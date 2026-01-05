Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़royal enfield bullet 350 and classic 350 prices increased heres the reason
रॉयल एनफील्ड ने दिया झटका, हजारों रुपये बढ़ा दिए बुलेट 350 और क्लासिक 350 के दाम; ये रही वजह

रॉयल एनफील्ड ने दिया झटका, हजारों रुपये बढ़ा दिए बुलेट 350 और क्लासिक 350 के दाम; ये रही वजह

संक्षेप:

रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) ने अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। बता दें कि रॉयल एनफील्ड ने अपनी दो सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक्स बुलेट 350 या क्लासिक 350 की कीमतों में इजाफा कर दिया है।

Jan 05, 2026 06:34 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) ने अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। बता दें कि रॉयल एनफील्ड ने अपनी दो सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक्स बुलेट 350 या क्लासिक 350 की कीमतों में इजाफा कर दिया है। कंपनी ने यह बढ़ोतरी कच्चे माल की कीमतों में आई तेजी और बढ़ी हुई इनपुट कॉस्ट के चलते की है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल फेस्टिव सीजन से ठीक पहले GST कटौती के बाद कंपनी ने इन दोनों बाइक्स के दाम घटाए थे। हालांकि, अब एक बार फिर कीमतें बढ़ गई हैं। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
TVS Orbiter
TVS Orbiter
₹ 1.05 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ampere Nexus
Ampere Nexus
₹ 1.2 - 1.3 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ather Energy Rizta
Ather Energy Rizta
₹ 75,999 - 1.61 लाख
अभी ऑफर पाएं
Matter Aera
Matter Aera
₹ 1.83 - 1.94 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tunwal Storm ZX Advance 1
Tunwal Storm ZX Advance 1
₹ 1.15 लाख
अभी ऑफर पाएं
Oben Rorr EZ Sigma
Oben Rorr EZ Sigma
₹ 1.27 - 1.37 लाख
अभी ऑफर पाएं
Royal Enfield Classic 350

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Royal Enfield Bullet 350

Royal Enfield Bullet 350

₹ 1.6 - 2.02 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Classic 350

Royal Enfield Classic 350

₹ 1.81 - 2.16 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Goan Classic 350

Royal Enfield Goan Classic 350

₹ 2.18 - 2.21 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield classic 350 bobber

Royal Enfield classic 350 bobber

₹ 2 - 2.1 लाख

मुझे सूचित करें
Royal Enfield Meteor 350

Royal Enfield Meteor 350

₹ 1.96 - 2.19 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Shotgun 350

Royal Enfield Shotgun 350

₹ 2.2 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें

बुलेट 350 पर लगेगा ज्यादा पैसा

रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 की बात करें तो इसके अलग-अलग वैरिएंट्स पर 1,628 रुपये से लेकर 2,025 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। इसमें सबसे ज्यादा महंगाई ब्लैक गोल्ड कलर वैरिएंट पर देखने को मिली है। जबकि बटालियन ब्लैक वैरिएंट पर सबसे कम दाम बढ़े हैं। राहत की बात यह है कि मिलीट्री रेड वैरिएंट की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी यह वैरिएंट अब भी पुराने दाम पर ही उपलब्ध रहेगा। कुल मिलाकर, बुलेट 350 पसंद करने वालों को अब वैरिएंट के हिसाब से ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी।

Royal Enfield Bullet 350

क्लासिक 350 भी महंगी हुई

दूसरी ओर रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। क्लासिक 350 के अलग-अलग वैरिएंट्स पर 1,540 रुपये से 1,835 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। लाइव मिंट में छपी एक खबर के अनुसार, इसमें सबसे ज्यादा कीमत बढ़ने वाला वैरिएंट एमराल्ड है जबकि रेडडिच रेडवेरिएंट पर सबसे कम बढ़ोतरी देखने को मिली है। क्लासिक 350 पहले से ही भारतीय बाजार में सबसे पॉपुलर बाइक्स में से एक है। ऐसे में कीमत बढ़ने के बावजूद इसकी डिमांड पर बड़ा असर पड़ने की उम्मीद नहीं है। हालांकि, जो ग्राहक जल्द बाइक खरीदने की सोच रहे थे उनके लिए यह फैसला थोड़ा झटका जरूर साबित हो सकता है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Royal Enfield Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।