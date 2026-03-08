पुराना स्वैग और नई टेक्नोलॉजी! रॉयल एनफील्ड लाने जा रही 750cc की ये दमदार बाइक; जानिए कब होगी लॉन्च

Mar 08, 2026 04:07 pm IST

रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) अपने फैन्स के लिए एक बड़ा धमाका करने जा रही है। इसका इंतजार लंबे समय से था। कंपनी अपने पोर्टफोलियो को और बड़ा करते हुए जल्द ही 750cc सेगमेंट में एंट्री करने वाली है। बता दें कि हाल ही में रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT-R 750 की स्पाई तस्वीरें लीक हुई हैं। यह बाइक लवर्स के बीच चर्चा का विषय बन गई हैं। बाइक का रेट्रो लुक और उसकी 'क्वार्टर फेयरिंग' सीधे आपको 1960 के उस पुराने कैफे रेसर दौर की याद दिलाएगी, जब सड़कों पर सिर्फ क्लासिक स्टाइल का जलवा हुआ करता था। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

कुछ ऐसी होगी बाइक की डिजाइन इस नई बाइक की सबसे खास बात यह है कि कंपनी ने इसमें टेक्नोलॉजी और क्लासिक अंदाज का बहुत ही बारीक संतुलन बनाया है। बाइक में आपको मॉडर्न गैजेट्स के चक्कर में पड़ने के बजाय पुराने जमाने की फील देने वाले 'क्रोम-रिंग' वाले एनालॉग डायल मिलेंगे। इसमें डिजिटल स्क्रीन का इस्तेमाल कम रखा गया है। हालांकि, बेसिक जानकारी के लिए छोटे LCD डिस्प्ले दिए गए हैं जो आपके ट्रिप मीटर और फ्यूल गेज की खबर रखेंगे। कंपनी दो वैरिएंट्स पर काम कर रही है।

दमदार होगा बाइक का पावरट्रेन रिपोर्ट्स की मानें तो इसमें रॉयल एनफील्ड का नया 750cc पैरेलल-ट्विन इंजन देखने को मिलेगा। यह मौजूदा 650cc इंजन का ही अपग्रेडेड वर्जन है। यह इंजन करीब 55bhp की पावर और 65Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। यह इसे हाईवे और शहर दोनों सड़कों के लिए एकदम परफेक्ट मशीन बनाता है। साथ ही, बेहतर ब्रेकिंग और कंट्रोल के लिए इसमें आगे की तरफ डुअल डिस्क ब्रेक दिए गए हैं।

कब हो सकती है लॉन्च उम्मीद है कि रॉयल एनफील्ड इस साल के अंत तक या फिर 2027 की शुरुआत में अपनी इस 750cc सीरीज को भारत में लॉन्च कर देगी। न्यूज वेबसाइट rushlane में छपी एक खबर के अनुसार, इसे इस साल होने वाले EICMA शो में दुनिया के सामने पेश किया जा सकता है। भारत ही नहीं, बल्कि विदेशी मार्केट में भी इस बाइक को लेकर काफी क्रेज देखने को मिल रहा है।