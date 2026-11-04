रॉयल एनफील्ड लाई Shotgun 650 ‘Son Of A Gun’ एडिशन, दुनिया भर में बिकेंगी सिर्फ 100 यूनिट

रॉयल एनफील्ड ने Deus Ex Machina के साथ मिलकर Shotgun 650 का ‘Son Of A Gun’ लिमिटेड एडिशन रिवील किया है। कंपनी अगले साल इसकी सिर्फ 100 प्रोडक्शन यूनिट दुनिया भर में सेल करेगी।

रॉयल एनफील्ड ने Deus Ex Machina के साथ मिलकर Shotgun 650 का खास ‘Son Of A Gun’ लिमिटेड एडिशन रिवील किया है। इस पार्टनरशिप की शुरुआत इस खास कस्टम मोटरसाइकिल से हुई है। कंपनी अगले साल इसकी सिर्फ 100 प्रोडक्शन यूनिट दुनिया भर में सेल करेगी। इन सभी बाइक्स के साथ Royal Enfield और Deus की खास Souvenir जैकेट भी दी जाएगी।

कस्टम बाइक में मिलेगा अलग डिजाइन सन ऑफ ए गन कस्टम बाइक का डिजाइन स्टैंडर्ड शॉटगन 650 से काफी अलग है। इसमें ब्राउन लेदर वाली सिंगल सीट, छोटा टेल सेक्शन और खुला हुआ रियर व्हील दिया गया है। इसके अलावा बड़े अलॉय व्हील, लो-सेट हैंडलबार, कॉम्पैक्ट हेडलैंप काउल और लंबा मेटल एग्जॉस्ट मिलता है। बाइक को डीप रेड कलर में बनाया गया है, जिसके साथ क्रीम डिटेलिंग और गोल्ड एक्सेंट दिए गए हैं। फ्यूल टैंक पर रॉयल एनफील्ड और Deus की ब्रैंडिंग मिलती है। इस खास कस्टम मॉडल पर '1 of 1' मार्किंग भी दी गई है। फ्यूल कैप पर 'Deus Ex Machina' और 'Custom by Jeremy Tagand' लिखा है। इंजन कवर पर पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है।

प्रोडक्शन मॉडल में भी मिलेगा खास रेड कलर 100 यूनिट वाले लिमिटेड एडिशन का डिजाइन कस्टम बाइक से इंस्पायर्ड होगा, लेकिन इसमें स्टैंडर्ड शॉटगन 650 का जाना-पहचाना सिल्हूट बरकरार रहेगा। इसमें फुल-साइज रियर मडगार्ड, पिलियन सीट और प्रोडक्शन मॉडल वाले बॉडी पैनल मिलेंगे। डीप रेड पेंट स्कीम के साथ खास ग्राफिक्स, टैंक और साइड पैनल पर Deus की ब्रैंडिंग दी जाएगी। इस बाइक में रॉयल एनफील्ड का जाना-पहचाना 650cc पैरेलल-ट्विन इंजन मिलेगा। कंपनी ने अभी इसके पावर और टॉर्क के आंकड़ों में किसी बदलाव की जानकारी नहीं दी है।

100 बायर्स को मिलेगी खास जैकेट इस लिमिटेड एडिशन की हर बाइक के साथ Royal Enfield x Deus की खास स्टोन-वॉश्ड सैटिन जैकेट दी जाएगी। जैकेट पर हेरिटेज स्टाइल टाइपोग्राफी और अंदर की लाइनिंग पर बाइक की पेंट स्कीम से मेल खाते डिजाइन मिलेंगे। बताते चलें कि रॉयल एनफील्ड ने EICMA 2026 में इस कस्टम बाइक के अलावा अपनी नई Himalayan 750 और Continental GT 750 को भी शोकेस किया है। हिमालयन 750 की सेल भारत में इसी महीने शुरू होने की उम्मीद है, जबकि कॉन्टिनेंटल GT 750 अगले साल दो वेरिएंट और अलग-अलग व्हील कॉन्फिगरेशन के साथ आ सकती है।