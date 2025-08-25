रॉयल एनफील्ड के इस मॉडल को मिले सबसे ज्यादा खरीददार, फिर पीछे छूटी हंटर, बुलेट, हिमालयन; बिक्री में बनी नंबर-1

भारतीय ग्राहकों के बीच रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल का दबदबा रहा है। अगर बीते महीने यानी जुलाई, 2025 में हुई बिक्री की बात करें तो एक बार फिर रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली मॉडल बन गई।

भारतीय ग्राहकों के बीच रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) की मोटरसाइकिल का दबदबा हमेशा से रहा है। अगर बीते महीने यानी जुलाई, 2025 में हुई बिक्री की बात करें तो एक बार फिर रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली मॉडल बन गई। बता दें कि बीते महीने रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 ने 24.06 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 26,516 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी जुलाई, 2024 में यह आंकड़ा 21,373 यूनिट था। आइए जानते हैं बीते महीने कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

चौथे नंबर पर रही मिटीयोर 350 बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रॉयल एनफील्ड हंटर 350 रही। हंटर 350 ने इस दौरान 30.39 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 18,373 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 रही। बुलेट 350 ने इस दौरान 59.28 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 15,847 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड मिटीयोर 350 रही। मिटीयोर 350 ने इस दौरान 8.85 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 8,600 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।

करीब 44% घट गई हिमालय की बिक्री दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर रॉयल एनफील्ड 650 ट्विंस रही। रॉयल एनफील्ड 650 ट्विंस ने इस दौरान 57.08 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 3,349 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड हिमालयन रही। हिमालय ने इस दौरान 43.81 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 15,56 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड सुपर मिटीयोर रही। सुपर मिटीयोर ने इस दौरान 1.87 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,091 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।