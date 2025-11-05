रॉयल एनफील्ड 650 से उठ गया पर्दा, क्लासिक स्टाइल में मिलेगी फुल पावर; जानिए भारत में कितनी होगी कीमत?

संक्षेप: रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 (Royal Enfield Bullet 650) से पर्दा उठ गया है। ये बाइक भारत में करीब 3.40 लाख रुपये में लॉन्च हो सकती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Wed, 5 Nov 2025 01:10 AM

दुनिया भर के बुलेट फैंस के लिए खुशखबरी है। जी हां, क्योंकि रॉयल एनफील्ड ने आखिरकार नई बुलेट 650 (Bullet 650) से पर्दा उठा दिया है। EICMA 2025 (मिलान, इटली) में पेश की गई ये बाइक रॉयल एनफील्ड की मशहूर बुलेट परंपरा को एडवांस ट्विस्ट के साथ पेश करती है। इसमें पुरानी शान और नई टेक्नोलॉजी का परफेक्ट मेल मिलता है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

EICMA 2025 में ग्लोबल डेब्यू

भारत में लॉन्च 2026 की शुरुआत में नई रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 (Royal Enfield Bullet 650) की बिक्री पहले यूरोप और अमेरिका जैसे इंटरनेशनल बाजारों में शुरू होगी। इटली, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, यूके और नॉर्थ अमेरिका में इसकी शुरुआती बिक्री होगी। भारत में यह बाइक 2026 की शुरुआत तक लॉन्च हो सकती है। कीमत की बात करें तो अनुमान है कि इसका एक्स-शोरूम प्राइस 3.40 लाख से 3.70 लाख के बीच होगा।

पुरानी पहचान और नया अंदाज

नई बुलेट 650 फुल क्लासिक बुलेट स्टाइलिंग में तैयार की गई है, लेकिन इसमें कई मॉडर्न अपडेट्स जोड़े गए हैं। इसके मुख्य आकर्षण की बात करें तो इसमें हैंड-पेंटेड गोल्डन पिनस्ट्राइप्स, 3D विंग्ड बैज और टियरड्रॉप फ्यूल टैंक, क्लासिक नेजल हेडलैम्प केसिंग, रेज्ड हैंडलबार और अपराइट राइडिंग पोजिशन मिलती है। इसके अलावा इसमें कैस्केट-माउंटेड LED हेडलैम्प विथ टाइगर आई पायलट लैंप्स दिए गए हैं। रॉयल एनफील्ड बुलेट की पहचान अब नए LED अंदाज में होती है। इस बाइक को दो आकर्षक कलर ऑप्शन में पेश किया गया है।

फीचर्स और टेक्नोलॉजी

रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 में डिजी-एनालॉग LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है, जो फ्यूल लेवल, गियर इंडिकेटर, ट्रिप डेटा और सर्विस अलर्ट्स जैसी जानकारी दिखाता है। इसमें 43mm टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स, ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर्स, 320mm फ्रंट और 300mm रियर डिस्क ब्रेक्स, ड्यूल-चैनल ABS (स्टैंडर्ड) दिए गए हैं।

बाइक का वजन 243 किलो, सीट हाइट 800 मिमी. और ग्राउंड क्लीयरेंस 154 मिमी. है, जिससे यह एक कमांडिंग रोड प्रेजेंस देती है। इसके अलावा इसमें 14.8 लीटर का फ्यूल टैंक, USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं। इसमें क्रोम ट्विन एग्जॉस्ट्स, एल्युमिनियम स्विचगियर विद रोटरी डायल्स एंड एडजस्टेबल लीवर्स दिए गए हैं।

इंजन पावरट्रेन

नई बुलेट 650 में वही 648cc पैरेलल-ट्विन इंजन दिया गया है, जो इंटरसेप्टर 650 (Interceptor 650) और कॉन्टिनेंटल GT 650 (Continental GT 650) में इस्तेमाल होता है। यह इंजन 46.4bhp की पावर और 52.3Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स विद स्लिपर क्लच दिए गए हैं। यह इंजन अपनी स्मूद परफॉर्मेंस, बेहतर लो-एंड टॉर्क और लंबी राइड्स के लिए मशहूर है।