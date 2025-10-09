अमेजन से खरीद पाएंगे रॉयल एनफील्ड 350 बाइक की रेंज, अभी इन शहरों के ग्राहकों को मिलेगी सुविधा

रॉयल एनफील्ड ने फेस्टिव सीजन के मौके पर ग्राहकों के लिए अपनी मोटरसाइकिल को खरीदना आसान बनाने के लिए नया कदम उठाया है। दरअसल, अब इस कंपनी की मोटरसाइकिल को ऑनलाइन खरीद पाएंगे।

कंपनी ने अपनी ऑनलाइन रिटेल मौजूदगी को और मजबूत करने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन इंडिया के साथ हाथ मिलाया है। इस साझेदारी के बाद अब ग्राहक घर बैठे अपनी पसंदीदा रॉयल एनफील्ड 350cc मोटरसाइकिल से खरीद पाएंगे।

अमेजन इंडिया पर रॉयल एनफील्ड की पूरी 350cc रेंज उपलब्ध होगी। इसमें क्लासिक 350, बुलेट 350, हंटर 350, गोअन क्लासिक 350 और नई मेटयोर 350 शामिल हैं। ग्राहक अमेजन इंडिया पर एक डेडिकेटेड रॉयल एनफील्ड ब्रांड स्टोर के जरिए इन बाइक्स को आसानी से खरीद सकते हैं। इन मोटरसाइकिल की डिलिवरी और आफ्टर-सेल्स सर्विस की जिम्मेदारी शहर में ग्राहक के पसंदीदा रॉयल एनफील्ड डीलरशिप द्वारा संभाली जाएगी। इसके अलावा, ग्राहक रॉयल एनफील्ड के ब्रांड पेज से जेनुइन मोटरसाइकिल एक्सेसरीज (GMAs), राइडिंग गियर और अन्य मर्चेंडाइज भी खरीद सकते हैं, जिससे खरीदारी का पूरा अनुभव एक क्लिक में आसान हो जाएगा।