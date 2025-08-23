Royal Enfield Guerrilla 450 gets new Shadow Ash colour अब रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 में मिलेगा ये धांसू कलर, जानिए स्टाइलिश कलर के लिए कितने ₹ होंगे खर्च, Auto Hindi News - Hindustan
गुरिल्ला 450 में शेरपा 450 इंजन लगा है, जिसका इस्तेमाल हिमालयन 450 में भी किया गया है। इस इंजन की क्षमता 452cc है और इसमें सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड डिजाइन है, जो 8,000 rpm पर 39.52 bhp का पावर और 5,500 rpm पर 40 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। यह 6-स्पीड ट्रांसमिशन से लैस है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 05:15 PM
रॉयल एनफील्ड ने तपस्वी रेसिंग के सहयोग से पुणे में आयोजित GRRR नाइट्स X अंडरग्राउंड इवेंट में गुरिल्ला 450 मोटरसाइकिल के नए कलर को पेश किया है। शैडो ऐश नामक यह नया पेंट स्कीम डैश वेरिएंट के लिए उपलब्ध है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 2.49 लाख है। इसमें ब्लैक-आउट डिटेलिंग वाला ऑलिव-ग्रीन फ्यूल टैंक है। यह रॉयल एनफील्ड के ट्रिपर डैश कंसोल से लैस है। यह पेश एक बड़े इवेंट का हिस्सा था जिसमें ड्रैग रेस, ड्रिफ्ट शो और म्यूजिक के प्रदर्शन शामिल थे। इसमें 3,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए, जिसमें उत्साही लोगों के लिए राइडिंग क्लिनिक और ट्रायल भी शामिल थे।

गुरिल्ला 450 में शेरपा 450 इंजन लगा है, जिसका इस्तेमाल हिमालयन 450 में भी किया गया है। इस इंजन की क्षमता 452cc है और इसमें सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड डिजाइन है, जो 8,000 rpm पर 39.52 bhp का पावर और 5,500 rpm पर 40 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। यह 6-स्पीड ट्रांसमिशन से लैस है जिसमें स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच शामिल है। फिर भी रॉयल एनफील्ड ने गुरिल्ला 450 के लिए एक स्पेशल इंजन मैपिंग लागू की है।

इंजन रेडलाइन का पीछा करना पसंद करता है। ये आपको फास्ट राइडिंग के लिए प्रेरित करता है। इसमें कुछ कंपन जरूर हैं, लेकिन ये सभी मोटरसाइकिल के कैरेक्टर को निखारते हैं। इसका गियरबॉक्स भी काफी स्मूथ है और क्लच भी काफी हल्का है। इसमें मोबाइल उपकरणों को चार्ज करने के लिए एक USB पोर्ट और हैजर्ड लाइट भी शामिल हैं। रॉयल एनफील्ड दो राइडिंग मोड, राइड-बाय-वायर तकनीक और LED लाइटिंग प्रदान करता है।

रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 में हिमालयन 450 जैसा ही पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो गूगल मैप्स के साथ कम्पैटिबिलिटी भी प्रदान करता है। इसके विपरीत, निचले वैरिएंट में एक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जिसमें एक डिजिटल डिस्प्ले और एक ट्रिपर पॉड है, जो शॉटगन 650, सुपर मेटियोर 650 और अन्य मॉडलों में पाए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसा ही है।

रॉयल एनफील्ड में एक ट्यूबलर फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है जिसमें इंजन एक स्ट्रेस्ड मेंबर के रूप में काम करता है। आगे के हिस्से को 43 mm टेलीस्कोपिक फोर्क्स द्वारा सपोर्ट दिया गया है, जबकि पीछे के हिस्से में एक मोनोशॉक है। आगे की तरफ 140 mm और पीछे की तरफ 150 mm का ट्रेवल है। ब्रेकिंग का काम आगे की तरफ 310 mm डिस्क और पीछे की तरफ 270 mm डिस्क द्वारा किया जाता है। मोटरसाइकिल में 17 इंच के अलॉय व्हील लगे हैं, जिन पर 120/70 और 160/60 टायर लगे हैं।

