रॉयल एनफील्ड की पहली ई-बाइक ने पूरी दुनिया मचाया तहलका, लॉन्च से पहले ही जीता ये बड़ा अवार्ड; जानिए क्या है ऐसा खास

रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) की इलेक्ट्रिक बाइक फ्लाइंग फ्ली C6 (Flying Flea C6) को प्रतिष्ठित रेड डॉट डिजाइन कॉन्सेप्ट अवार्ड 2025 (Red Dot Design Concept Award 2025) से सम्मानित किया गया है, जो अवार्ड विश्व स्तर पर बेहतरीन और इनोवेटिव डिजाइन के लिए दिया जाता है।

भारतीय मोटरसाइकिल निर्माता रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कंपनी की आने वाली इलेक्ट्रिक बाइक फ्लाइंग फ्ली C6 (Flying Flea C6) को प्रतिष्ठित रेड डॉट डिजाइन कॉन्सेप्ट अवार्ड 2025 (Red Dot Design Concept Award 2025) से सम्मानित किया गया है। इस बाइक ने अपनी कंपनी के साथ-साथ भारत का भी मान बढ़ाया है, जी हां क्योंकि यह सम्मान विश्व स्तर पर बेहतरीन और इनोवेटिव डिजाइन के लिए दिया जाता है। आइए इस ई-बाइक की खासियत जानते हैं।

फ्लाइंग फ्ली (Flying Flea) की विरासत से जुड़ा नाम फ्लाइंग फ्ली C6 (Flying Flea C6) का डिजाइन 1940 के दशक की मशहूर फ्लाइंग फ्ली (Flying Flea) मोटरसाइकिल से प्रेरित है। उस समय यह हल्की वजन वाली बाइक द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल की जाती थी और इसे हवाई जहाज से पैराशूट के जरिए भी गिराया जाता था।

डिजाइन में क्या है खास? नई फ्लाइंग फ्ली C6 (Flying Flea C6) का लुक मॉडर्न और रेट्रो दोनों का अनोखा मेल है। इसमें कई आकर्षक डिजाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं। इसमें फ्लोटिंग सैडल (हवा में तैरती सीट जैसा लुक), टीयरड्रॉप-शेप फ्यूल टैंक, राउंड डिस्प्ले कंसोल, एक्सपोज़्ड एल्युमिनियम एक्सोस्केलेटन फ्रेम, फिन्स वाली मैग्नीशियम-कैस्ड बैटरी और पुरानी बाइक्स जैसा गिर्डर-स्टाइल फ्रंट फोर्क दिया गया है। यह डिजाइन न सिर्फ क्लासिक रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) की झलक दिखाता है, बल्कि इलेक्ट्रिक भविष्य के लिए भी एक साहसिक कदम है।

बाजार में कब आएगी? फ्लाइंग फ्ली C6 (Flying Flea C6) रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) की इलेक्ट्रिक सीरीज की पहली बाइक होगी। इसके बाद कंपनी स्क्रैम्बलर-स्टाइल S6 (Scrambler-स्टाइल S6) को 2026 की शुरुआत में पेश करेगी। दोनों मॉडल भारत और यूके की इंजीनियरिंग टीमों द्वारा मिलकर तैयार किए जा रहे हैं।

आने वाली अन्य बाइक्स रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग फ्ली C6 (Royal Enfield Flying Flea C6) को नवंबर 2025 में होने वाले मोटो वर्स 2025 (MotoVerse 2025) इवेंट में पहली बार आधिकारिक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।