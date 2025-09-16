नए GST का असर, रॉयल एनफील्ड की 6 मोटरसाइकिल को खरीदना हुआ महंगा; अब इतने रुपए ज्यादा लगेंगे

रॉयल एनफील्ड ने अपने 650cc लाइनअप की नई कीमतें जारी कर की दी हैं। इस लिस्ट में इंटरसेप्टर 650, कॉन्टिनेंटल GT 650, सुपर मेटियोर 650, शॉटगन 650, क्लासिक 650 और बियर 650 शामिल हैं। इनकी कीमतों में नए GST स्लैब के बाद 30,000 रुपए तक ही बढ़ोतरी हो गई है।

नए GST 2.0 ने जहां छोटी गाड़ियों की कीमतों में कटौती की है, तो दूसरी तरफ बड़े इंजन वाली गाड़ियों को खरीदना महंगा भी हुआ है। इसका असर रॉयल एनफील्ड की 650cc मोटरसाइकिल लाइनअप पर भी देखने को मिला है। अब कंपनी ने इस लाइनअप की नई कीमतें जारी कर की दी हैं। इस लिस्ट में इंटरसेप्टर 650, कॉन्टिनेंटल GT 650, सुपर मेटियोर 650, शॉटगन 650, क्लासिक 650 और बियर 650 शामिल हैं। इनकी कीमतों में नए GST स्लैब के बाद 30,000 रुपए तक ही बढ़ोतरी हो गई है। बता दें कि बड़ी कैपेसिटी इंजन वाली मोटरसाइकिलों पर अब 40% GST लगेगा। चलिए इन सभी मॉडल की कीमतों पर नजर डालते हैं।

इंटरसेप्टर 650 प्राइस हाइक

पॉपुलर इंटरसेप्टर 650 की कीमत अब कैली ग्रीन और कैन्यन रेड के लिए 3.32 लाख रुपए से शुरू होती है, जो पहले 3.09 लाख रुपए थी, यानी 22,522 रुपए की बढ़ोतरी। सनसेट स्ट्रिप वैरिएंट की कीमत 3.40 लाख रुपए (+23,117 रुपए) है, जबकि बार्सिलोना ब्लू और ब्लैक रे की कीमत 3.51 लाख रुपए (+23,861 रुपए) है। टॉप-स्पेक मार्क 2 वैरिएंट की कीमत अब 3.62 लाख रुपए है, जो 24,604 रुपए ज्यादा है।

रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 प्राइस हाइक नए GST से कीमतों में हुआ इजाफा नंबर वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर हाइक % 1 Cali Green 3,09,551 3,32,073 22,522 7.28 2 Canyon Red 3,09,551 3,32,073 22,522 7.28 3 Sunset Strip 3,17,728 3,40,845 23,117 7.28 4 Barcelona Blue 3,27,943 3,51,804 23,861 7.28 5 Black Ray 3,27,943 3,51,804 23,861 7.28 6 Mark 2 3,38,158 3,62,762 24,604 7.28

कॉन्टिनेंटल GT 650 प्राइस हाइक

कैफे रेसर कॉन्टिनेंटल GT 650 की कीमत में भी इसी तरह की बढ़ोतरी हुई है। ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन और रॉकर रेड की कीमत अब 3.49 लाख रुपए प्रति बाइक है, जो 23,712 रुपए की बढ़ोतरी दर्शाती है। एपेक्स ग्रे और स्लिप स्ट्रीम ब्लू की कीमत 3.71 लाख रुपए (+25,199 रुपए) है, जबकि क्रोम फिनिश वाले मिस्टर क्लीन वैरिएंट की कीमत में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, जो अब 3.78 लाख रुपए में बिक रही है, जो 25,645 रुपए ज्यादा है।

रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 प्राइस हाइक नए GST से कीमतों में हुआ इजाफा नंबर वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर हाइक % 1 British Racing Green 3,25,897 3,49,609 23,712 7.28 2 Rocker Red 3,25,897 3,49,609 23,712 7.28 3 Apex Grey 3,46,330 3,71,529 25,199 7.28 4 Slip Stream Blue 3,46,330 3,71,529 25,199 7.28 5 Mr Clean 3,52,459 3,78,104 25,645 7.28

क्लासिक 650 प्राइस हाइक

हाल ही में लॉन्च हुई क्लासिक 650 रेट्रो क्रूजर की कीमत में भी इसी तरह का बदलाव किया गया है। वल्लम रेड और ब्रंटिंगथोर्प ब्लू की कीमत अब 3.61 लाख रुपए (+24,633 रुपए) हो गई है। टील कलर की कीमत 3.65 लाख रुपए (+24,958 रुपए) है, जबकि प्रीमियम ब्लैक क्रोम वैरिएंट 3.75 लाख रुपए में उपलब्ध है, जो 25,607 रुपए ज्यादा है।

रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650 प्राइस हाइक नए GST से कीमतों में हुआ इजाफा नंबर वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर हाइक % 1 Vallam Red 3,36,610 3,61,243 24,633 7.32 2 Bruntingthorpe Blue 3,36,610 3,61,243 24,633 7.32 3 Teal 3,41,037 3,65,995 24,958 7.32 4 Black Chrome 3,49,890 3,75,497 25,607 7.32

शॉटगन 650 प्राइस हाइक

कस्टम-प्रेरित शॉटगन 650 भी महंगी हो गई है। प्लाज्मा ब्लू और ड्रिल ग्रीन की कीमत 4.05 लाख रुपए हो गई है, जो 27,674 रुपए की बढ़ोतरी है। स्टैंसिल व्हाइट वैरिएंट 4.08 लाख रुपए में उपलब्ध है, जो 27,889 रुपए की बढ़ोतरी है।

रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650 प्राइस हाइक नए GST से कीमतों में हुआ इजाफा नंबर वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर हाइक % 1 Plasma Blue 3,78,140 4,05,814 27,674 7.32 2 Drill Green 3,78,140 4,05,814 27,674 7.32 3 Stencil White 3,81,064 4,08,953 27,889 7.32

सुपर मेटियोर 650 प्राइस हाइक

क्रूजर सुपर मेटियोर 650 की कीमत में इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। एंट्री-लेवल एस्ट्रल ग्रीन और एस्ट्रल ब्लैक की कीमतें 3.98 लाख रुपए हो गई हैं, जो 27,208 रुपए ज्यादा है। इंटरस्टेलर ग्रे और इंटरस्टेलर ग्रीन की रिटेल प्राइस 4.15 लाख रुपए (+28,347 रुपए) है, जबकि सेलेस्टियल ब्लू और सेलेस्टियल रेड टॉप-स्पेक ट्रिम्स की कीमत अब 4.32 लाख रुपए प्रति ट्रिम है, जो 29,486 रुपए की बढ़ोतरी है।

रॉयल एनफील्ड सुपर मेटियोर 650 प्राइस हाइक नए GST से कीमतों में हुआ इजाफा नंबर वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर हाइक % 1 Astral Green 3,71,767 3,98,975 27,208 7.32 2 Astral Black 3,71,767 3,98,975 27,208 7.32 3 Interstellar Grey 3,87,320 4,15,667 28,347 7.32 4 Interstellar Green 3,87,320 4,15,667 28,347 7.32 6 Celestial Blue 4,02,876 4,32,362 29,486 7.32 5 Celestial Red 4,02,876 4,32,362 29,486 7.32

बेयर 650 प्राइस हाइक

रॉयल एनफील्ड की स्क्रैम्बलर-स्टाइल मशीन, बेयर 650 भी प्रभावित हुई है। बोर्ड वॉक की कीमत 3.71 लाख रुपए (+25,345 रुपए), वाइल्ड हनी और पेट्रोल ग्रीन की कीमत 3.77 लाख रुपए प्रति ट्रिम (+25,720 रुपए), गोल्डन शैडो की कीमत 3.84 लाख रुपए (+26,243 रुपए) और टू फोर नाइन स्पेशल एडिशन की कीमत 3.93 लाख रुपए (+26,841 रुपए) है।