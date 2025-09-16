नए GST का असर, रॉयल एनफील्ड की 6 मोटरसाइकिल को खरीदना हुआ महंगा; अब इतने रुपए ज्यादा लगेंगे
रॉयल एनफील्ड ने अपने 650cc लाइनअप की नई कीमतें जारी कर की दी हैं। इस लिस्ट में इंटरसेप्टर 650, कॉन्टिनेंटल GT 650, सुपर मेटियोर 650, शॉटगन 650, क्लासिक 650 और बियर 650 शामिल हैं। इनकी कीमतों में नए GST स्लैब के बाद 30,000 रुपए तक ही बढ़ोतरी हो गई है।
नए GST 2.0 ने जहां छोटी गाड़ियों की कीमतों में कटौती की है, तो दूसरी तरफ बड़े इंजन वाली गाड़ियों को खरीदना महंगा भी हुआ है। इसका असर रॉयल एनफील्ड की 650cc मोटरसाइकिल लाइनअप पर भी देखने को मिला है। अब कंपनी ने इस लाइनअप की नई कीमतें जारी कर की दी हैं। इस लिस्ट में इंटरसेप्टर 650, कॉन्टिनेंटल GT 650, सुपर मेटियोर 650, शॉटगन 650, क्लासिक 650 और बियर 650 शामिल हैं। इनकी कीमतों में नए GST स्लैब के बाद 30,000 रुपए तक ही बढ़ोतरी हो गई है। बता दें कि बड़ी कैपेसिटी इंजन वाली मोटरसाइकिलों पर अब 40% GST लगेगा। चलिए इन सभी मॉडल की कीमतों पर नजर डालते हैं।
इंटरसेप्टर 650 प्राइस हाइक
पॉपुलर इंटरसेप्टर 650 की कीमत अब कैली ग्रीन और कैन्यन रेड के लिए 3.32 लाख रुपए से शुरू होती है, जो पहले 3.09 लाख रुपए थी, यानी 22,522 रुपए की बढ़ोतरी। सनसेट स्ट्रिप वैरिएंट की कीमत 3.40 लाख रुपए (+23,117 रुपए) है, जबकि बार्सिलोना ब्लू और ब्लैक रे की कीमत 3.51 लाख रुपए (+23,861 रुपए) है। टॉप-स्पेक मार्क 2 वैरिएंट की कीमत अब 3.62 लाख रुपए है, जो 24,604 रुपए ज्यादा है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Royal Enfield Classic 350
₹ 1.93 - 2.3 लाख
Royal Enfield Classic 650
₹ 3.37 - 3.5 लाख
Royal Enfield Goan Classic 350
₹ 2.35 - 2.38 लाख
Royal Enfield Shotgun 650
₹ 3.59 - 3.73 लाख
|रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 प्राइस हाइक
|नए GST से कीमतों में हुआ इजाफा
|नंबर
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|हाइक %
|1
|Cali Green
|3,09,551
|3,32,073
|22,522
|7.28
|2
|Canyon Red
|3,09,551
|3,32,073
|22,522
|7.28
|3
|Sunset Strip
|3,17,728
|3,40,845
|23,117
|7.28
|4
|Barcelona Blue
|3,27,943
|3,51,804
|23,861
|7.28
|5
|Black Ray
|3,27,943
|3,51,804
|23,861
|7.28
|6
|Mark 2
|3,38,158
|3,62,762
|24,604
|7.28
कॉन्टिनेंटल GT 650 प्राइस हाइक
कैफे रेसर कॉन्टिनेंटल GT 650 की कीमत में भी इसी तरह की बढ़ोतरी हुई है। ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन और रॉकर रेड की कीमत अब 3.49 लाख रुपए प्रति बाइक है, जो 23,712 रुपए की बढ़ोतरी दर्शाती है। एपेक्स ग्रे और स्लिप स्ट्रीम ब्लू की कीमत 3.71 लाख रुपए (+25,199 रुपए) है, जबकि क्रोम फिनिश वाले मिस्टर क्लीन वैरिएंट की कीमत में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, जो अब 3.78 लाख रुपए में बिक रही है, जो 25,645 रुपए ज्यादा है।
|रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 प्राइस हाइक
|नए GST से कीमतों में हुआ इजाफा
|नंबर
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|हाइक %
|1
|British Racing Green
|3,25,897
|3,49,609
|23,712
|7.28
|2
|Rocker Red
|3,25,897
|3,49,609
|23,712
|7.28
|3
|Apex Grey
|3,46,330
|3,71,529
|25,199
|7.28
|4
|Slip Stream Blue
|3,46,330
|3,71,529
|25,199
|7.28
|5
|Mr Clean
|3,52,459
|3,78,104
|25,645
|7.28
क्लासिक 650 प्राइस हाइक
हाल ही में लॉन्च हुई क्लासिक 650 रेट्रो क्रूजर की कीमत में भी इसी तरह का बदलाव किया गया है। वल्लम रेड और ब्रंटिंगथोर्प ब्लू की कीमत अब 3.61 लाख रुपए (+24,633 रुपए) हो गई है। टील कलर की कीमत 3.65 लाख रुपए (+24,958 रुपए) है, जबकि प्रीमियम ब्लैक क्रोम वैरिएंट 3.75 लाख रुपए में उपलब्ध है, जो 25,607 रुपए ज्यादा है।
|रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650 प्राइस हाइक
|नए GST से कीमतों में हुआ इजाफा
|नंबर
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|हाइक %
|1
|Vallam Red
|3,36,610
|3,61,243
|24,633
|7.32
|2
|Bruntingthorpe Blue
|3,36,610
|3,61,243
|24,633
|7.32
|3
|Teal
|3,41,037
|3,65,995
|24,958
|7.32
|4
|Black Chrome
|3,49,890
|3,75,497
|25,607
|7.32
शॉटगन 650 प्राइस हाइक
कस्टम-प्रेरित शॉटगन 650 भी महंगी हो गई है। प्लाज्मा ब्लू और ड्रिल ग्रीन की कीमत 4.05 लाख रुपए हो गई है, जो 27,674 रुपए की बढ़ोतरी है। स्टैंसिल व्हाइट वैरिएंट 4.08 लाख रुपए में उपलब्ध है, जो 27,889 रुपए की बढ़ोतरी है।
|रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650 प्राइस हाइक
|नए GST से कीमतों में हुआ इजाफा
|नंबर
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|हाइक %
|1
|Plasma Blue
|3,78,140
|4,05,814
|27,674
|7.32
|2
|Drill Green
|3,78,140
|4,05,814
|27,674
|7.32
|3
|Stencil White
|3,81,064
|4,08,953
|27,889
|7.32
सुपर मेटियोर 650 प्राइस हाइक
क्रूजर सुपर मेटियोर 650 की कीमत में इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। एंट्री-लेवल एस्ट्रल ग्रीन और एस्ट्रल ब्लैक की कीमतें 3.98 लाख रुपए हो गई हैं, जो 27,208 रुपए ज्यादा है। इंटरस्टेलर ग्रे और इंटरस्टेलर ग्रीन की रिटेल प्राइस 4.15 लाख रुपए (+28,347 रुपए) है, जबकि सेलेस्टियल ब्लू और सेलेस्टियल रेड टॉप-स्पेक ट्रिम्स की कीमत अब 4.32 लाख रुपए प्रति ट्रिम है, जो 29,486 रुपए की बढ़ोतरी है।
|रॉयल एनफील्ड सुपर मेटियोर 650 प्राइस हाइक
|नए GST से कीमतों में हुआ इजाफा
|नंबर
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|हाइक %
|1
|Astral Green
|3,71,767
|3,98,975
|27,208
|7.32
|2
|Astral Black
|3,71,767
|3,98,975
|27,208
|7.32
|3
|Interstellar Grey
|3,87,320
|4,15,667
|28,347
|7.32
|4
|Interstellar Green
|3,87,320
|4,15,667
|28,347
|7.32
|6
|Celestial Blue
|4,02,876
|4,32,362
|29,486
|7.32
|5
|Celestial Red
|4,02,876
|4,32,362
|29,486
|7.32
बेयर 650 प्राइस हाइक
रॉयल एनफील्ड की स्क्रैम्बलर-स्टाइल मशीन, बेयर 650 भी प्रभावित हुई है। बोर्ड वॉक की कीमत 3.71 लाख रुपए (+25,345 रुपए), वाइल्ड हनी और पेट्रोल ग्रीन की कीमत 3.77 लाख रुपए प्रति ट्रिम (+25,720 रुपए), गोल्डन शैडो की कीमत 3.84 लाख रुपए (+26,243 रुपए) और टू फोर नाइन स्पेशल एडिशन की कीमत 3.93 लाख रुपए (+26,841 रुपए) है।
|रॉयल एनफील्ड बेयर 650 प्राइस हाइक
|नए GST से कीमतों में हुआ इजाफा
|नंबर
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|हाइक %
|1
|Board Walk
|3,46,330
|3,71,675
|25,345
|7.32
|2
|Wild Honey
|3,51,441
|3,77,161
|25,720
|7.32
|3
|Petrol Green
|3,51,441
|3,77,161
|25,720
|7.32
|4
|Golden Shadow
|3,58,591
|3,84,834
|26,243
|7.32
|5
|Two Four Nine
|3,66,760
|3,93,601
|26,841
|7.32
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।