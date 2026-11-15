एडवेंचर बाइक लवर्स की मौज! रॉयल एनफील्ड, हीरो और बजाज ला रही हैं 5 नई बाइक; जानिए कब होगी लॉन्च

भारत में पिछले कुछ सालों में एडवेंचर बाइक की डिमांड तेजी से बढ़ी है। अब ग्राहक ऐसी बाइक पसंद कर रहे हैं, जिनसे शहर की सड़कों पर चलने के साथ लंबी दूरी और खराब रास्तों पर भी सफर किया जा सके।

भारत में पिछले कुछ सालों में एडवेंचर बाइक की डिमांड तेजी से बढ़ी है। अब ग्राहक ऐसी बाइक पसंद कर रहे हैं, जिनसे शहर की सड़कों पर चलने के साथ लंबी दूरी और खराब रास्तों पर भी सफर किया जा सके। इसी को देखते हुए कंपनियां अलग-अलग इंजन और कीमत वाली एडवेंचर बाइक तैयार कर रही हैं। रॉयल एनफील्ड अपनी अब तक की सबसे बड़ी हिमालयन लाने की तैयारी में है। वहीं, हीरो मोटोकॉर्प ने हाल ही में दो नई एक्सपल्स बाइक दिखाई हैं। दूसरी तरफ बजाज ऑटो भी एक नई डुअल स्पोर्ट बाइक की टेस्टिंग कर रही है। आइए इन पांचों बाइक्स के बारे में विस्तार से जानते हैं।

1. रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी एडवेंचर बाइक होगी। इसे EICMA 2026 में दिखाया गया है। इसमें 743cc का एयर और ऑयल-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन मिलेगा, जो 55bhp की पावर और 63Nm का टॉर्क देगा। इंजन के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स और असिस्ट-स्लिपर क्लच मिलेगा। बाइक में पांच राइडिंग मोड, क्रूज कंट्रोल, कॉर्नरिंग एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल और 4-इंच की टीएफटी स्क्रीन जैसे फीचर्स होंगे। इसमें आगे 19-इंच और पीछे 17-इंच का पहिया मिलेगा।

2. हीरो एक्सपल्स 450 हीरो एक्सपल्स 450 को भी EICMA 2026 में पहली बार दुनिया के सामने पेश किया गया। इसमें 421cc का लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है। यह 46.7bhp की पावर और 38Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलेगा। बाइक में 43mm के एडजस्टेबल KYB अपसाइड-डाउन फोर्क और 225mm का सस्पेंशन ट्रैवल दिया गया है। इसमें राइडिंग मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल और एंड्रॉयड ऑटो व एपल कारप्ले कनेक्टिविटी वाली 7-इंच की टीएफटी स्क्रीन भी मिलेगी। इसकी विदेशों में डिलीवरी 2027 में शुरू होगी। इसके बाद भारत में लॉन्च होने की उम्मीद है।

3. बजाज ट्रेकर डुअल स्पोर्ट बजाज ऑटो भी अपनी पहली डुअल स्पोर्ट बाइक पर काम कर रही है। इसकी टेस्टिंग के दौरान कई बार तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। इसे ट्रेकर नाम से बाजार में उतारा जा सकता है। बाइक में ऊपर उठा हुआ फ्रंट फेंडर, ज्यादा सस्पेंशन ट्रैवल, सीधे हैंडलबार और ऊपर की तरफ लगा एग्जॉस्ट मिलेगा। इसमें आगे टेलीस्कोपिक फोर्क और पीछे लिंकेज के साथ मोनोशॉक सस्पेंशन दिया जा सकता है। इसका इंजन पल्सर N250 के 250cc एयर और ऑयल-कूल्ड इंजन पर बेस्ड हो सकता है। इसे पहले ब्राजील में लॉन्च किया जा सकता है।

4. हीरो एक्सपल्स 150 हीरो एक्सपल्स 150 को खास तौर पर विदेशी बाजारों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस बाइक को भी EICMA 2026 में पेश किया गया। इसमें 150cc का एयर-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलेगा, जो 12.2bhp की पावर और 12.8Nm का टॉर्क देता है। इंजन के साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स मिलेगा और बाइक का वजन 141.5 किलोग्राम है। इसमें आगे 19-इंच और पीछे 17-इंच के पहिये दिए गए हैं। इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस 220mm और सीट की ऊंचाई 826mm है। इसमें इंजन प्रोटेक्शन प्लेट, हैंडगार्ड और लगेज कैरियर भी मिलता है।