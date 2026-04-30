E85 फ्यूल पर चलेगी नई Royal Enfield Classic 350, टेस्टिंग के दौरान दिखी रोड पर

Apr 30, 2026 06:37 pm IST

रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के एक टेस्ट म्यूल को देखा गया, जिसके फ्यूल टैंक पर E85 फ्यूल का स्टिकर लगा हुआ था। इससे साफ पता चल रहा है कि यह स्पेशल यूनिट इथेनॉल-ब्लेंडेड फ्यूल पर चल रही है या इसकी टेस्टिंग की जा रही है।

हाई इथेनॉल ब्लेंड वाले फ्यूल यानी E85 और E100 आजकल काफी चर्चा में हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज ने पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ाने के लिए सेंट्रल मोटर वीइकल रूल्स में अमेंडमेंट का प्रस्ताव करते हुए एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस फ्यूल के रोलआउट होने में अभी समय है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि रॉयल एनफील्ड इसके लिए सबसे तेजी से तैयारी कर रही है। हाल मे चेन्नई में रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के एक टेस्ट म्यूल को देखा गया, जिसके फ्यूल टैंक पर E85 फ्यूल का स्टिकर लगा हुआ था। इस टेस्ट म्यूल के फोटो को रशलेन ने शेयर किया है।

स्टैंडर्ड क्लासिक 350 जैसा दिखता है टेस्ट मॉडल इससे साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि रॉयल एनफील्ड अपनी पॉप्युलर J-प्लेटफॉर्म बाइक्स के लिए फ्लेक्स-फ्यूल कंपैटिबिलिटी को स्टडी कर रहा है। यह सरकार की क्लीनर ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स की ओर की जा रही कोशिशों के हिसाब से सही भी है। पहली नजर में, टेस्ट मॉडल काफी हद तक स्टैंडर्ड क्लासिक 350 जैसा दिखता है। हालांकि, गौर से देखने पर कुछ बड़े अंतर दिखाई देते हैं। बाइक को एक नए रंग में कलर किया गया है, जो मौजूदा क्लासिक 350 लाइनअप में उपलब्ध नहीं है।

फ्यूल टैंक पर लगा है हाथ से लिखे 'E85 फ्यूल' का स्टिकर इसमें ज्यादातर वेरिएंट में दिखने वाले वायर-स्पोक सेटअप की बजाय अलॉय वील्स लगे हैं। सबसे खास बात यह है कि फ्यूल टैंक पर हाथ से लिखा हुआ 'E85 फ्यूल' का स्टिकर लगा है, जिससे साफ पता चल रहा है कि यह स्पेशल यूनिट इथेनॉल-ब्लेंडेड फ्यूल पर चल रही है या इसकी टेस्टिंग की जा रही है।

यह सबसे बड़ा इशारा है कि बाइक फ्लेक्स-फ्यूल या ऑल्टरनेटिव फ्यूल टेस्टिंग प्रोग्राम का हिस्सा है। इन बदलावों के अलावा, ओवरऑल डिजाइन, बनावट और मेकैनिकल कंपोनेंट में कोई बदलाव नहीं लग रहा है, जिससे पता चलता है कि रॉयल एनफील्ड इस स्टेज में बड़े हार्डवेयर बदलाव करने की बजाय केवल फ्यूल कंपैटिबिलिटी पर फोकस कर रही है।

लॉन्च से बारे में अभी नहीं है कोई ऑफिशियल जानकारी फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन लॉन्च करेगी या नहीं। हालांकि, इस टेस्ट मॉडल से यह साफ तौर पर पता चल रहा है कि कंपनी डिवेलपमेंट प्रोसेस में पूरी तरह से लगी है। क्लासिक 350 की भारी सेल को देखते हुए, फ्लेक्स-फ्यूल वेरिएंट लॉन्च करने से रॉयल एनफील्ड को आने वाले टाइम के एमिशन स्टैंड के अनुसार ढलने में मदद मिल सकती है।