लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा रॉयल एनफील्ड की इस बाइक का खुमार, 350-450cc सेगमेंट की बिक्री में बनी नंबर-1

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSun, 31 Aug 2025 01:26 PM
0

भारतीय ग्राहकों के बीच 350 से 450cc सेगमेंट वाली मोटरसाइकिल की डिमांड हमेशा से रहती है। अगर बीते महीने यानी जुलाई, 2025 में हुई इस सेगमेंट के बिक्री की बात करें तो एक बार फिर रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 ने इस दौरान 24.06 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,516 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। आइए जानते हैं इस दौरान इस सेगमेंट की 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल की बिक्री के बारे में विस्तार से।

करीब 60% बढ़ गई बुलेट 350 की बिक्री

बिक्री कि लिस्ट में दूसरे नंबर पर रॉयल एनफील्ड हंटर 350 रही। रॉयल एनफील्ड हंटर 350 ने इस दौरान 30.39 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 18,373 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 रही। रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 ने इस दौरान 59.28 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 15,847 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड मेटीयोर 350 रही। रॉयल एनफील्ड मेटीयोर 350 ने इस दौरान 8.85 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 8,600 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।

सातवें नंबर पर रही होंडा CB350

दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर ट्रायंफ 400 रही। ट्रायंफ 400 ने इस दौरान 14.09 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 3,538 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में जावा येज्दी BSA रही। जावा येज्दी BSA ने इस दौरान 1.41 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,237 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा CB350 रही। होंडा CB350 ने इस दौरान 104.95 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,072 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।

154% बढ़ गई केटीएम 390 की बिक्री

बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर रॉयल एनफील्ड हिमालयन रही। रॉयल एनफील्ड हिमालयन ने इस दौरान 43.81 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,556 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में केटीएम 390 रही। केटीएम 390 ने इस दौरान 154.13 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,560 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि दसवें नंबर पर बिक्री की लिस्ट में होंडा Hness 350 रही। होंडा Hness 350 ने इस दौरान 10.96 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,170 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।

