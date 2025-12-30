Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़Royal Enfield Flying Flea S6 Scrambler Design Patented in India
रॉयल एनफील्ड ने भारत के लिए इलेक्ट्रिक बाइक का पेटेंट कराया; टचस्क्रीन, नेविगेशन, क्रूज जैस फीचर्स मिलेंगे

रॉयल एनफील्ड की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का इंतजार बेसब्री से हो रहा है। उम्मीद है कि साल 2026 में ये इंतजार खत्म हो सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कंपनी ने भारत में फ्लाइंग फ्ली S6 स्क्रैम्बलर का डिजाइन पेटेंट रजिस्टर करवा लिया है।

Dec 30, 2025 02:14 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
रॉयल एनफील्ड की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का इंतजार बेसब्री से हो रहा है। उम्मीद है कि साल 2026 में ये इंतजार खत्म हो सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कंपनी ने भारत में फ्लाइंग फ्ली S6 स्क्रैम्बलर का डिजाइन पेटेंट रजिस्टर करवा लिया है। फ्लाइंग फ्ली C6 के बाद S6 रॉयल एनफील्ड की दूसरी इलेक्ट्रिक बाइक होगी। बता दें कि कंपनी ने इसी अक्टूबर में दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल इवेंट में से एक 2025 EICMA में फ्लाइंग फ्ली S6 स्क्रैम्बलर को पेश किया था।

फ्लाइंग फ्ली S6 का डिजाइन एक हल्की और काम की सिटी-प्लस बाइक के कॉन्सेप्ट के हिसाब से है, जो स्क्रैम्बलर फीचर्स को मॉडर्न EV पैकेजिंग के साथ मिलाती है। S6 के सेंटर में एक मल्टी-फिन वाला मैग्नीशियम बैटरी केस है, जो एक खास चेसिस पर बना है। इसमें USD फ्रंट फोर्क्स और रियर मोनोशॉक सस्पेंशन है, साथ ही 19/18-इंच के स्पोक व्हील सेटअप पर डुअल-पर्पस टायर लगे हैं। यह सेटअप इसे शहरी सड़कों पर फुर्ती और हल्की पगडंडियों पर ऑफ-रोड कैपेसिटी देगा। बाइक में एक गोल TFT टचस्क्रीन क्लस्टर मिलता है जिसमें GPS नेविगेशन, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और कई फीचर्स हैं। इसमें क्रूज कंट्रोल और कई राइड मोड जैसे फीचर्स भी हैं।

रॉयल एनफील्ड ने अभी तक बाइक की बैटरी और मोटर के स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा नहीं किया है, जिन्हें लॉन्च की तारीख के करीब बताया जाएगा। S6 को भारत में मोटोवर्स 2025 में दिखाया गया था। उम्मीद है कि इसे 2026 की आखिरी तिमाही में भारत में लॉन्च किया जा सकता है। ये रॉयल एनफील्ड के नए EV प्लेटफॉर्म पर बनी हैं। इसमें बड़े रियर हगर की जगह छोटा हगर लगाया गया है, इसमें ज्यादा ऑफ-रोड-फ्रेंडली टायर हैं और बेहतर ग्राउंड क्लीयरेंस और खराब सड़कों पर चलने की क्षमता के लिए आगे USD फोर्क दिए गए हैं। एक रीडिजाइन की गई सीट और साइड में लगा नंबर बोर्ड इसके लुक को और भी खास बनाते हैं।

