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रॉयल एनफील्ड फ्री में लगा रही ये जरूरी पार्ट्स; इसमें क्लासिक 350, हंटर 350, मीटियोर 350 शामिल

By Narendra Jijhontiya
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इन मोटरसाइकिल में गियर पोजिशन इंडिकेटर के बजाय, इनमें न्यूट्रल पोजिशन इंडिकेटर लगा था। जिन बाइक्स में गियर पोजिशन इंडिकेटर नहीं था, वे अगस्त 2025 के बाद बनी थीं। जिन बाइक्स में यह कमी थी, उनके ओनर्स से अलग-अलग संपर्क करके उनकी बाइक्स में गियर पोजिशन इंडिकेटर लगाया जा रहा है।

रॉयल एनफील्ड फ्री में लगा रही ये जरूरी पार्ट्स; इसमें क्लासिक 350, हंटर 350, मीटियोर 350 शामिल
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रॉयल एनफील्ड अब भारतीया बाजार में प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट के साथ कई सस्ते टू-व्हीलर बेचने वाली कंपनियों को भी चुनौती देने लगी है। इसके बढ़ते सेल्स ग्राफ से एक बात साफ है कि लोगों को अब दमदार इंजन वाली मोटरसाइकिल ज्यादा पसंद आ रही हैं। खासकर युवाओं में ऑफरोडिंग और लंबी राइडिंग का क्रेज बढ़ने से रॉयल एनफील्ड का दबदबा भी बढ़ा है। ऐसे में कंपनी भी अपने ग्राहकों को सरप्राइज देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। दरअसल, पिछले साल कंपनी की 350cc बाइक्स, जैसे क्लासिक 350, गोअन क्लासिक 350, हंटर 350 और मीटियोर 350, बिना गियर इंडिकेटर के भेजी गई थीं। अब इनमें कंपनी फ्री में गियर इंडिकेटर लगा रही है।

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अगस्त 2025 के बाद वाली बाइक में ये कमी
दरअसल, इन मोटरसाइकिल में गियर पोजिशन इंडिकेटर के बजाय, इनमें न्यूट्रल पोजिशन इंडिकेटर लगा था। जिन बाइक्स में गियर पोजिशन इंडिकेटर नहीं था, वे अगस्त 2025 के बाद बनी थीं। जिन बाइक्स में यह कमी थी, उनके ओनर्स से अलग-अलग संपर्क करके उनकी बाइक्स में गियर पोजिशन इंडिकेटर लगाया जा रहा है। पिछले साल, कंपनी ने एक बयान जारी करके बताया था कि रेयर अर्थ मटीरियल की कमी हो गई थी। इस वजह से, गियर पोजिशन सेंसर में इस्तेमाल होने वाले मैग्नेट की सप्लाई पर असर पड़ा था।

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डिलीवरी में देरी ना हो इसके लिए रॉयल एनफील्ड ने इन बाइक्स में न्यूट्रल इंडिकेटर लगाने का एक आसान और असरदार तरीका निकाला था। कंपनी ने यह भी वादा किया था कि जैसे ही सप्लाई चेन की दिक्कतें दूर हो जाएंगी। इन इफेक्टेड बाइक्स में बिना किसी अतिरिक्त खर्च के गियर पोजिशन इंडिकेटर लगा दिया जाएगा।

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रेट्रोफिट पूरी तरह फ्री होगा
ओनर्स, रॉयल एनफील्ड मोबाइल ऐप पर यह देख सकते हैं कि पार्ट्स की उपलब्धता के बारे में कोई सूचना है या नहीं। एक और तरीका यह है कि आप अपने रॉयल एनफील्ड के ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर से पता करें, कि क्या आपकी बाइक फ्री गियर पोजिशन इंडिकेटर लगवाने के लिए योग्य है। पार्ट्स की कीमत और इंस्टॉलेशन चार्ज समेत पूरा खर्च कंपनी उठाएगी। यूजर्स के लिए यह रेट्रोफिट पूरी तरह फ्री होगा।

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रेयर अर्थ का प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत
साफ है कि अलग-अलग ऑर्गनाइजेश द्वारा किए गए सुधारात्मक उपायों के बाद रेयर अर्थ पार्ट्स की कमी कम हुई है। इन कोशिशों में स्थानीय उत्पादन बढ़ाना और अमेरिका, जापान और अर्जेंटीना जैसे देशों के साथ लंबे समय के समझौते करना शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि रेयर अर्थ रिजर्व और संसाधनों के मामले में भारत शीर्ष देशों में से एक है। हालांकि, उत्पादन को काफी बढ़ाने की तत्काल जरूरत है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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