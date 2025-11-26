Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़Royal Enfield Continental GT 750 Showcased at Motoverse 2025
रॉयल एनफील्ड ला रही कॉन्टिनेंटल GT 750, इसी दिसंबर में हो सकती है लॉन्च; जानिए फीचर्स की डिटेल

रॉयल एनफील्ड ला रही कॉन्टिनेंटल GT 750, इसी दिसंबर में हो सकती है लॉन्च; जानिए फीचर्स की डिटेल

संक्षेप:

रॉयल एनफील्ड ने मोटोवर्स 2025 में कॉन्टिनेंटल GT 750 रेस बाइक को पेश किया है। EICMA 2025 में ग्लोबल शोकेस के बाद यह भारत में पहली बार दिखाई गई है। GT 750 अभी भी अपने डेवलपमेंट स्टेज में है। यह एक टेस्ट प्रोटोटाइप है जिसे प्रोडक्शन में अभी कुछ समय लगेगा।

Wed, 26 Nov 2025 04:20 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
रॉयल एनफील्ड ने मोटोवर्स 2025 में कॉन्टिनेंटल GT 750 रेस बाइक को पेश किया है। EICMA 2025 में ग्लोबल शोकेस के बाद यह भारत में पहली बार दिखाई गई है। GT 750 अभी भी अपने डेवलपमेंट स्टेज में है। यह एक टेस्ट प्रोटोटाइप है जिसे प्रोडक्शन में अभी कुछ समय लगेगा। यह मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड GT कप 2026 में मुकाबला करेगी। सूत्रों के मुताबिक, रेस-स्पेक GT-R 750, स्टैंडर्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 के मुकाबले परफॉर्मेंस में काफी बेहतर है।

रेस बाइक में बड़ा 750cc, पैरेलल-ट्विन मोटर इस्तेमाल किया गया है, जिसके स्टॉक 650cc यूनिट के मुकाबले लगभग 30% ज्यादा पावर देने का अनुमान है। यह बढ़त बड़े डिस्प्लेसमेंट, इन-हाउस डेवलप किए गए फुल-सिस्टम एग्जॉस्ट और फ्री-फ्लो एयर फिल्टर के जरिए मिलती है। प्रोडक्शन-स्पेक रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 750 शायद एक टोन्ड-डाउन वर्जन होगा, क्योंकि इसमें फुल-सिस्टम एग्जॉस्ट और फ्री-फ्लो एयर फिल्टर नहीं होगा। उम्मीद है कि यह GT 650 के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा पावर देगी।

डिजाइन के मामले में GT-R 750 कैफे-रेसर थीम पर ही बनी हुई है। इसमें रेट्रो फ्रंट फेयरिंग, स्कल्प्टेड फ्यूल टैंक, गोल रेस-नंबर एप्लीके वाले साइड पैनल और गोल काउल वाला छोटा टेल सेक्शन है। रेस बाइक होने की वजह से इसमें हेडलैंप, इंडिकेटर, मिरर और नंबर प्लेट होल्डर जैसे प्रोडक्शन एलिमेंट नहीं हैं। रॉयल एनफील्ड ने GT-R 750 में शोवा से लिए गए टेलीस्कोपिक फोर्क और ट्विन शॉक एब्जॉर्बर लगाए हैं, दोनों को ट्रैक पर इस्तेमाल के लिए ट्यून किया गया है।

इसमें 650 के मुकाबले नया हल्का चेसिस और अलग हेडस्टॉक भी है। ब्रेकिंग सेटअप में आगे ट्विन डिस्क और पीछे सिंगल रोटर है, जिसे ByBre कैलिपर्स के साथ जोड़ा गया है। मोटरसाइकिल में 18-इंच के पहिए हैं, जो खास तौर पर रेसिंग के लिए बनाए गए ज्यादा चिपचिपे JK टायर रबर से लिपटे हैं। रोड पर चलने वाले वर्जन की बात करें तो, रॉयल एनफील्ड ज्यादातर चेसिस हार्डवेयर को रोड-फ्रेंडली ट्यूनिंग के साथ बनाए रखेगी। इसे 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत में भारत में लॉन्च किया जाएगा।

