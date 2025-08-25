royal enfield classic 350 once again became the companys best-selling model beating hunter bullet himalayan रॉयल एनफील्ड के इस मॉडल को मिले सबसे ज्यादा खरीददार, फिर पीछे छूटी हंटर, बुलेट, हिमालयन; बिक्री में बनी नंबर-1, Auto Hindi News - Hindustan
भारतीय ग्राहकों के बीच रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल का दबदबा रहा है। अगर बीते महीने यानी जुलाई, 2025 में हुई बिक्री की बात करें तो एक बार फिर रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली मॉडल बन गई।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 01:57 PM
भारतीय ग्राहकों के बीच रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) की मोटरसाइकिल का दबदबा हमेशा से रहा है। अगर बीते महीने यानी जुलाई, 2025 में हुई बिक्री की बात करें तो एक बार फिर रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली मॉडल बन गई। बता दें कि बीते महीने रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 ने 24.06 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 26,516 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी जुलाई, 2024 में यह आंकड़ा 21,373 यूनिट था। आइए जानते हैं बीते महीने कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

चौथे नंबर पर रही मिटीयोर 350

बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रॉयल एनफील्ड हंटर 350 रही। हंटर 350 ने इस दौरान 30.39 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 18,373 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 रही। बुलेट 350 ने इस दौरान 59.28 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 15,847 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड मिटीयोर 350 रही। मिटीयोर 350 ने इस दौरान 8.85 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 8,600 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।

करीब 44% घट गई हिमालय की बिक्री

दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर रॉयल एनफील्ड 650 ट्विंस रही। रॉयल एनफील्ड 650 ट्विंस ने इस दौरान 57.08 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 3,349 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड हिमालयन रही। हिमालय ने इस दौरान 43.81 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 15,56 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड सुपर मिटीयोर रही। सुपर मिटीयोर ने इस दौरान 1.87 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,091 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।

लास्ट पोजीशन पर रही शॉटगन

बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला रही। रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला ने बीते महीने 53.17 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 688 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इसके अलावा, नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड शॉटगन रही। रॉयल एनफील्ड शॉटगन ने बीते महीने 48.34 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 264 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। बता दें कि सभी मॉडलों को मिलाकर रॉयल एनफील्ड ने बीते महीने कुल 76,254 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इस दौरान कंपनी की ओवरऑल बिक्री में सालाना आधार पर 24.58 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई।

