रॉयल एनफील्ड लाई बुलेट का दमदार मॉडल, इसमें 650cc का इंजन मिलेगा; ये कंपनी की No-1 बाइक

संक्षेप:

रॉयल एनफील्ड ने मोटोवर्स 2025 इवेंट में बुलेट 650 को पेश कर दिया। बुलेट पहले से ही एक बहुत पॉपुलर नाम है जिसने कई पीढ़ियों के राइडर्स को साथ रखा है। ट्विन सिलेंडर अपग्रेड इसके कस्टमर्स के लिए एक रोमांचक टर्निंग पॉइंट है। उम्मीद है कि यह 2026 की शुरुआत में बिक्री के लिए आ जाएगी।

Sat, 22 Nov 2025 09:10 AM
Royal Enfield Bullet 650arrow

रॉयल एनफील्ड ने मोटोवर्स 2025 इवेंट में बुलेट 650 को पेश कर दिया। बुलेट पहले से ही एक बहुत पॉपुलर नाम है जिसने कई पीढ़ियों के राइडर्स को साथ रखा है। ट्विन सिलेंडर अपग्रेड इसके कस्टमर्स के लिए एक रोमांचक टर्निंग पॉइंट है। उम्मीद है कि यह 2026 की शुरुआत में बिक्री के लिए आ जाएगी। कंपनी ने अभी तक कीमत शेयर नहीं की है। रॉयल एनफील्ड की 650 ट्विन फैमिली में शामिल होने से यह मॉडर्न परफॉर्मेंस और लंबी दूरी तक चलने की क्षमता के साथ और बेहतर हो जाएगी। बता दें कि कंपनी के पोर्टफोलियो में बुलेट सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल भी है।

बुलेट 650 का स्टांस लंबा और नीचा है, जिसमें एक चौड़ी सिंगल-पीस 'बेंच' सीट और एक आरामदायक राइडिंग ट्रायंगल है जो निश्चित रूप से बुलेट जैसा ही लगता है। टैंक में हाथ से पेंट की गई गोल्ड पिनस्ट्राइप्स और विंग्ड बैजिंग है। कैस्केट-स्टाइल हेडलैंप हाउसिंग में गोल मेन लैंप और जाने-पहचाने 'टाइगर आई' इंडिकेटर्स हैं जो अब LED लाइटिंग से सजे हैं। पीछे की तरफ चमकीले क्रोम कलर के पीशूटर एग्जॉस्ट हैं, जो इसे क्लासिक ट्विन-पाइप लुक देते हैं, जिसे कई राइडर बड़ी ब्रिटिश ट्विन्स से जोड़ते हैं।

इसमें इनलाइन ट्विन-सिलेंडर, 647.95cc, फोर-स्ट्रोक SOHC इंजन है, जो रॉयल एनफील्ड के दूसरे 650 मॉडल्स में भी मिलता है। यह 7,250rpm पर 46.4bhp की मैक्सिमम पावर और 5,650rpm पर 52.3Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है, जिसे 6-स्पीड कॉन्स्टेंट-मेश गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। मजबूत मिड-रेंज, बिना हड़बड़ी वाली क्रूजिंग फील पर फोकस करते हुए, बुलेट 650 एग्रेसिव टॉप-एंड पावर के बजाय स्मूद रिस्पॉन्स देगी। डेली 350 से ऊपर जाने वाले राइडर्स के लिए यह ज्यादा पावरफुल मशीन में बदलाव को कम डरावना बना देगा।

इसका चेसिस पैकेज भी बड़ा हो गया है, बाइक स्टील ट्यूबलर स्पाइन फ्रेम पर है, जिसमें टेलिस्कोपिक 43mm फ्रंट फोर्क और ट्विन रियर शॉक्स हैं। फ्रंट व्हील ट्रैवल 120mm और रियर ट्रैवल 90mm है, जो बताता है कि यह शार्प स्पोर्टीनेस के बजाय खराब भारतीय सड़कों पर आराम के लिए बनाया गया है। इसमें 19-इंच के फ्रंट और 18-इंच के रियर व्हील हैं, जिन पर 100/90 और 140/70 सेक्शन टायर लगे हैं। ब्रेकिंग का काम फ्रंट और रियर में 320mm और 300mm हाइड्रोलिक डिस्क करते हैं, जिन्हें डुअल-चैनल ABS के साथ ट्विन-पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर्स से पकड़ा जाता है।

इसकी सीट की हाइट 800mm है और ज्यादातर एवरेज हाइट वाले भारतीय राइडर्स को सूट करेगी। ग्राउंड क्लीयरेंस 154mm है और 90% फ्लूइड्स के साथ कर्ब वेट 243kg है। 14.8 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी लंबी राइड्स को सपोर्ट करेगी। बुलेट 650 लॉन्च के समय कैनन ब्लैक और बैटलशिप ब्लू कलर में मिलेगी, दोनों पर अच्छी गोल्ड पिनस्ट्रिपिंग और पीरियड-स्टाइल लोगो वर्क होगा। पॉलिश्ड स्विचगियर, रोटरी नॉब और एनालॉग-लेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे पुराने टच के साथ-साथ LED हेडलैंप और फ्यूल लेवल, गियर पोजिशन और सर्विस रिमाइंडर जैसी जरूरी चीजों के लिए एक छोटा डिजिटल डिस्प्ले जैसे मॉडर्न एडिशन भी हैं।

