalayan) में देखने को मिलता है। यह इंजन खास तौर पर डिजाइन किया गया है। इसे लो-एंड टॉर्क, हाई-एल्टीट्यूड राइडिंग और डे-टू-डे कम्फर्ट के लिए बनाया गया है, यानि शहर हो, हाईवे हो या फिर पहाड़, हर जगह यह बाइक खुद को साबित करने को तैयार है।

बुकिंग्स शुरू, शोरूम ऐप और वेबसाइट

हिमालयन माना ब्लैक एडिशन (Himalayan Mana Black Edition) की बुकिंग देशभर में शुरू हो चुकी है। आप इसे यहां से बुक कर सकते हैं। किसी भी रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) शोरूम से इसको बुक किया जा सकता है। रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) की मोबाइल ऐप या ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट से इसको बुक किया जा सकता है। टेस्ट राइड भी आपके नजदीकी डीलरशिप पर उपलब्ध है।

हिमालयन का सबसे बेहतरीन एडिशन?

इसकी कीमत, ऑल-ब्लैक थीम और फैक्ट्री-फिटेड एडवेंचर गियर को देखते हुए कहा जा सकता है कि यह एडिशन उन राइडर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जो बिना किसी एक्स्ट्रा मोडिफिकेशन के सीधे एडवेंचर के लिए तैयार बाइक चाहते हैं। यह हिमालयन 450 (Himalayan 450) का सबसे बोल्ड और एडवेंचर-फोकस्ड वैरिएंट बनकर सामने आया है।

