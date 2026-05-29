रॉयल एनफील्ड बुलेट लवर्स को बड़ा सरप्राइज, अब 350 नहीं ये दमदार ऑप्शन भी मिलेगा; यूजफुल फीचर्स भी दिए

कंपनी इसे अपने सबसे टिकाऊ और पहचाने जाने वाले मॉडल के लिए एक नया चैप्टर मानती है, जो अपनी ब्रिटिश-भारतीय विरासत के प्रति पूरी तरह से लॉयल है। रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 3,64,856 रुपए है। यह पूरे भारत में कंपनी के सभी ऑथराइज्ड डीलरशिप से खरीदी जा सकती है।

रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) ने अपनी बुलेट 650 (Bullet 650) को लॉन्च कर दिया है। ये कंपनी के पॉपुलर मशहूर बुलेट नाम की 90 साल पुरानी विरासत को आगे बढ़ाएगी। इस लॉन्च के साथ, दुनिया की सबसे लंबे समय तक चलने वाली प्रोडक्शन मोटरसाइकिल सीरीज में अब दमदार इंजन शामिल हो गया है। पहली बार EICMA 2025 में दिखाई गई बुलेट 650 को कई रेट्रो एलिमेंट्स के साथ डिजाइन किया गया है, जिसमें आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी मेल है।

कंपनी इसे अपने सबसे टिकाऊ और पहचाने जाने वाले मॉडल के लिए एक नया चैप्टर मानती है, जो अपनी ब्रिटिश-भारतीय विरासत के प्रति पूरी तरह से लॉयल है। रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 3,64,856 रुपए है। यह पूरे भारत में कंपनी के सभी ऑथराइज्ड डीलरशिप से खरीदी जा सकती है। चलिए इसके बारे में ज्यादा डिटेल से जानते हैं।

रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 का डिजाइन और फीचर्स

क्लासिक बुलेट के लुक का सबसे दमदार रूप मानी जाने वाली नई बुलेट 650 में पैरेलल इनलाइन ट्विन-सिलेंडर 647.95cc इंजन, 6-स्पीड कॉन्स्टेंट मेश गियरबॉक्स और हल्का स्लिपर क्लच दिया गया है। इसे ट्यूबलर स्टील स्पाइन फ्रेम पर बनाया गया है। कंपनी ने अलग-अलग तरह की सड़कों पर एक स्थिर राइड के लिए शोवा सस्पेंशन किया है, जो 120mm ट्रैवल वाले 41mm फ्रंट फोर्क और 112mm ट्रैवल वाले ट्विन-ट्यूब रियर हाइड्रोलिक्स के साथ आते हैं।

इसमें बुलेट 350 की तरह ही 19-इंच के फ्रंट और 18-इंच के रियर व्हील दिए गए हैं, जिससे इस मॉडल का क्लासिक और जाना-पहचाना लुक बरकरार रहता है। इसमें एक स्टेप-अप बेंच सीट दी गई है, जो राइडर और पीछे बैठने वाले, दोनों के लिए कम्फर्टेबल है। कंपनी यह भी वादा करती है कि राइडर्स को बुलेट की क्लासिक सीधी राइडिंग पोजिशन मिलेगी, जिसमें ऊंचे हैंडलबार लगे हैं। इसके हेरिटेज डिज़ाइन एलिमेंट्स में टियरड्रॉप फ्यूल टैंक, विंटेज विंग्स वाला बैज और हाथ से बनाई गई पिनस्ट्राइप्स, कैस्केट पर लगा LED हेडलैंप और टाइगर-आई पायलट लैंप शामिल हैं।

दूसरी तरफ, क्रोम फिनिश वाले ट्विन पी-शूटर एग्जॉस्ट बुलेट 650 को एक नई पहचान देते हैं। इसकी एग्जॉस्ट से निकलने वाली आवाज भी काफी अलग है। इस बाइक में रेट्रो-स्टाइल के पॉलिश किए हुए एल्युमिनियम स्विचगियर, रोटरी स्विच और एडजस्टेबल लीवर दिए गए हैं। एक LCD डिस्प्ले पर फ्यूल लेवल, गियर की पोजिशन और सर्विस रिमाइंडर जैसी जानकारी दिखाई देती है। अन्य फीचर्स के तौर पर इसमें एक USB Type-C चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है।