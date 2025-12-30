रॉयल एनफील्ड ने भारत के लिए इलेक्ट्रिक बाइक का पेटेंट कराया; टचस्क्रीन, नेविगेशन, क्रूज जैस फीचर्स मिलेंगे

संक्षेप: रॉयल एनफील्ड की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का इंतजार बेसब्री से हो रहा है। उम्मीद है कि साल 2026 में ये इंतजार खत्म हो सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कंपनी ने भारत में फ्लाइंग फ्ली S6 स्क्रैम्बलर का डिजाइन पेटेंट रजिस्टर करवा लिया है।

Dec 30, 2025 02:14 pm IST

रॉयल एनफील्ड की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का इंतजार बेसब्री से हो रहा है। उम्मीद है कि साल 2026 में ये इंतजार खत्म हो सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कंपनी ने भारत में फ्लाइंग फ्ली S6 स्क्रैम्बलर का डिजाइन पेटेंट रजिस्टर करवा लिया है। फ्लाइंग फ्ली C6 के बाद S6 रॉयल एनफील्ड की दूसरी इलेक्ट्रिक बाइक होगी। बता दें कि कंपनी ने इसी अक्टूबर में दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल इवेंट में से एक 2025 EICMA में फ्लाइंग फ्ली S6 स्क्रैम्बलर को पेश किया था।

फ्लाइंग फ्ली S6 का डिजाइन एक हल्की और काम की सिटी-प्लस बाइक के कॉन्सेप्ट के हिसाब से है, जो स्क्रैम्बलर फीचर्स को मॉडर्न EV पैकेजिंग के साथ मिलाती है। S6 के सेंटर में एक मल्टी-फिन वाला मैग्नीशियम बैटरी केस है, जो एक खास चेसिस पर बना है। इसमें USD फ्रंट फोर्क्स और रियर मोनोशॉक सस्पेंशन है, साथ ही 19/18-इंच के स्पोक व्हील सेटअप पर डुअल-पर्पस टायर लगे हैं। यह सेटअप इसे शहरी सड़कों पर फुर्ती और हल्की पगडंडियों पर ऑफ-रोड कैपेसिटी देगा। बाइक में एक गोल TFT टचस्क्रीन क्लस्टर मिलता है जिसमें GPS नेविगेशन, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और कई फीचर्स हैं। इसमें क्रूज कंट्रोल और कई राइड मोड जैसे फीचर्स भी हैं।