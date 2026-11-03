रॉयल एनफील्ड लाई Continental GT 750, मिलेगा 743cc का दमदार इंजन, लुक भी जबरदस्त

रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 750 की एंट्री हो गई है। कॉन्टिनेंटल GT 750 में हिमालयन 750 वाला 743cc पैरेलल-ट्विन इंजन दिया गया है। इसका फ्रेम मौजूदा कॉन्टिनेंटल GT 650 जैसा नजर आता है।

रॉयल एनफील्ड ने EICMA 2026 में अपनी नई Continental GT 750 को रिवील कर दिया है। कॉन्टिनेंटल GT 750 उसी 743cc प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, जिस पर Himalayan 750 तैयार की गई है। हालांकि, दोनों बाइक्स के इंजन सेटअप, डिजाइन और फीचर्स में काफी कुछ अलग है। आइए जानते हैं डीटेल।

मिलेगा 743cc का पैरेलल-ट्विन इंजन कॉन्टिनेंटल GT 750 में हिमालयन 750 वाला 743cc पैरेलल-ट्विन इंजन दिया गया है। हालांकि, इसमें इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल की जगह केबल से चलने वाला थ्रॉटल मिलेगा। इसके अलावा हिमालयन के 2-इन-1 एग्जॉस्ट की जगह इसमें दो अलग-अलग एग्जॉस्ट पाइप दिए गए हैं। हिमालयन 750 का इंजन 55hp की पावर और 63Nm का टॉर्क देता है। उम्मीद है कि कॉन्टिनेंटल GT 750 का आउटपुट भी इसी के आसपास होगा। इसका फ्रेम मौजूदा कॉन्टिनेंटल GT 650 जैसा नजर आता है। हालांकि, बड़े इंजन के हिसाब से इसमें बदलाव किए गए हैं। बाइक में टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क और ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर मिलेंगे। दोनों में प्रीलोड एडजस्टमेंट का फीचर भी होगा। ब्रेकिंग के लिए आगे की तरफ दो डिस्क दी गई हैं, जो हिमालयन 750 से ली गई लगती हैं।

तीन कलर ऑप्शन में आएगी बाइक कॉन्टिनेंटल GT 750 में Himalayan 750 जैसे स्विचगियर मिलेंगे, लेकिन इनमें मेटल स्विच क्यूब्स दिए गए हैं। इसमें ट्विन-पॉड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, जिसमें दो एनालॉग मीटर के नीचे छोटा TFT डिस्प्ले लगा है। बाइक को मास्टर क्लीन, रेड लाइन और TT ब्लू कलर में लाया गया है। मास्टर क्लीन और रेड लाइन कलर में क्रोम फिनिश और वायर-स्पोक व्हील मिलेंगे।

वहीं, TT ब्लू वर्जन में अलॉय व्हील दिए गए हैं, जिनमें ट्यूबलेस टायर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तीनों वर्जन में 18-इंच के व्हील और सिंगल-पीस सीट मिलेगी। पीछे बैठने वाले की सीट पर हटाया जा सकने वाला कवर भी दिया गया है। रेड और ब्लू कलर में छोटी क्वार्टर फेयरिंग और ज्यादा स्पोर्टी राइडिंग पोजिशन मिलेगी। जबकि, क्रोम वर्जन में फेयरिंग नहीं होगी और इसकी राइडिंग पोजिशन ज्यादा कंफर्टेबल होगी। कंपनी ने अभी इसकी कीमत और लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है। भारत में इसे अगले साल लॉन्च किया जा सकता है। उम्मीद है कि इसका वजन मौजूदा कॉन्टिनेंटल GT 650 के 214 किलोग्राम से कम होगा।