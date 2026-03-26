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इस टू-व्हीलर कंपनी ने रचा इतिहास! FY2026 में 10 लाख से ज्यादा बाइक बेचकर बनाया नया रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा इसकी डिमांड

Mar 26, 2026 01:22 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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रॉयल एनफील्ड की टू-व्हीलर्स ने इतिहास रच दिया है। कंपनी ने FY2026 में 10 लाख से ज्यादा बाइक बेचकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान सबसे ज्यादा कंपनी की 350cc बाइक्स (बुलेट/क्लासिक) की डिमांड दर्ज की गई।

इस टू-व्हीलर कंपनी ने रचा इतिहास! FY2026 में 10 लाख से ज्यादा बाइक बेचकर बनाया नया रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा इसकी डिमांड

भारतीय बाइक मार्केट में रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) ने एक नया इतिहास रच दिया है। कंपनी ने पहली बार किसी एक वित्तीय वर्ष (FY2026) में घरेलू बाजार में 10 लाख (1 मिलियन) से ज्यादा बाइक्स बेचने का रिकॉर्ड बना लिया है। अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 के बीच कंपनी ने 10,06,937 यूनिट्स की बिक्री की, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 24% ज्यादा है। खास बात यह है कि मार्च के आंकड़े अभी शामिल नहीं हुए हैं, यानी यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

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इस शानदार प्रदर्शन के पीछे रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) की मजबूत लाइनअप और ग्राहकों का बढ़ता भरोसा है। कंपनी की पॉपुलर बाइक्स जैसे रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 (Royal Enfield Classic 350), रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 (Royal Enfield Bullet 350) और रॉयल एनफील्ड हंटर 350 (Royal Enfield Hunter 350) ने बिक्री में बड़ा योगदान दिया है। खासकर 350cc सेगमेंट में कंपनी की पकड़ बेहद मजबूत है, जहां उसका मार्केट शेयर 90% से भी ज्यादा है।

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रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) की सफलता का एक और बड़ा कारण प्रीमियम बाइक्स की बढ़ती डिमांड है। कोविड के बाद लोगों का झुकाव ज्यादा पावरफुल और स्टाइलिश बाइक्स की ओर बढ़ा है, जिसका फायदा कंपनी को मिला। साथ ही कंपनी ने कीमतों में कटौती और नए मॉडल्स लॉन्च करके ग्राहकों को और आकर्षित किया।

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रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) अब सिर्फ एक बाइक ब्रांड नहीं, बल्कि भारत के मिड-साइज मोटरसाइकिल सेगमेंट का किंग बन चुका है। FY2026 के अंत तक कंपनी की बिक्री 11 लाख यूनिट्स तक पहुंचने का अनुमान है, जो इसे और भी मजबूत पोजिशन में ले जाएगा।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

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