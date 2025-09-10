रॉयल एनफील्ड बुलेट, क्लासिक या हंटर लेने जा रहे लोग थम जाएं, वरना अभी महंगी पड़ेगी बाइक; इस दिन के बाद मिलेगी शानदार डील

जो ग्राहक 22 सितंबर 2025 के पहले रॉयल एनफील्ड की बुलेट 350, क्लासिक 350 या हंटर 350 लेने की सोच रहे हैं, वो लोग थम जाएं। जी हां, क्योंकि सरकार ने 350cc से कम इंजन वाली बाइक्स पर जीएसटी घटा दी है, जिससे 22 सितंबर 2025 के बाद ये बाइक्स सस्ती हो जाएंगी। यानी कि अभी आपको डील महंगी पड़ सकती है।

भारत में रॉयल एनफील्ड की बाइक खरीदने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। जी हां, क्योंकि सरकार की नए GST 2.0 रिफॉर्म का सीधा फायदा अब ग्राहकों तक पहुंच रहा है। कंपनी ने एलान किया है कि वह अपनी पूरी 350cc रेंज की मोटरसाइकिल्स पर पूरे टैक्स कट का फायदा सीधे उपभोक्ताओं को देगी। यानी, अब क्लासिक 350, बुलेट 350, हंटर 350 और मेट्योर 350 खरीदने वालों की जेब हल्की नहीं होगी, बल्कि उन्हें कीमतों में 22,000 रुपये तक की राहत मिलेगी। ग्राहकों के लिए नई कीमतें 22 सितंबर, 2025 से उपलब्ध होंगी, जब नई जीएसटी दरें लागू होंगी। नीचे 350 सीसी से कम क्षमता वाली रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिलों के लिए जीएसटी 2.0 के बाद अनुमानित नई मूल्य संरचना दी गई है।

क्यों हुई कटौती? GST काउंसिल ने हाल ही में मोटरसाइकिल्स पर टैक्स स्ट्रक्चर बदला है। अब 350cc तक की बाइक्स पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका असर सीधा रॉयल एनफील्ड के सबसे पॉपुलर सेगमेंट पर पड़ा है। नीचे 350 सीसी से कम क्षमता वाली रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिलों के लिए जीएसटी 2.0 के बाद अनुमानित नई मूल्य संरचना दी गई है।

GST कटौती के बाद RE बाइक्स की संभावित कीमतें मॉडल पुरानी कीमत (₹) नई कीमत (अनुमानित, टॉप वैरिएंट) क्लासिक 350 ₹1,97,253 – ₹2,34,972 ₹2,12,972 हंटर 350 ₹1,49,900 – ₹1,74,655 ₹1,52,655 मेट्योर 350 ₹2,08,270 – ₹2,32,545 ₹2,10,545 बुलेट 350 ₹1,76,625 – ₹2,20,466 ₹1,98,466

रॉयल एनफील्ड के CEO ने क्या कहा?



रॉयल एनफील्ड के CEO बी. गोविंदराजन ने कहा कि सरकार की GST सुधार नीति मोटरसाइकिल्स को और अधिक सुलभ बनाएगी। हम ग्राहकों को पूरा टैक्स लाभ सीधे दे रहे हैं। इससे न केवल पहली बार बाइक खरीदने वाले ग्राहकों का उत्साह बढ़ेगा, बल्कि 350cc सेगमेंट और भी मजबूत होगा।

सिर्फ बाइक्स ही नहीं, एक्सेसरीज और सर्विस भी सस्ती रॉयल एनफील्ड ने साफ किया है कि GST कट का फायदा सिर्फ मोटरसाइकिल्स तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके सर्विस, गियर और एक्सेसरीज पर भी कीमतें घटेंगी।

त्योहारी सीजन में बिक्री का जोर नवरात्रि और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों के ठीक पहले यह फैसला रॉयल एनफील्ड के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है। अब जो युवा रॉयल एनफील्ड की क्लासिक या बुलेट खरीदने का सपना देख रहे थे, उनके लिए यह मौका और भी आसान हो गया है।