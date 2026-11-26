रॉयल एनफील्ड ने तमिलनाडु सरकार के साथ एक MoU (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) साइन किया है। इसके तहत रॉयल एनफील्ड अगले 7 साल में करीब 1,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

रॉयल एनफील्ड करेगी 1000 करोड़ रुपये का निवेश

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Royal Enfield Flying Flea S6

रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) अपने इलेक्ट्रिक बाइक बिजनेस को तेजी से एक्सपैंड करने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने तमिलनाडु सरकार के साथ एक MoU (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) साइन किया है। इसके तहत रॉयल एनफील्ड अगले 7 साल में करीब 1,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इस रकम का इस्तेमाल खासतौर से नए प्रोडक्ट डिवेलप करने, टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने और इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने में किया जाएगा। इस इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फायदा कंपनी के Flying Flea ब्रैंड को मिल सकता है। रॉयल एनफील्ड इस ब्रैंड के तहत C6 के अलावा कई नए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल मॉडल लाएगी। अप्रैल 2026 में भारत में लॉन्च होने के बाद फ्लाइंग फ्ली ने धीरे-धीरे देश के दूसरे शहरों में भी अपनी रीच यानी पहुंच बढ़ाई है। कंपनी का नया इन्वेस्टमेंट दिखाता है कि वह आने वाले समय में इलेक्ट्रिक बाइक की बड़ी रेंज तैयार करना चाहती है।

फ्लाइंग फ्ली S6 भी जल्द आएगी बाजार में फ्लाइंग फ्ली के अगले मॉडल में S6 का नाम भी शामिल है। यह एक स्क्रैंब्लर-स्टाइल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है, जिसे C6 कॉन्सेप्ट के साथ शोकेस किया गया था। इसे EICMA 2026 में भी दिखाया गया था। S6 को ऐसे राइडर्स के लिए तैयार किया गया है, जो डेली यूज के साथ कभी-कभार हल्की ऑफ-रोड राइडिंग भी करना चाहते हैं।

इसका डिजाइन ज्यादा रगेड है और इसमें इसी तरह की राइडिंग के हिसाब से इक्विपमेंट दिए गए हैं। रॉयल एनफील्ड ने कन्फर्म किया है कि फ्लाइंग फ्ली S6 को इंटरनेशनल मार्केट में 2027 की गर्मियों में लॉन्च किया जाएगा। इससे साफ है कि कंपनी अपने इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग तरह की मोटरसाइकिल तैयार करने का प्लान बना रही है।

तमिलनाडु में मजबूत होगा EV मैन्युफैक्चरिंग सेटअप रॉयल एनफील्ड के पास तमिलनाडु के Vallam Vadagal में पहले से ही इलेक्ट्रिक व्हीकल इनोवेशन लैब और मैन्युफैक्चरिंग सेटअप मौजूद है। यहां फ्लाइंग फ्ली मोटरसाइकिल्स के डिवेलपमेंट और प्रोडक्शन से जुड़ा काम होता है। नया निवेश इन फैसिलिटी को और मजबूत करने में मदद कर सकता है, ताकि भविष्य में इलेक्ट्रिक बाइक्स की बढ़ती मांग के हिसाब से प्रोडक्शन किया जा सके।

गौर करने वाली बात है कि कंपनी ने फरवरी 2026 में तमिलनाडु के Cheyyar मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के एक्सपैंशन के लिए अलग से 958 करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया था। इस निवेश का टारगेट कंपनी की टोटल ऐनुअल मोटरसाइकिल प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाकर 20 लाख यूनिट करना है। हालांकि, नया 1,000 करोड़ रुपये का निवेश खास तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस और उससे जुड़े इकोसिस्टम को मजबूत करने पर फोकस्ड है।