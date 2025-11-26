जनवरी 2026 में लॉन्च होगी रॉयल एनफील्ड की सबसे पावरफुल बुलेट, इंतजार करने वालों का पैसा वसूल हो जाएगा
रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 (Royal Enfield Bullet 650) जनवरी 2026 में लॉन्च होगी। ये कंपनी की सबसे पावरफुल बुलेट हो सकती है, जो मार्केट में धमाकेदार एंट्री करने को तैयार है। आइए इसकी खासियत जानते हैं।
रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) एक बार फिर भारतीय बाइक मार्केट में बड़ा धमाका करने जा रही है। कंपनी जनवरी 2026 में अपनी अब तक की सबसे पावरफुल बुलेट रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 (Royal Enfield Bullet 650) को लॉन्च करने की तैयारी में है। मोटोवर्स 2025 (Motoverse 2025) में भारत डेब्यू के बाद से ही यह बाइक फैंस के बीच जबरदस्त चर्चा में है। अगर आप भी बुलेट 650 (Bullet 650) खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है। नीचे बाइक की सबसे जरूरी और दिलचस्प बातें आसान भाषा में समझाई गई हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Royal Enfield Classic 650
₹ 3.37 - 3.5 लाख
Royal Enfield Interceptor 650
₹ 3.15 - 3.63 लाख
KTM RC 390 2025
₹ 3.5 लाख से शुरू
Royal Enfield Super Meteor 650
₹ 3.99 - 4.32 लाख
QJ Motor SRV 300
₹ 3.19 लाख से शुरू
1- बुलेट 650: पुरानी यादों का नया रूप
रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 (Bullet 650) नाम का मतलब क्लासिक डिजाइन और दमदार रोड प्रेजेंस ही है। ज्यादा पावर और मॉडर्न फीचर्स के साथ रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 (Bullet 650) भी उसी DNA को आगे बढ़ाती है। इसमें डिजाइन हाइलाइट्स, क्लासिक टियरड्रॉप फ्यूल टैंक, हाथों से बनाए गए पिनस्ट्राइप्स, पुराना, आयकॉनिक विंग्ड RE बैज, टाइगर-आई पायलट लैंप, रेट्रो राउंड LED हेडलैंप, अट्रैक्टिव क्रोम एलिमेंट्स और मल्टी-स्पोक व्हील्स दिए गए हैं। ये बाइक दिखने में पुरानी बुलेट की रॉयलनेस और नई टेक्नोलॉजी का परफेक्ट मेल है।
|रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 की खासियत
|एक्सपेक्टेड लॉन्च
|जनवरी 2026
|650cc वाले मॉडल
|इंजन
|648cc पार्लेल-ट्विन
|ट्रांसमिशन
|6-स्पीड
|पावर
|47 bhp
|टॉर्क
|52.3 Nm
2- लंबी यात्राओं के लिए कंफर्ट
रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) हमेशा से टूरिंग-फ्रेंडली बाइक्स बनाती रही है और बुलेट 650 (Bullet 650) उसमें सबसे आगे है। इसमें कई कंफर्ट फीचर्स मिलते हैं। इसमें लंबी व चौड़ी बेंच वाली सीटें मिलती हैं, जिससे लम्बी राइड में भी आराम मिलता है। इसमें स्ट्रॉन्ग स्टील ट्यूबलर फ्रेम, 19-इंच फ्रंट और 18-इंच का रियर व्हील मिलता है। इसका वजन 243 kg का है। इसमें डुअल-चैनल ABS के साथ डिस्क ब्रेक, USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट और फुल LED सेटअप मिलता है।
3- पावरफुल इंजन
रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 (Bullet 650) की सबसे बड़ी ताकत इसका 648cc पार्लेल-ट्विन इंजन है। यही इंजन इंटरसेप्टर (Interceptor) और कॉन्टिनेंटल GT (Continental GT) में दिया जाता है और जिसे सबसे भरोसेमंद माना जाता है। इंजन स्पेक्स की बात करें तो ये इंजन 47 bhp की पावर और 52.3 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें एयर-ऑयल कूल्ड और 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है।
इसकी राइड बुलेट 350 से कहीं ज्यादा स्मूद और रिफाइन होगी, यानी इस बार बुलेट (Bullet) सिर्फ दिखने में भारी नहीं, बल्कि चलने में भी असली पावरफुल बुलेट साबित होगी।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।