खरीदनी है रॉयल एनफील्ड बाइक? 2.50 लाख से कम में मिल रहे ये 6 शानदार मॉडल, देखें पूरी लिस्ट

अगर आप पहली बार रॉयल एनफील्ड बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। बता दें कि कंपनी के पोर्टफोलियो में ऑफ-रोडिंग से लेकर रोजमर्रा के ऑफिस आने-जाने वाली बाइक के कई ऑप्शन मौजूद हैं। मौजूदा समय में 2.50 लाख रुपये के बजट में आपको डिस्क ब्रेक, एबीएस (ABS) और मॉडर्न फीचर्स वाली बेहतरीन रॉयल एनफील्ड बाइक्स मिल सकती हैं। आइए जानते हैं 2.50 लाख रुपये से कम कीमत वाली ऐसी ही 5 शानदार बाइक के बारे में विस्तार से।
रॉयल एनफील्ड हंटर 350
अगर आप एक ऐसी बाइक चाहते हैं जिसे संभालना बहुत आसान हो तो यह आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। इसमें फास्ट USB चार्जिंग और एलईडी हेडलाइट जैसे मॉडर्न फीचर्स भी मिलते हैं। इसमें 349.34cc का इंजन मिलता है जो 20.2bhp की पावर और 27 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.37 लाख रुपये से शुरू होकर 1.66 लाख रुपये तक जाती है।
रॉयल एनफील्ड बुलेट 350
यह बाइक उन लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है जो एक क्लीन और सिंपल बाइक चाहते हैं। अपनी पारंपरिक मजबूती के लिए मशहूर इस बाइक में 349cc का दमदार इंजन लगा है, जो 20.2 bhp और 27 Nm का आउटपुट देता है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.63 लाख रुपये है और टॉप मॉडल 2.04 लाख रुपये तक आता है।
रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350
यह बाइक रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए सबसे बैलेंस्ड मानी जाती है। इसमें आपको एलईडी लाइटिंग, एडजस्टेबल लीवर और गियर पोजीशन इंडिकेटर जैसे काम के फीचर्स मिलते हैं। स्टाइल और आराम का सही मेल यह बाइक 349cc के इंजन के साथ आती है जो 20.2 bhp की पावर और 27 Nm का टॉर्क देता है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.82 लाख रुपये से शुरू होकर 2.17 लाख रुपये तक जाती है।
रॉयल एनफील्ड मीटियर 350
लंबे रास्तों के लिए बेस्ट इस क्रूजर बाइक में 349.34cc का जे-सीरीज इंजन है जो 20.2 bhp और 27 Nm का टॉर्क पैदा करता है। इसका 'क्रूजर' डिजाइन और आरामदायक सीट आपको लंबी दूरी पर थकान नहीं होने देगी। इसमें 15-लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक और नेविगेशन जैसा काम का फीचर भी दिया गया है जो आपको रास्ता भटकने से बचाता है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.95 लाख रुपये से 2.18 लाख रुपये तक जाती है।
रॉयल एनफील्ड गोअन क्लासिक 350
यह बाइक उन लोगों के लिए है जो भीड़ से थोड़ा अलग दिखना चाहते हैं। इसका डिजाइन 'बॉबर' स्टाइल का है। अपने 'बॉबर' स्टाइल और रेट्रो लुक के लिए जानी जाने वाली इस बाइक में भी 349cc का इंजन मिलता है। यह बाइक अपनी अलग पहचान के साथ 2.19 लाख रुपये से 2.22 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत के बीच उपलब्ध है।
रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 440
इसका इंजन ज्यादा पावरफुल है और इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है, जो इसे हाइवे और शहर दोनों के लिए बहुत वर्सेटाइल बनाता है। इसमें सबसे दमदार 443cc का इंजन है जो 25.4 bhp की पावर और 34 Nm का टॉर्क देता है। इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 2.23 लाख रुपये से 2.30 लाख रुपये तक है।
