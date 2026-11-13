लेह ट्रिप पर रॉयल एनफील्ड की यह दमदार बाइक बनी मुसीबत, अब कंपनी-डीलर मिलकर ग्राहक को देंगे ₹1 लाख

रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 से जुड़ा एक ऐसा ही मामला सामने आया है। इस मामले में साउथ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने आयशर मोटर्स और नोएडा स्थित श्री महादेव मोटर्स को बाइक ओनर को 1 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

लोग अक्सर महंगी और दमदार इंजन वाली मोटरसाइकिल इसलिए खरीदते हैं ताकि वो लंबे सफर का मजा बिना किसी टेंशन के ले सकें। महंगी बाइक में बेहतरीने इंजन के साथ ब्रेकिंग और दूसरा हार्डवेयर भी काफी शानदार रहता है। हालांकि, इसके बाद भी कई बार लोग मुसीबत का शिकार बन जाते हैं। बाद में उन्हें कंज्यूमर कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। अब रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 से जुड़ा एक ऐसा ही मामला सामने आया है। इस मामले में साउथ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने आयशर मोटर्स और नोएडा स्थित श्री महादेव मोटर्स को निर्देश दिया है कि वे मिलकर रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 के एक ओनर को 1 लाख रुपए का भुगतान करें।

4 नवंबर, 2026 के इस आदेश का संबंध सितंबर 2021 में लेह की एक यात्रा से है, जिसके दौरान बाइक राइडर ने बताया कि उसकी मोटरसाइकिल की पावर बार-बार कम हो रही थी। कमीशन को रिकॉर्ड में ऐसा कोई ईमेल नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि बाइक में कोई सुधार कार्य किया गया था।

क्या है पूरा मामला? शिकायतकर्ता हसन मुर्तजा ने 13 अप्रैल 2019 को एस आर मोटर्स से इंटरसेप्टर 650 खरीदी थी। लेह जाने से पहले, जून 2021 में वह मोटरसाइकिल को श्री महादेव मोटर्स ले गए। उनकी शिकायत के अनुसार, उन्होंने सर्विस सेंटर को अपनी यात्रा के बारे में बताया और खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट (ECU) को अपडेट करने के लिए कहा, ताकि अधिक ऊंचाई पर पावर कम होने की समस्या को ठीक किया जा सके। उन्होंने बताया कि वर्कशॉप ने उन्हें आश्वासन दिया कि अपडेट कर दिया गया है। बाइक इस राइड के लिए पूरी तरह तैयार है।

मुर्तजा ने बताया कि यात्रा के दौरान लगभग 15,912 फीट की ऊंचाई पर मोटरसाइकिल की पावर कम हो गई और उन्हें करीब 200 किलोग्राम वजनी बाइक को दोबारा स्टार्ट करने के लिए ढलान पर खींचकर ले जाना पड़ा। लेह के रास्ते में भी पावर कम होने की समस्या बनी रही, जहां वे 21 सितंबर 2021 को पहुंचे थे। अगले दिन वो मोटरसाइकिल को एक ऑथराइज्ड रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर ले गए। उनके अनुसार, वहां मौजूद एक रिप्रजेंटेटिव ने उन्हें बताया कि ECU को कभी अपडेट ही नहीं किया गया था और वर्कशॉप के पास ऐसा करने के लिए जरूरी इक्युपमेंट भी नहीं थे।

मुर्तजा ने बताया कि उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल लेह के एक होटल में ही छोड़ दी, क्योंकि उन्हें आगे की यात्रा जारी रखने को लेकर चिंता थी। बाद में वे वापस आए, बाइक ली और उसे चलाकर नोएडा वापस लाए। उन्होंने बताया कि वापसी के सफर में भी वही समस्या बनी रही। कस्टमर सपोर्ट से बातचीत करने और जनवरी 2022 में कानूनी नोटिस भेजने के बाद, उन्होंने शारीरिक परेशानी और मानसिक तनाव के लिए 1 करोड़ रुपए की मांग करते हुए उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराई।

आयोग ने मामले की समीक्षा की आयोग ने मोटरसाइकिल खरीदने का इनवॉइस, हाई-एल्टीट्यूड पर ECU की समस्या से जुड़ा एक आर्टिकल और राइडर के ईमेल पत्राचार की समीक्षा की। दूसरी तरफ से यह तर्क दिया गया कि रिकॉर्ड में नोएडा और लेह वर्कशॉप के जॉब कार्ड मौजूद नहीं थे और यह भी कहा गया कि आयशर और उसका डीलर एक-दूसरे से इंडिपेंडेंट बिजनेसेस के रूप में काम करते हैं। नोटिस मिलने के बावजूद, श्री महादेव मोटर्स ना तो पेश हुआ और ना ही कोई जवाब दाखिल किया।

आयोग ने कहा कि ईमेल से यह साफ हो गया कि मुर्तजा लेह में किस ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर पर गए थे और कब गए थे। यात्रा से जुड़े डॉक्युमेंट में कोई विरोधाभास नहीं मिला और ऐसा कोई ईमेल भी नहीं था जिससे पता चले कि मोटरसाइकिल में कोई सुधार कार्य किया गया हो। आयोग ने यह भी गौर किया कि मेडिकल रिकॉर्ड में शारीरिक मेहनत करने पर सांस फूलने और घरघराहट की समस्या का जिक्र है, लेकिन कहीं भी अस्थमा होने की पुष्टि नहीं हुई है।

आयोग ने आयशर मोटर्स और श्री महादेव मोटर्स को आदेश दिया कि वे मिलकर या अलग-अलग 3 महीने के अंदर ग्राहक को 1 लाख रुपए का भुगतान करें। यदि वे इस समय-सीमा के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं, तो आदेश की तारीख से लेकर भुगतान होने तक 6% सालाना की दर से इंटरेस्ट लगेगा। आयोग ने एस आर मोटर्स को विक्रेता डीलर माना और बाकी दोनों पक्षों को यह मुआवजा राशि चुकाने का निर्देश दिया।