रॉयल एनफील्ड ने मचाई सनसनी! चेन्नई में दिखी कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक FF C6 बाइक; जानिए क्या है खास और कब होगी लॉन्च?

भारतीय बाजार में रॉयल एनफील्ड इलेक्ट्रिक FF C6 (Royal Enfield Electric FF C6) बहुत जल्द एंट्री करने वाली है। इस ई-बाइक को हाल ही में चेन्नई में स्पॉट किया गया है। ये रॉयल एनफील्ड की पहली इलेक्ट्रिक क्रूजर बाइक हो सकती है। आइए इसकी खासियत जानते हैं।

रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) भारतीय राइडर्स के दिलों पर दशकों से राज कर रही है। अब कंपनी इलेक्ट्रिक सेगमेंट में बड़ा कदम उठाने जा रही है। हाल ही में चेन्नई की सड़कों पर रॉयल एनफील्ड इलेक्ट्रिक क्रूजर FF C6 (Royal Enfield Electric FF C6) को टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। यह वही बाइक है, जिसे पहली बार पिछले साल EICMA शो में दुनिया के सामने पेश किया गया था। उम्मीद है कि यह बाइक 2026 की पहली तिमाही में लॉन्च हो सकती है।

रॉयल एनफील्ड FF C6 की फ्लाइंग फ्ली डिजाइन यह बाइक पुराने जमाने की रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग फ्ली (Royal Enfield Flying Flea-1942-45) पर आधारित है। गोल हेडलैम्प, गिर्डर फोर्क्स और क्लासिक रियर-व्यू मिरर इसके रेट्रो लुक को और खास बनाते हैं।

मिनिमल बॉडी पैनलिंग बाइक का लुक बहुत सिंपल और क्लासिक रखा गया है, ठीक वैसा ही जैसा असली रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग फ्ली (Royal Enfield Flying Flea) में था।

डिटेल्ड बैटरी डिजाइन बैटरी कम्पार्टमेंट पर फिन-जैसे स्ट्रक्चर दिए गए हैं, जो लुक्स के साथ-साथ कूलिंग में भी मदद करेंगे।

व्हील्स और सीटिंग इसमें मिलने वाले 19-इंच के अलॉय व्हील्स और क्लासिक फेंडर्स के साथ यह बाइक काफी दमदार लगती है। इसमें सिटिंग पोजिशन काफी आरामदायक है और पिलियन सीट हटाई भी जा सकती है।

परफॉर्मेंस और रेंज कंपनी ने अभी तक सटीक स्पेसिफिकेशन नहीं बताए हैं, लेकिन अनुमान है कि FF C6 की परफॉर्मेंस 250cc-350cc पेट्रोल बाइक जैसी होगी। इसकी रेंज 100 से 150 किमी. तक हो सकती है। इसमें मिड-माउंटेड मोटर और बेल्ट-ड्राइव सिस्टम मिलेगा, जो स्मूद और नॉइज-फ्री राइड देगा।

इसके बैटरी पैक की बात करें तो इसमें करीब 4-5 kWh का बैटरी पैक हो सकता है। इसमें लिथियम आयरन फॉस्फेट (LFP) बैटरी दी जाएगी। यह बैटरी ज्यादा सुरक्षित और लंबे समय तक चलने वाली मानी जाती है। बैटरी मैग्नीशियम मेटल से बनी होगी और इसमें एक्टिव थर्मल कंट्रोल व सेल-लेवल मॉनिटरिंग जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी।

सेफ्टी और टेक्नोलॉजी दोनों पहियों पर डिस्क ब्रेक और डुअल-चैनल ABS स्टैंडर्ड फीचर होंगे। इसमें Bluetooth-सपोर्ट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा, जहां कॉल्स, मैसेज, म्यूजिक और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन का एक्सेस मिलेगा। इसमें की-लेस सिस्टम और स्टार्ट बटन को फॉक्स फ्यूल टैंक पर लगाया गया है, जो इसे और मॉडर्न टच देता है।