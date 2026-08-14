पुराने अंदाज और नए पावर के साथ इस दिन आ रही रॉयल एनफील्ड हिमालयन 440, लॉन्च डेट कंफर्म

रॉयल एनफील्ड अपने चाहने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। एडवेंचर बाइक्स के शौकीनों के बीच पॉपुलर रही हिमालयन 411 एक बार फिर नए अवतार में वापसी कर रही है।

रॉयल एनफील्ड हिमालयन 440 लॉन्च डेट

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Royal Enfield Scram 440

रॉयल एनफील्ड अपने चाहने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। एडवेंचर बाइक्स के शौकीनों के बीच पॉपुलर रही हिमालयन 411 एक बार फिर नए अवतार में वापसी कर रही है। कंपनी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर ऐलान कर दिया है कि नई 'हिमालयन 440' आगामी 4 सितंबर, 2026 को भारत में ऑफिशियल तौर पर लॉन्च होने जा रही है। अगर आप भी लंबे सफर और रिलेक्स्ड राइडिंग के शौकीन हैं, तो यह बाइक खास आपके लिए ही तैयार की गई है। न्यूज वेबसाइट rushlane के अनुसार, कंपनी इसे अपनी पावरफुल हिमालयन 450 के ठीक नीचे प्लेस करेगी।

पुराने इंजन को किया अपग्रेड जब कंपनी ने हिमालयन 411 की जगह हिमालयन 450 को बाजार में उतारा था, तो उसमें लिक्विड कूलिंग और TFT स्क्रीन जैसी ढेरों लेटेस्ट तकनीक दी गई थीं। लेकिन नई 450 के हाई-रेविंग इंजन में फैंस को पुराने मॉडल वाला थम्प, आसान राइडिंग और दमदार माइलेज थोड़ा कम लगा। पुराने हिमालयन 411 के फैंस इसी लॉन्ग-स्ट्रोक इंजन के मुरीद थे, जो आराम से लंबी दूरी तय करने में माहिर था। अब रॉयल एनफील्ड ने इसी कमी को पूरा करने के लिए अपने पुराने इंजन को अपग्रेड करके 440cc में बदल दिया है, जो ज्यादा रिफाइंड और मजेदार है।

कुछ ऐसी होगी डिजाइन डिजाइन और लुक के मामले में नई हिमालयन 440 काफी हद तक पुरानी हिमालयन 411 जैसी ही नजर आएगी। इसमें वही जाना-पहचाना फ्यूल टैंक, ऊंची विंडशील्ड और सीधा हैंडलबार मिलने की उम्मीद है। राइडिंग को मजबूत बनाने के लिए इसमें आगे 21-इंच के स्पोक व्हील्स, 200mm का लंबा सस्पेंशन ट्रैवल और दोनों पहियों पर डिस्क ब्रेक दिए जा सकते हैं। सेफ्टी के लिए इसमें स्विचएबल डुअल-चैनल ABS मिलेगा। हालांकि, राइडर्स उम्मीद जता रहे हैं कि कंपनी इसमें अलॉय व्हील्स और 450 वाला मैप्स सपोर्ट करने वाला डिजिटल ट्रिपर डैश भी ऑप्शन के तौर पर दे दे।

दमदार है बाइक का पावरट्रेन इंजन की बात करें तो हिमालयन 440 में वही 443cc का सिंगल-सिलेंडर, ऑयल-कूल्ड इंजन मिलेगा, जो हाल ही में आई स्क्रैम 440 में देखा गया है। यह इंजन लगभग 25.4bhp की पावर और 34Nm का तगड़ा टॉर्क जनरेट करता है। सबसे खास बात यह है कि इस बार इसमें 5-स्पीड की जगह 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि हाइवे पर क्रूजिंग करते वक्त आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलेगी और बाइक पर किसी तरह का दबाव भी महसूस नहीं होगा। नाम में भले ही 450 से सिर्फ 10cc का फर्क हो, लेकिन चलाने के अहसास में यह बिल्कुल अलग होगी।