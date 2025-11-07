अब बिजली से दौड़ेगी रॉयल एनफील्ड की ये धाकड़ ई-बाइक, कंपनी ने बताई लॉन्चिंग डेट; हीरो और TVS की उड़ाएगी नींद

संक्षेप: रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग फ्ली S6 EV (Royal Enfield Flying Flea S6 EV) 2026 के अंत तक भारतीय और इंटरनेशनल मार्केट्स में लॉन्च हो सकती है। ये न सिर्फ एक इलेक्ट्रिक बाइक है, बल्कि यह ब्रांड की विरासत और भविष्य का संगम है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Fri, 7 Nov 2025 12:51 AM

रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) अब अपने इलेक्ट्रिक मिशन को और ऊंचाई देने जा रही है। कंपनी ने फ्लाइंग फ्ली स्क्रैम्बलर EV (Flying Flea Scrambler EV - FF.S6) को आधिकारिक तौर पर कन्फर्म कर दिया है, जो 2026 के अंत तक भारतीय और इंटरनेशनल मार्केट्स में लॉन्च होगी। यह बाइक रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ब्रांड फ्लाइंग फ्ली (Flying Flea) का दूसरा मॉडल है, जिसे मिलान में चल रहे EICMA 2025 मोटर शो में पेश किया गया।

WWII से प्रेरित, अब EV अवतार में

फ्लाइंग फ्ली (Flying Flea) नाम रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) की एक ऐतिहासिक मोटरसाइकिल से लिया गया है, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध (World War II) के दौरान एयरड्रॉप किया जाता था, ताकि सैनिक तेजी से मूव कर सकें। अब यही विरासत एक मॉडर्न इलेक्ट्रिक स्क्रैम्बलर अवतार में लौट रही है। ये हल्की, एडवेंचरस और हर तरह की सड़कों पर चलने के लिए तैयार है।

क्लासिक लुक और मॉडर्न टच

नई फ्लाइंग फ्ली S6 EV का डिजाइन बिल्कुल मिनिमलिस्टिक है, लेकिन इसमें रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) की क्लासिक पहचान साफ झलकती है। इसमें अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क्स, 19-इंच फ्रंट और 18-इंच रियर व्हील्स, चेन ड्राइव सिस्टम और एक गोल टचस्क्रीन क्लस्टर दिया गया है, जो रेट्रो और फ्यूचरिस्टिक दोनों का मेल दिखाता है। इसका फिन-डिजाइन वाला मैग्नीशियम बैटरी केस वजन को हल्का रखता है और बैटरी को ठंडा बनाए रखने में मदद करता है।

दमदार इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस

फ्लाइंग फ्ली S6 (Flying Flea S6) को हाई-टॉर्क इलेक्ट्रिक मोटर से पावर मिलेगी, जो इसे ऑन-रोड और ऑफ-रोड दोनों सिचुएशन्स में कंफिडेंट और स्मूद राइड देती है। इसमें लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन, ऑफ-रोड मोड, स्विचेबल डुअल-चैनल ABS और लीन-एंगल बेस्ड ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं। यह इसे न सिर्फ एक स्टाइलिश सिटी राइडर बनाती है, बल्कि लाइट ट्रेल्स पर भी भरोसेमंद स्क्रैम्बलर साबित करती है।

टेक्नोलॉजी में कोई समझौता नहीं

रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) ने फ्लाइंग फ्ली S6 (Flying Flea S6) में हाई-एंड टेक्नोलॉजी का तड़का लगाया है। बाइक में Qualcomm Snapdragon QWM2290 प्रोसेसर, इन-हाउस ऑपरेटिंग सिस्टम, 4G, Wi-Fi और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और वॉयस असिस्ट फंक्शन मिलता है। साथ ही NXP माइक्रोकंट्रोलर्स इसकी एनर्जी मैनेजमेंट और सिक्योर डेटा कम्युनिकेशन को संभालते हैं।

राइडर्स अपने स्मार्टफोन या स्मार्टवॉच ऐप से बाइक के मोड्स, डायग्नॉस्टिक्स और चार्जिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें OTA (ओवर-द-एयर) अपडेट्स की सुविधा भी है, यानी बाइक खुद को समय के साथ और बेहतर बनाती रहेगी।

लॉन्च और कीमत