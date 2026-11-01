Royal Enfield की सबसे पावरफुल बाइक से उठा पर्दा, बड़ी एडवेंचर टूरर जैसा जबरदस्त लुक
रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 रिवील हो गई है। 3 नवंबर को EICMA 2026 में इस बाइक का डेब्यू होने वाला है। यह रॉयल एनफील्ड की सबसे ज्यादा पावरफुल इंजन वाली बाइक होगी। बाइक में 750cc का पैरेलल-ट्विन इंजन दिया जाएगा।
रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) फैन्स के लिए खुशखबरी है। कंपनी ने अपनी नई बाइक - Himalayan 750 को रिवील कर दिया है। 3 नवंबर को EICMA 2026 में इस बाइक का डेब्यू होने वाला है। पिछले कुछ महीनों से इसके टेस्टिंग मॉडल कई बार देखे गए थे, लेकिन अब पहली बार बाइक का डिजाइन और इसके फीचर सामने आए हैं। हिमालयन 750 कंपनी की मौजूदा हिमालयन 450 से ऊपर के सेगमेंट में आएगी। लॉन्च होने के बाद यह रॉयल एनफील्ड की सबसे ज्यादा पावरफुल इंजन वाली बाइक होगी।
हिमालयन 450 से ज्यादा दमदार और बड़ी
हिमालयन 750 का डिजाइन एक बड़ी एडवेंचर टूरर बाइक जैसा है। इसके फ्रंट में राउंड LED हेडलैंप दिया गया है, जिसके ऊपर छोटा काउल और लंबी विंडस्क्रीन मिलती है। इसमें हैंड गार्ड भी दिए गए हैं। बाइक का फ्यूल टैंक काफी वाइड और मस्कुलर है। इसके साइड पैनल का डिजाइन भी काफी शार्प है। बाइक में बड़ा बैश प्लेट दिया गया है, जो इंजन को खराब रास्तों पर पत्थरों और दूसरी चीजों से बचाने का काम करेगा। इसमें चौड़ा हैंडलबार, अपराइट राइडिंग पोजिशन और लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन मिलता है। राइडर और पीछे बैठने वाले के लिए इसमें स्टेप्ड सीट दी गई है।
750cc पैरेलल-ट्विन इंजन मिलेगा
नई हिमालयन 750 में करीब 750cc का पैरेलल-ट्विन इंजन दिया जाएगा। हालांकि, कंपनी ने अभी इसकी पावर और टॉर्क से जुड़ी जानकारी नहीं दी है। बाइक में क्रूज कंट्रोल के स्विच देखे गए हैं। इसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल, TPMS यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और एडजस्टेबल सस्पेंशन जैसे फीचर्स भी देखने को मिले हैं। इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी अपडेट किया गया है। इसमें पहले की तरह राउंड शेप वाला 4-इंच TFT डिस्प्ले मिलेगा, लेकिन इसमें नए स्विचगियर और अलग जॉयस्टिक कंट्रोल दिए गए हैं। बाइक में नया LED हेडलैंप सेटअप भी नजर आया है।
अलग-अलग वेरिएंट में मिल सकते हैं अलग फीचर्स
रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 को कई कलर ऑप्शन में ऑफर करेगी। बाइक में Tectonic Black और Aztec Green कलर में अलॉय व्हील दिए गए हैं। माना जा रहा है कि ये वेरिएंट रेंज के शुरुआती मॉडल हो सकते हैं। वहीं, Siberia White और Viking Bronze कलर में क्रॉस-स्पोक व्हील मिलते हैं, जो ट्यूबलेस टायर के साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। Antarctic Silver वर्जन अब तक सामने आए मॉडल्स में सबसे ज्यादा फीचर्स और टूरिंग एक्सेसरीज के साथ नजर आया है। इसमें भी क्रॉस-स्पोक ट्यूबलेस व्हील दिए गए हैं।
ऐसे में व्हील्स और एक्सेसरीज के आधार पर बाइक के अलग-अलग वेरिएंट में फर्क देखने को मिल सकता है। क्रूज कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल और TPMS जैसे फीचर्स भी सेलेक्टेड टॉप वेरिएंट में ही ऑफर किए जा सकते हैं।
3 नवंबर को सामने आएगी पूरी डीटेल
EICMA 2026 में 3 नवंबर को बाइक की पूरी डीटेल सामने आएगी। इसके बाद भारत में भी इसकी लॉन्चिंग की उम्मीद है। माना जा रहा है कि रॉयल एनफील्ड नवंबर के आखिर में Motoverse 2026 के दौरान हिमालयन 750 की इंडियन मार्केट में एंट्री करा सकती है।
(Photo: autoX)
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।और पढ़ें