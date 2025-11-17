भारतीय मार्केट में जल्द एंट्री की तैयारी कर रही रॉयल एनफील्ड बुलेट 650, जानिए इसकी खासियत

संक्षेप: रॉयल एनफील्ड ने अपनी पॉपुलर और सबसे पुरानी बाइक बुलेट को एक नए रूप में पेश किया है। बता दें कि मिलान में हुए EICMA शो में कंपनी ने नई बुलेट 650 को ग्लोबली अनवील किया था।

निकट भविष्य में नई रॉयल एनफील्ड बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, रॉयल एनफील्ड ने अपनी पॉपुलर और सबसे पुरानी बाइक बुलेट को एक नए रूप में पेश किया है। बता दें कि मिलान में हुए EICMA शो में कंपनी ने नई बुलेट 650 को ग्लोबली अनवील किया था। बाहर से यह बाइक पूरी तरह रेट्रो स्टाइल में नजर आती है। हालांकि, इसके अंदर वह टेक्नोलॉजी छिपी है जो इसे अब तक की सबसे दमदार बुलेट बनाती है।

कुछ ऐसी है डिजाइन नई बुलेट 650 अपने क्लासिक डिजाइन के कारण तुरंत ध्यान खींचती है। चारों तरफ लगाया गया क्रोम, पुराना-सा दिखने वाला टैंक, मेटल-हेवी स्टांस और वह पहचान वाली बुलेट सिलुएट इसे एक असली रेट्रो मशीन बनाते हैं। हालांकि, इस बार इसके विंटेज बॉडी के नीचे लगा है।

दमदार है पावरट्रेन पावरट्रेन की बात करें तो बुलेट 650 में 647.95cc पैरेलल-ट्विन इंजन दिया गया है जो इंटरसेप्टर, GT, सुपर मीटिओर और शॉटगन में मिलता है। यह इंजन 47bhp की पावर और 52.3Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। बाइक के इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिपर क्लच से जोड़ा गया है। इस सेटअप के कारण बुलेट पहली बार इतनी स्मूद, आरामदायक और टूरिंग-फ्रेंडली बन गई है।

राइडिंग क्वालिटी भी काफी इंप्रूव नई बुलेट की राइडिंग क्वालिटी भी काफी इंप्रूव हुई है। इसमें स्टील स्पाइन फ्रेम, 43mm फ्रंट फोर्क्स और रियर में ट्विन शॉक्स का सेटअप दिया गया है। 19-इंच फ्रंट और 18-इंच रियर व्हील इसे स्थिरता देते हैं। सुरक्षा के लिए 320mm फ्रंट व 300mm रियर डिस्क ब्रेक के साथ डुअल-चैनल ABS मिलता है। क्रोम फेंडर्स, हैंड-पिनस्ट्राइप वाला टैंक, “टाइगर आई” पायलट लैंप और LED हेडलैंप क्लासिक और मॉडर्न का खूबसूरत कॉम्बिनेशन पेश करते हैं।