Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Royal Enfield Bullet 650 launch likely in January 2026, check all details
जनवरी 2026 में लॉन्च होगी रॉयल एनफील्ड की सबसे पावरफुल बुलेट, इंतजार करने वालों का पैसा वसूल हो जाएगा

जनवरी 2026 में लॉन्च होगी रॉयल एनफील्ड की सबसे पावरफुल बुलेट, इंतजार करने वालों का पैसा वसूल हो जाएगा

संक्षेप:

रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 (Royal Enfield Bullet 650) जनवरी 2026 में लॉन्च होगी। ये कंपनी की सबसे पावरफुल बुलेट हो सकती है, जो मार्केट में धमाकेदार एंट्री करने को तैयार है। आइए इसकी खासियत जानते हैं।

Wed, 26 Nov 2025 01:35 AMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on
लॉन्च की सूचना पाएं
Royal Enfield Bullet 650arrow

रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) एक बार फिर भारतीय बाइक मार्केट में बड़ा धमाका करने जा रही है। कंपनी जनवरी 2026 में अपनी अब तक की सबसे पावरफुल बुलेट रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 (Royal Enfield Bullet 650) को लॉन्च करने की तैयारी में है। मोटोवर्स 2025 (Motoverse 2025) में भारत डेब्यू के बाद से ही यह बाइक फैंस के बीच जबरदस्त चर्चा में है। अगर आप भी बुलेट 650 (Bullet 650) खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है। नीचे बाइक की सबसे जरूरी और दिलचस्प बातें आसान भाषा में समझाई गई हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
EeVe Ahava
EeVe Ahava
₹ 62,499
अभी ऑफर पाएं
Honda Hornet 2.0
Honda Hornet 2.0
₹ 1.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ola Electric Roadster X+
Ola Electric Roadster X+
₹ 1.3 - 1.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda CB350
Honda CB350
₹ 2 - 2.02 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tunwal Storm ZX Advance 1
Tunwal Storm ZX Advance 1
₹ 1.15 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:मारुति की इस हैचबैक पर आधे लाख से ज्यादा की छूट, 30 km का है माइलेज

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Royal Enfield Bullet 650

Royal Enfield Bullet 650

₹ 3.4 लाख

मुझे सूचित करें
Royal Enfield Classic 650

Royal Enfield Classic 650

₹ 3.37 - 3.5 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Interceptor 650

Royal Enfield Interceptor 650

₹ 3.15 - 3.63 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
KTM RC 390 2025

KTM RC 390 2025

₹ 3.5 लाख से शुरू

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Super Meteor 650

Royal Enfield Super Meteor 650

₹ 3.99 - 4.32 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
QJ Motor SRV 300

QJ Motor SRV 300

₹ 3.19 लाख से शुरू

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

1- बुलेट 650: पुरानी यादों का नया रूप

रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 (Bullet 650) नाम का मतलब क्लासिक डिजाइन और दमदार रोड प्रेजेंस ही है। ज्यादा पावर और मॉडर्न फीचर्स के साथ रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 (Bullet 650) भी उसी DNA को आगे बढ़ाती है। इसमें डिजाइन हाइलाइट्स, क्लासिक टियरड्रॉप फ्यूल टैंक, हाथों से बनाए गए पिनस्ट्राइप्स, पुराना, आयकॉनिक विंग्ड RE बैज, टाइगर-आई पायलट लैंप, रेट्रो राउंड LED हेडलैंप, अट्रैक्टिव क्रोम एलिमेंट्स और मल्टी-स्पोक व्हील्स दिए गए हैं। ये बाइक दिखने में पुरानी बुलेट की रॉयलनेस और नई टेक्नोलॉजी का परफेक्ट मेल है।

रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 की खासियत
एक्सपेक्टेड लॉन्चजनवरी 2026
650cc वाले मॉडल

- बियर 650

- सुपर मेट्योर 650

- क्लासिक 650

- कॉन्टिनेंटल GT 650

- शॉटगन 650

- इंटरसेप्टर 650

इंजन648cc पार्लेल-ट्विन
ट्रांसमिशन6-स्पीड
पावर47 bhp
टॉर्क52.3 Nm

2- लंबी यात्राओं के लिए कंफर्ट

रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) हमेशा से टूरिंग-फ्रेंडली बाइक्स बनाती रही है और बुलेट 650 (Bullet 650) उसमें सबसे आगे है। इसमें कई कंफर्ट फीचर्स मिलते हैं। इसमें लंबी व चौड़ी बेंच वाली सीटें मिलती हैं, जिससे लम्बी राइड में भी आराम मिलता है। इसमें स्ट्रॉन्ग स्टील ट्यूबलर फ्रेम, 19-इंच फ्रंट और 18-इंच का रियर व्हील मिलता है। इसका वजन 243 kg का है। इसमें डुअल-चैनल ABS के साथ डिस्क ब्रेक, USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट और फुल LED सेटअप मिलता है।

3- पावरफुल इंजन

रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 (Bullet 650) की सबसे बड़ी ताकत इसका 648cc पार्लेल-ट्विन इंजन है। यही इंजन इंटरसेप्टर (Interceptor) और कॉन्टिनेंटल GT (Continental GT) में दिया जाता है और जिसे सबसे भरोसेमंद माना जाता है। इंजन स्पेक्स की बात करें तो ये इंजन 47 bhp की पावर और 52.3 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें एयर-ऑयल कूल्ड और 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है।

इसकी राइड बुलेट 350 से कहीं ज्यादा स्मूद और रिफाइन होगी, यानी इस बार बुलेट (Bullet) सिर्फ दिखने में भारी नहीं, बल्कि चलने में भी असली पावरफुल बुलेट साबित होगी।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi Royal Enfield

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।