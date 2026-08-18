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Royal Enfield लाई क्लासिक 350 का गोरखा एडिशन, बेहद खास है बाइक का लुक

By Kumar Prashant Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 गोरखा एडिशन की मार्केट में एंट्री हो गई है। नई बाइक को गोरखा रेजिमेंट से इंस्पायर्ड मिलिट्री थीम के साथ लॉन्च किया गया है। रॉयल एनफील्ड ने इस स्पेशल एडिशन में कोई मेकैनिकल बदलाव नहीं किया है।

Royal Enfield Classic 350 Gorkha Edition
रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 गोरखा एडिशन
Royal Enfield Classic 350
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रॉयल एनफील्ड ने भारत में अपनी पॉप्युलर Classic 350 का नया Gorkha Edition लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस स्पेशल एडिशन की कीमत 2,10,684 रुपये (एक्स-शोरूम, नई दिल्ली) रखी है। इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। नई बाइक को गोरखा रेजिमेंट से इंस्पायर्ड मिलिट्री थीम के साथ लॉन्च किया गया है। इसके डिजाइन और मेकैनिकल पैकेज में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। आइए जानते हैं डीटेल।

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गोरखा ग्रीन कलर और खास खुकरी लोगो

क्लासिक 350 गोरखा एडिशन की सबसे बड़ी पहचान इसका नया गोरखा ग्रीन पेंट फिनिश है। इसके साथ फ्यूल टैंक और साइड पैनल पर गोरखा एडिशन की खास इन्सिग्निया दी गई है, जिसमें आपस में क्रॉस की गई खुकरी दिखाई देती हैं। यह डिजाइन गोरखा रेजिमेंट की पहचान से जुड़ा हुआ है और बाइक को अलग लुक देता है। नए कलर के बावजूद Classic 350 का बेसिक डिजाइन पहले जैसा ही रखा गया है। इसमें क्रोम डिटेलिंग और वायर-स्पोक व्हील्स जैसे एलिमेंट्स पहले जैसे ही हैं। यानी रेग्युलर क्लासिक 350 और गोरखा एडिशन के बीच कलर और खास गोरखा ग्राफिक्स का फर्क है।

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349cc का इंजन

रॉयल एनफील्ड ने इस स्पेशल एडिशन में कोई मेकैनिकल बदलाव नहीं किया है। बाइक में वही 349cc J-Series सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 20.2 bhp की मैक्सिमम पावर और 27 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स से पेयर किया गया है। क्लासिक 350 गोरखा एडिशन में Assist और Slipper Clutch भी दिया गया है। इसके अलावा Type-C USB फास्ट चार्जिंग पोर्ट भी बाइक के मेन फीचर्स में शामिल है। बाइक का फ्रेम, सस्पेंशन और सीधा-अपराइट राइडिंग पोजिशन भी स्टैंडर्ड क्लासिक 350 जैसा ही है।

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बाइक के साथ गोरखा कलेक्शन भी लॉन्च

रॉयल एनफील्ड ने बाइक के साथ गोरखा कलेक्शन नाम से राइडिंग गियर और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स की नई रेंज को भी लॉन्च किया गया है। इसमें ड्यूल-सर्टिफाइड Jet और Quest हेलमेट, हाई-एंकल डिस्ट्रेस्ड लेदर बूट्स, मल्टी-फंक्शनल हेडगेयर, कपड़े और कलेक्टिबल्स शामिल हैं। इस कलेक्शन में क्रिमसन, ऑलिव ग्रीन, मैट ब्लैक और वार्म ब्रॉन्ज जैसे रंगों का इस्तेमाल किया गया है। Crossed Khukri motifs, मिलिट्री इंस्पायर्ड इन्सिग्निया, एंब्रॉयडेड बैज, हेवी वेट कॉटन ट्विल और डिस्ट्रेस्ड लेदर इसके डिजाइन की खासियत हैं।

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गोरखा सैनिकों को डेडिकेटेड स्पेशल एडिशन

रॉयल एनफील्ड ने क्लासिक 350 गोरखा एडिशन को गोरखा सैनिकों की बहादुरी, अनुशासन और जुझारूपन को सम्मान देने वाली बाइक के तौर पर पेश किया है। कंपनी के चीफ कमर्शियल ऑफिसर यदविंदर सिंह गुलेरिया ने कहा कि यह एडिशन गोरखा रेजिमेंट की विरासत को सम्मान देने के मकसद से तैयार किया गया है। वहीं, गोरखा ब्रिगेड के President Lieutenant General Sanjeev Chauhan ने भी इस मोटरसाइकिल को गोरखा सैनिकों से जुड़ी परंपराओं और विरासत के सम्मान के तौर पर बताया।

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प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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