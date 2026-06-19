इंतजार खत्म! शुरू हुई रॉयल एनफील्ड के पहले इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की डिलीवरी; जानिए पूरी डिटेल्स
रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) के दीवानों के लिए एक बड़ी और मजेदार खबर है। कंपनी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल 'फ्लाइंग फ्ली सी6' (Flying Flea C6) की डिलीवरी शुरू कर दी है।
रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) के दीवानों के लिए एक बड़ी और मजेदार खबर है। कंपनी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल 'फ्लाइंग फ्ली सी6' (Flying Flea C6) की डिलीवरी शुरू कर दी है। रॉयल एनफील्ड ने अपनी इस पहली बिजली से चलने वाली बाइक को एक नए ब्रैंड 'फ्लाइंग फ्ली' के नाम से उतारा है। इसकी शुरुआत अभी बेंगलुरु शहर से हुई है। कंपनी आने वाले समय में इसे धीरे-धीरे देश के दूसरे शहरों में भी बेचने की तैयारी कर रही है। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।
इतनी है बाइक की कीमत
अगर आप इस अनोखी इलेक्ट्रिक बाइक को खरीदना चाहते हैं तो यह दो शानदार रंगों स्टॉर्म ब्लैक और फ्ली ग्रीन में मिलेगी। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 2.79 लाख रुपये है। अगर आपका बजट कम है तो कंपनी एक और बढ़िया ऑप्शन दे रही है। आप इसे 'बैटरी-एज-ए-सर्विस' (BaaS) प्लान के तहत भी खरीद सकते हैं। इस प्लान में बाइक की शुरुआती कीमत घटकर सिर्फ 1.99 लाख रुपये रह जाएगी।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Royal Enfield Flying Flea C6
₹ 2.79 लाख
Ultraviolette X47 Crossover
₹ 2.49 - 4.49 लाख
Ultraviolette F77 SuperStreet
₹ 2.99 - 3.99 लाख
Ultraviolette F77 Mach 2
₹ 2.99 - 3.99 लाख
Joy e-bike Thunderbolt
₹ 2.33 लाख
बेंगलुरू में एक मजबूत नेटवर्क
रॉयल एनफील्ड ने ग्राहकों की सहूलियत के लिए बेंगलुरु में सर्विस का एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया है। कंपनी ने इसके लिए 'हब-एंड-स्पोक' मॉडल अपनाया है। आसान शब्दों में समझें तो गाड़ी के किसी बड़े काम के लिए बीटीएम लेआउट में एक मेन सेंटर बनाया गया है। वहीं, बाइक की रोजमर्रा की नॉर्मल सर्विसिंग और छोटे-मोटे कामों के लिए पूरे बेंगलुरु शहर में कई छोटे सेंटर्स खोले गए हैं।
24x7 रोडसाइड असिस्टेंस फ्री
ग्राहकों को अलग से परेशान न होना पड़े, इसके लिए कंपनी ने अपने पुराने शोरूम का ही इस्तेमाल किया है। रॉयल एनफील्ड ने अपने कुछ चुनिंदा पुराने शोरूम्स के अंदर ही 'फ्लाइंग फ्ली' के काउंटर बना दिए हैं। इसके साथ ही हर बाइक के साथ कंपनी 24 घंटे और सातों दिन (24x7) 'रोडसाइड असिस्टेंस' की सुविधा मुफ्त दे रही है। इसका फायदा यह है कि रास्ते में कभी भी गाड़ी खराब होने पर तुरंत मदद मिल जाएगी।
जान लीजिए बाइक की खासियत
अब बात करते हैं इस बाइक की खूबियों की। फ्लाइंग फ्ली C6 का लुक पुराने जमाने की क्लासिक मोटरसाइकिलों जैसा है। हालांकि, इसमें आज की सबसे नई टेक्नोलॉजी दी गई है। इसमें लगी बैटरी और मोटर काफी दमदार हैं। एक बार फुल चार्ज करने पर यह बाइक पूरे 154 किलोमीटर तक चल सकती है। इसमें फास्ट चार्जिंग की सुविधा भी है। साथ ही ब्लूटूथ, टच स्क्रीन डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल और मैप नेविगेशन जैसे ढेर सारे नए फीचर्स मिलते हैं।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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