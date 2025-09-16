Royal Enfield 650cc GT, Classic, Shotgun Price Hike Rs 30000 नए GST का असर, रॉयल एनफील्ड की 6 मोटरसाइकिल को खरीदना हुआ महंगा; अब इतने रुपए ज्यादा लगेंगे, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Royal Enfield 650cc GT, Classic, Shotgun Price Hike Rs 30000

नए GST का असर, रॉयल एनफील्ड की 6 मोटरसाइकिल को खरीदना हुआ महंगा; अब इतने रुपए ज्यादा लगेंगे

रॉयल एनफील्ड ने अपने 650cc लाइनअप की नई कीमतें जारी कर की दी हैं। इस लिस्ट में इंटरसेप्टर 650, कॉन्टिनेंटल GT 650, सुपर मेटियोर 650, शॉटगन 650, क्लासिक 650 और बियर 650 शामिल हैं। इनकी कीमतों में नए GST स्लैब के बाद 30,000 रुपए तक ही बढ़ोतरी हो गई है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 08:56 AM
share Share
Follow Us on
नए GST का असर, रॉयल एनफील्ड की 6 मोटरसाइकिल को खरीदना हुआ महंगा; अब इतने रुपए ज्यादा लगेंगे

नए GST 2.0 ने जहां छोटी गाड़ियों की कीमतों में कटौती की है, तो दूसरी तरफ बड़े इंजन वाली गाड़ियों को खरीदना महंगा भी हुआ है। इसका असर रॉयल एनफील्ड की 650cc मोटरसाइकिल लाइनअप पर भी देखने को मिला है। अब कंपनी ने इस लाइनअप की नई कीमतें जारी कर की दी हैं। इस लिस्ट में इंटरसेप्टर 650, कॉन्टिनेंटल GT 650, सुपर मेटियोर 650, शॉटगन 650, क्लासिक 650 और बियर 650 शामिल हैं। इनकी कीमतों में नए GST स्लैब के बाद 30,000 रुपए तक ही बढ़ोतरी हो गई है। बता दें कि बड़ी कैपेसिटी इंजन वाली मोटरसाइकिलों पर अब 40% GST लगेगा। चलिए इन सभी मॉडल की कीमतों पर नजर डालते हैं।

इंटरसेप्टर 650 प्राइस हाइक
पॉपुलर इंटरसेप्टर 650 की कीमत अब कैली ग्रीन और कैन्यन रेड के लिए 3.32 लाख रुपए से शुरू होती है, जो पहले 3.09 लाख रुपए थी, यानी 22,522 रुपए की बढ़ोतरी। सनसेट स्ट्रिप वैरिएंट की कीमत 3.40 लाख रुपए (+23,117 रुपए) है, जबकि बार्सिलोना ब्लू और ब्लैक रे की कीमत 3.51 लाख रुपए (+23,861 रुपए) है। टॉप-स्पेक मार्क 2 वैरिएंट की कीमत अब 3.62 लाख रुपए है, जो 24,604 रुपए ज्यादा है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Royal Enfield Classic 350

Royal Enfield Classic 350

₹ 1.93 - 2.3 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield classic 350 bobber

Royal Enfield classic 350 bobber

₹ 2 - 2.1 लाख

मुझे सूचित करें
Royal Enfield Classic 650

Royal Enfield Classic 650

₹ 3.37 - 3.5 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Goan Classic 350

Royal Enfield Goan Classic 350

₹ 2.35 - 2.38 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Shotgun 350

Royal Enfield Shotgun 350

₹ 2.2 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Royal Enfield Shotgun 650

Royal Enfield Shotgun 650

₹ 3.59 - 3.73 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 प्राइस हाइक
नए GST से कीमतों में हुआ इजाफा
नंबरवैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरहाइक %
1Cali Green3,09,5513,32,07322,5227.28
2Canyon Red3,09,5513,32,07322,5227.28
3Sunset Strip3,17,7283,40,84523,1177.28
4Barcelona Blue3,27,9433,51,80423,8617.28
5Black Ray3,27,9433,51,80423,8617.28
6Mark 23,38,1583,62,76224,6047.28

कॉन्टिनेंटल GT 650 प्राइस हाइक
कैफे रेसर कॉन्टिनेंटल GT 650 की कीमत में भी इसी तरह की बढ़ोतरी हुई है। ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन और रॉकर रेड की कीमत अब 3.49 लाख रुपए प्रति बाइक है, जो 23,712 रुपए की बढ़ोतरी दर्शाती है। एपेक्स ग्रे और स्लिप स्ट्रीम ब्लू की कीमत 3.71 लाख रुपए (+25,199 रुपए) है, जबकि क्रोम फिनिश वाले मिस्टर क्लीन वैरिएंट की कीमत में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, जो अब 3.78 लाख रुपए में बिक रही है, जो 25,645 रुपए ज्यादा है।

रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 प्राइस हाइक
नए GST से कीमतों में हुआ इजाफा
नंबरवैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरहाइक %
1British Racing Green3,25,8973,49,60923,7127.28
2Rocker Red3,25,8973,49,60923,7127.28
3Apex Grey3,46,3303,71,52925,1997.28
4Slip Stream Blue3,46,3303,71,52925,1997.28
5Mr Clean3,52,4593,78,10425,6457.28
ये भी पढ़ें:GST से टैक्स तो कम होगा ही, कंपनी इस कार पर ₹1 लाख का कैश डिस्काउंट भी दे रही

क्लासिक 650 प्राइस हाइक
हाल ही में लॉन्च हुई क्लासिक 650 रेट्रो क्रूजर की कीमत में भी इसी तरह का बदलाव किया गया है। वल्लम रेड और ब्रंटिंगथोर्प ब्लू की कीमत अब 3.61 लाख रुपए (+24,633 रुपए) हो गई है। टील कलर की कीमत 3.65 लाख रुपए (+24,958 रुपए) है, जबकि प्रीमियम ब्लैक क्रोम वैरिएंट 3.75 लाख रुपए में उपलब्ध है, जो 25,607 रुपए ज्यादा है।

रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650 प्राइस हाइक
नए GST से कीमतों में हुआ इजाफा
नंबरवैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरहाइक %
1Vallam Red3,36,6103,61,24324,6337.32
2Bruntingthorpe Blue3,36,6103,61,24324,6337.32
3Teal3,41,0373,65,99524,9587.32
4Black Chrome3,49,8903,75,49725,6077.32

शॉटगन 650 प्राइस हाइक
कस्टम-प्रेरित शॉटगन 650 भी महंगी हो गई है। प्लाज्मा ब्लू और ड्रिल ग्रीन की कीमत 4.05 लाख रुपए हो गई है, जो 27,674 रुपए की बढ़ोतरी है। स्टैंसिल व्हाइट वैरिएंट 4.08 लाख रुपए में उपलब्ध है, जो 27,889 रुपए की बढ़ोतरी है।

रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650 प्राइस हाइक
नए GST से कीमतों में हुआ इजाफा
नंबरवैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरहाइक %
1Plasma Blue3,78,1404,05,81427,6747.32
2Drill Green3,78,1404,05,81427,6747.32
3Stencil White3,81,0644,08,95327,8897.32
ये भी पढ़ें:एक बार में 1200Km दौड़ने वाली कार पर आया ₹2 लाख का डिस्काउंट, GST का फायदा अलग

सुपर मेटियोर 650 प्राइस हाइक
क्रूजर सुपर मेटियोर 650 की कीमत में इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। एंट्री-लेवल एस्ट्रल ग्रीन और एस्ट्रल ब्लैक की कीमतें 3.98 लाख रुपए हो गई हैं, जो 27,208 रुपए ज्यादा है। इंटरस्टेलर ग्रे और इंटरस्टेलर ग्रीन की रिटेल प्राइस 4.15 लाख रुपए (+28,347 रुपए) है, जबकि सेलेस्टियल ब्लू और सेलेस्टियल रेड टॉप-स्पेक ट्रिम्स की कीमत अब 4.32 लाख रुपए प्रति ट्रिम है, जो 29,486 रुपए की बढ़ोतरी है।

रॉयल एनफील्ड सुपर मेटियोर 650 प्राइस हाइक
नए GST से कीमतों में हुआ इजाफा
नंबरवैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरहाइक %
1Astral Green3,71,7673,98,97527,2087.32
2Astral Black3,71,7673,98,97527,2087.32
3Interstellar Grey3,87,3204,15,66728,3477.32
4Interstellar Green3,87,3204,15,66728,3477.32
6Celestial Blue4,02,8764,32,36229,4867.32
5Celestial Red4,02,8764,32,36229,4867.32

बेयर 650 प्राइस हाइक
रॉयल एनफील्ड की स्क्रैम्बलर-स्टाइल मशीन, बेयर 650 भी प्रभावित हुई है। बोर्ड वॉक की कीमत 3.71 लाख रुपए (+25,345 रुपए), वाइल्ड हनी और पेट्रोल ग्रीन की कीमत 3.77 लाख रुपए प्रति ट्रिम (+25,720 रुपए), गोल्डन शैडो की कीमत 3.84 लाख रुपए (+26,243 रुपए) और टू फोर नाइन स्पेशल एडिशन की कीमत 3.93 लाख रुपए (+26,841 रुपए) है।

रॉयल एनफील्ड बेयर 650 प्राइस हाइक
नए GST से कीमतों में हुआ इजाफा
नंबरवैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरहाइक %
1Board Walk3,46,3303,71,67525,3457.32
2Wild Honey3,51,4413,77,16125,7207.32
3Petrol Green3,51,4413,77,16125,7207.32
4Golden Shadow3,58,5913,84,83426,2437.32
5Two Four Nine3,66,7603,93,60126,8417.32
Auto News Hindi Royal Enfield Rajasthan Royals अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।