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120 साल पुरानी है रोल्स-रॉयस की ये कार, जानिए क्या है इसकी खासियत

By Ashutosh Kumar
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लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी रोल्स-रॉयस की मशहूर कार सिल्वर घोस्ट को 120 साल पूरे हो गए हैं। इस कार को पहली बार नवंबर 1906 में लंदन के ओलंपिया मोटर शो में दिखाया गया था।

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रोल्स रॉयस सिल्वर घोस्ट के 120 साल हुए पूरे
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लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी रोल्स-रॉयस की मशहूर कार सिल्वर घोस्ट को 120 साल पूरे हो गए हैं। इस कार को पहली बार नवंबर 1906 में लंदन के ओलंपिया मोटर शो में दिखाया गया था। उस समय इसका नाम 40/50 H.P. था। बाद में यह सिल्वर घोस्ट के नाम से मशहूर हुई। कंपनी का कहना है कि इस कार ने रोल्स-रॉयस को आरामदायक, भरोसेमंद और शानदार कार बनाने वाली कंपनी के तौर पर पहचान दिलाई। इसकी कामयाबी के पीछे इंजीनियर हेनरी रॉयस और कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर क्लॉड जॉनसन की बड़ी भूमिका थी। आइए जानते हैं इस खास कार की कहानी।

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1907 में पड़ा था सिल्वर घोस्ट नाम

इस कार को सिल्वर घोस्ट नाम 1907 में मिला था। क्लॉड जॉनसन ने 40/50 H.P. की 12वीं कार को एल्युमिनियम रंग में पेंट करवाया था। इसमें चांदी की परत चढ़ी फिटिंग भी लगाई गई थीं। इस कार का चेसिस नंबर 60551 और रजिस्ट्रेशन नंबर AX 201 था। स्कॉटिश रिलायबिलिटी ट्रायल में हिस्सा लेने के बाद इसने रॉयल ऑटोमोबाइल क्लब की निगरानी में 15,000 मील यानी करीब 24,140 किलोमीटर का टेस्ट पूरा किया। इसके बाद लोग अपनी दूसरी 40/50 H.P. कारों को भी सिल्वर घोस्ट कहने लगे। हालांकि, कंपनी ने 1925 में फैंटम लॉन्च होने के समय इस नाम को अपनाया।

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टॉप गियर में दौड़कर भी दिखाया दम

सिल्वर घोस्ट की एक कार, जिसका चेसिस नंबर 1701 था, ने 1911 में लंदन-एडिनबर्ग ट्रायल में हिस्सा लिया। इसे टेस्ट ड्राइवर अर्नेस्ट हाइव्स चला रहे थे। खास बात यह थी कि इसका गियरबॉक्स टॉप गियर में लॉक था। इसके बावजूद कार ने औसतन 31.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की और एक गैलन में 24 मील से ज्यादा चली। क्लॉड जॉनसन ने इसे 'द स्लगर्ड' नाम दिया था। साल 2021 में इस कार ने 110 साल बाद दोबारा इसी रूट पर सफर किया। इस बार भी इसका गियरबॉक्स टॉप गियर में लॉक था। आज यह कार गुडवुड में रोल्स-रॉयस के होम ऑफ रोल्स-रॉयस में रखी गई है।

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163.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार

साल 1911 में इसी कार को खास डिजाइन वाली बॉडी के साथ तैयार किया गया। इसके बाद यह 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार पार करने वाली पहली रोल्स-रॉयस बनी। इसने ब्रुकलैंड्स ट्रैक पर 163.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की। कंपनी ने ब्रिटेन और अमेरिका के स्प्रिंगफील्ड प्लांट में मिलाकर करीब 7,900 सिल्वर घोस्ट कारें बनाईं। साल 1911 में भारत सरकार ने किंग जॉर्ज पंचम के दौरे के लिए आठ लैंडौलेट कारों का ऑर्डर भी दिया था। वहीं, लॉर्ड मोंटेग्यू की सिल्वर घोस्ट में पहली बार स्पिरिट ऑफ एक्स्टसी की मूर्ति लगाई गई थी।

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आज भी याद की जाती है सिल्वर घोस्ट

सिल्वर घोस्ट ने स्पेनिश ग्रां प्री और ऑस्ट्रियन एल्पाइन ट्रायल जैसे कई बड़े मुकाबलों में हिस्सा लिया। साल 2013 में 47 सिल्वर घोस्ट कारों ने 1913 के एल्पाइन ट्रायल के 2,897 किलोमीटर लंबे रास्ते पर दोबारा सफर किया। रोल्स-रॉयस के हेरिटेज प्रमुख एंड्रयू बॉल के अनुसार, इस कार ने अपने समय में आराम, भरोसे और शानदार इंजीनियरिंग की नई मिसाल पेश की थी। उनके अनुसार, 120 साल बाद भी कंपनी अपनी कारों में इन्हीं खूबियों को बनाए रखने की कोशिश करती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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