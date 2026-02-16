कैफे-रेसर लवर्स रहें तैयार! नए अवतार में आ रही रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650; जानिए डिटेल्स

Feb 16, 2026 06:51 pm IST

भारतीय ग्राहकों के बीच रॉयल एनफील्ड की बाइक को खूब पसंद किया जाता है। अब खबर है कि कंपनी अपनी पॉपुलर कैफे-रेसर बाइक कॉन्टिनेंटल जीटी 650 को मिड-साइकल अपडेट देने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह अपडेटेड मॉडल भारत में 2026 के आखिर तक लॉन्च हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में कंपनी ने EICMA 2025 और मोटोवर्स 2025 में GT-R 750 नाम की ज्यादा पावरफुल बाइक भी दिखाई थी। इसके बावजूद 650cc वाली GT को बंद करने का कोई प्लान नहीं है। आइए जानते हैं अपकमिंग बाइक के संभावित फीचर्स के बारे में विस्तार से।

मिल सकता है नया कलर ऑप्शन नई कॉन्टिनेंटल GT 650 में सबसे पहले लुक में बदलाव नजर आ सकता है। उम्मीद है कि कंपनी इसमें कुछ नए कलर ऑप्शन जोड़ेगी, ताकि बाइक पहले से ज्यादा फ्रेश और स्टाइलिश लगे। इसके अलावा, सस्पेंशन सेट-अप को भी बेहतर किया जा सकता है। अभी जो फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोर्क और पीछे डुअल शॉक एब्जॉर्बर मिलते हैं, उनकी जगह ज्यादा प्रीमियम सस्पेंशन यूनिट्स दिए जाने की चर्चा है। इतना ही नहीं, फ्रंट में ट्विन-डिस्क ब्रेक सेट-अप भी मिल सकता है।

जुड़ेंगे नए प्रीमियम फीचर्स बता दें कि कॉन्टिनेंटल GT 650 अभी भारतीय बाजार में पांच कलर ऑप्शन्स में बिक रही है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 3.50 लाख से 3.78 लाख रुपये के बीच है। नए अपडेट के बाद इसमें जो प्रीमियम फीचर्स जुड़ेंगे, उनकी वजह से कीमत थोड़ी बढ़ सकती है। रॉयल एनफील्ड की लाइन-अप में यह बाइक इंटरसेप्टर 650 और क्लासिक 650 के बीच पोजिशन की जाती है। बता दें कि यह कंपनी की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली ट्विन-सिलेंडर बाइक्स में से एक है।