Royal Enfield 350cc range now available on Amazon अमेजन से खरीद पाएंगे रॉयल एनफील्ड 350 बाइक की रेंज, अभी इन शहरों के ग्राहकों को मिलेगी सुविधा, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Royal Enfield 350cc range now available on Amazon

अमेजन से खरीद पाएंगे रॉयल एनफील्ड 350 बाइक की रेंज, अभी इन शहरों के ग्राहकों को मिलेगी सुविधा

रॉयल एनफील्ड ने फेस्टिव सीजन के मौके पर ग्राहकों के लिए अपनी मोटरसाइकिल को खरीदना आसान बनाने के लिए नया कदम उठाया है। दरअसल, अब इस कंपनी की मोटरसाइकिल को ऑनलाइन खरीद पाएंगे।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 03:55 PM
share Share
Follow Us on
अमेजन से खरीद पाएंगे रॉयल एनफील्ड 350 बाइक की रेंज, अभी इन शहरों के ग्राहकों को मिलेगी सुविधा

रॉयल एनफील्ड ने फेस्टिव सीजन के मौके पर ग्राहकों के लिए अपनी मोटरसाइकिल को खरीदना आसान बनाने के लिए नया कदम उठाया है। दरअसल, अब इस कंपनी की मोटरसाइकिल को ऑनलाइन खरीद पाएंगे। कंपनी ने अपनी ऑनलाइन रिटेल मौजूदगी को और मजबूत करने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन इंडिया के साथ हाथ मिलाया है। इस साझेदारी के बाद अब ग्राहक घर बैठे अपनी पसंदीदा रॉयल एनफील्ड 350cc मोटरसाइकिल से खरीद पाएंगे।

अमेजन इंडिया पर रॉयल एनफील्ड की पूरी 350cc रेंज उपलब्ध होगी। इसमें क्लासिक 350, बुलेट 350, हंटर 350, गोअन क्लासिक 350 और नई मेटयोर 350 शामिल हैं। ग्राहक अमेजन इंडिया पर एक डेडिकेटेड रॉयल एनफील्ड ब्रांड स्टोर के जरिए इन बाइक्स को आसानी से खरीद सकते हैं। इन मोटरसाइकिल की डिलिवरी और आफ्टर-सेल्स सर्विस की जिम्मेदारी शहर में ग्राहक के पसंदीदा रॉयल एनफील्ड डीलरशिप द्वारा संभाली जाएगी। इसके अलावा, ग्राहक रॉयल एनफील्ड के ब्रांड पेज से जेनुइन मोटरसाइकिल एक्सेसरीज (GMAs), राइडिंग गियर और अन्य मर्चेंडाइज भी खरीद सकते हैं, जिससे खरीदारी का पूरा अनुभव एक क्लिक में आसान हो जाएगा।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Royal Enfield Continental GT 450

Royal Enfield Continental GT 450

₹ 2.7 - 3 लाख

मुझे सूचित करें
Triumph Thruxton 400

Triumph Thruxton 400

₹ 2.74 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Husqvarna Svartpilen 401

Husqvarna Svartpilen 401

₹ 2.98 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Continental GT 650

Royal Enfield Continental GT 650

₹ 3.19 - 3.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Keeway K-Light 250V

Keeway K-Light 250V

₹ 2.89 - 3.09 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Triumph Speed 400

Triumph Speed 400

₹ 2.42 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:इस कार ने कर दिया खेल, टॉप-10 में एंट्री के साथ एक्सटर, फ्रोंक्स को किया चित!

यह पार्टनरशिप ग्राहकों को खरीदारी की प्रक्रिया में बेहतरीन सुविधा देगी। साथ ही, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध फ्लेक्सिबल और आसान पेमेंट ऑप्शन का भी लाभ मिलेगा। शुरुआत में यह सुविधा 5 प्रमुख शहरों में शुरू की गई है। इसमें अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, नई दिल्ली और पुणे शामिल हैं। इतना ही नहीं, Flipkart के जरिए इन मोटरसाइकिल को बेंगलुरु, गुरुग्राम, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई के ग्राहक खरीद पाएंगे। बता दें कि कंपनी को पोर्टफोलियो में 350cc से लेकर 650cc तक के दमदार मॉडल शामिल हैं।

Auto News Hindi Royal Enfield Royal Enfield Hunter 350 अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।