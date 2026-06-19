Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

इंतजार खत्म! शुरू हुई रॉयल एनफील्ड के पहले इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की डिलीवरी; जानिए पूरी डिटेल्स

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) के दीवानों के लिए एक बड़ी और मजेदार खबर है। कंपनी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल 'फ्लाइंग फ्ली सी6' (Flying Flea C6) की डिलीवरी शुरू कर दी है।

इंतजार खत्म! शुरू हुई रॉयल एनफील्ड के पहले इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की डिलीवरी; जानिए पूरी डिटेल्स
Royal Enfield Flying Flea C6
EMI केवल3,845/ माह

रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) के दीवानों के लिए एक बड़ी और मजेदार खबर है। कंपनी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल 'फ्लाइंग फ्ली सी6' (Flying Flea C6) की डिलीवरी शुरू कर दी है। रॉयल एनफील्ड ने अपनी इस पहली बिजली से चलने वाली बाइक को एक नए ब्रैंड 'फ्लाइंग फ्ली' के नाम से उतारा है। इसकी शुरुआत अभी बेंगलुरु शहर से हुई है। कंपनी आने वाले समय में इसे धीरे-धीरे देश के दूसरे शहरों में भी बेचने की तैयारी कर रही है। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Okaya EV Ferrato Disruptor
Okaya EV Ferrato Disruptor
₹ 1.55 लाख
EMI केवल2,027/ माह
पात्रता जांचें
Revolt Motors RV400
Revolt Motors RV400
₹ 1.4 लाख से शुरू
EMI केवल1,831/ माह
पात्रता जांचें
TVS iQube
TVS iQube
₹ 1.15 - 1.71 लाख
EMI केवल1,504/ माह
पात्रता जांचें
Ather Energy 450X
Ather Energy 450X
₹ 1.5 - 1.8 लाख
EMI केवल1,961/ माह
पात्रता जांचें
Hero XPulse 200 4V
Hero XPulse 200 4V
₹ 1.4 - 1.55 लाख
EMI केवल1,831/ माह
पात्रता जांचें
Ather Energy 450S
Ather Energy 450S
₹ 84,341 - 1.53 लाख
EMI केवल1,103/ माह
पात्रता जांचें

इतनी है बाइक की कीमत

अगर आप इस अनोखी इलेक्ट्रिक बाइक को खरीदना चाहते हैं तो यह दो शानदार रंगों स्टॉर्म ब्लैक और फ्ली ग्रीन में मिलेगी। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 2.79 लाख रुपये है। अगर आपका बजट कम है तो कंपनी एक और बढ़िया ऑप्शन दे रही है। आप इसे 'बैटरी-एज-ए-सर्विस' (BaaS) प्लान के तहत भी खरीद सकते हैं। इस प्लान में बाइक की शुरुआती कीमत घटकर सिर्फ 1.99 लाख रुपये रह जाएगी।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Royal Enfield Flying Flea C6

Royal Enfield Flying Flea C6

₹ 2.79 लाख

EMI केवल3,648/ माह
पात्रता जांचें
Ultraviolette X47 Crossover

Ultraviolette X47 Crossover

₹ 2.49 - 4.49 लाख

EMI केवल3,256/ माह
पात्रता जांचें
Ultraviolette F77 SuperStreet

Ultraviolette F77 SuperStreet

₹ 2.99 - 3.99 लाख

EMI केवल3,909/ माह
पात्रता जांचें
Ultraviolette F77 Mach 2

Ultraviolette F77 Mach 2

₹ 2.99 - 3.99 लाख

EMI केवल3,909/ माह
पात्रता जांचें
Joy e-bike Thunderbolt

Joy e-bike Thunderbolt

₹ 2.33 लाख

EMI केवल3,047/ माह
पात्रता जांचें
flying flea C6 deliveries begun

बेंगलुरू में एक मजबूत नेटवर्क

रॉयल एनफील्ड ने ग्राहकों की सहूलियत के लिए बेंगलुरु में सर्विस का एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया है। कंपनी ने इसके लिए 'हब-एंड-स्पोक' मॉडल अपनाया है। आसान शब्दों में समझें तो गाड़ी के किसी बड़े काम के लिए बीटीएम लेआउट में एक मेन सेंटर बनाया गया है। वहीं, बाइक की रोजमर्रा की नॉर्मल सर्विसिंग और छोटे-मोटे कामों के लिए पूरे बेंगलुरु शहर में कई छोटे सेंटर्स खोले गए हैं।

ये भी पढ़ें:गजब का है यह इलेक्ट्रिक स्कूटर! फुल चार्ज पर 320 km की रेंज; 141 km/h की स्पीड

24x7 रोडसाइड असिस्टेंस फ्री

ग्राहकों को अलग से परेशान न होना पड़े, इसके लिए कंपनी ने अपने पुराने शोरूम का ही इस्तेमाल किया है। रॉयल एनफील्ड ने अपने कुछ चुनिंदा पुराने शोरूम्स के अंदर ही 'फ्लाइंग फ्ली' के काउंटर बना दिए हैं। इसके साथ ही हर बाइक के साथ कंपनी 24 घंटे और सातों दिन (24x7) 'रोडसाइड असिस्टेंस' की सुविधा मुफ्त दे रही है। इसका फायदा यह है कि रास्ते में कभी भी गाड़ी खराब होने पर तुरंत मदद मिल जाएगी।

ये भी पढ़ें:174cc तक के पावरफुल इंजन वाले दो नए स्कूटर, जबर्दस्त मिलिट्री-थीम डिजाइन

जान लीजिए बाइक की खासियत

अब बात करते हैं इस बाइक की खूबियों की। फ्लाइंग फ्ली C6 का लुक पुराने जमाने की क्लासिक मोटरसाइकिलों जैसा है। हालांकि, इसमें आज की सबसे नई टेक्नोलॉजी दी गई है। इसमें लगी बैटरी और मोटर काफी दमदार हैं। एक बार फुल चार्ज करने पर यह बाइक पूरे 154 किलोमीटर तक चल सकती है। इसमें फास्ट चार्जिंग की सुविधा भी है। साथ ही ब्लूटूथ, टच स्क्रीन डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल और मैप नेविगेशन जैसे ढेर सारे नए फीचर्स मिलते हैं।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
Royal Enfield Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।