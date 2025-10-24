चाहकर भी 25 से ज्यादा लोग नहीं ले पाएंगे ये कार, 100 साल पूरे होने पर कंपनी ने किया लॉन्च; जानिए इसकी खासियत

संक्षेप: रॉल्स-रॉयस ने फैंटम मॉडल के 100 साल पूरे होने पर लिमिटेड एडिशन फैंटम सेंटनेरी कलेक्शन पेश किया है, जिसकी मार्केट में सिर्फ 25 यूनिट्स बनाई जाएंगी। आइए जरा विस्तार से इस कार की डिटेल्स जानते हैं।

Fri, 24 Oct 2025 01:23 AM

दुनिया की सबसे लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी रॉल्स-रॉयस (Rolls-Royce) ने अपने दमदार मॉडल फैंटम (Phantom) के 100 साल पूरे होने के मौके पर एक बेहद खास लिमिटेड एडिशन फैंटम सेंटनेरी कलेक्शन (Phantom Centenary Collection) पेश किया है। इस कार की सिर्फ 25 यूनिट्स बनाई गई हैं और हर एक कार रॉल्स रॉयस (Rolls-Royce) की बेमिसाल कारीगरी, शाही डिजाइन और तकनीकी कमाल का संगम है। आइए जरा विस्तार से इस कार की डिटेल्स जानते हैं।

100 साल की विरासत का जश्न

साल 1925 में आई पहली फैंटम (Phantom) I से लेकर अब तक यह नाम लक्जरी और रॉयलिटी का प्रतीक बना हुआ है और अब सेंटनेरी एडिशन (Centenary Edition) उस 100 साल की विरासत को सलाम करता है। कंपनी का कहना है कि इस खास एडिशन को तैयार करने में 40,000 घंटे से ज्यादा का समय और सैकड़ों कलाकारों की मेहनत लगी है।

क्लासिक लुक के साथ गोल्डन टच

फैंटम सेनेटरी एडिशन (Phantom Centenary Edition) का एक्सटीरियर ब्लैक एंड व्हाइट कलर थीम में है, जो हॉलीवुड के क्लासिक युग से प्रेरित है। इसका टू-टोन फिनिश बेहद एलीगेंट है और उस पर किए गए गोल्डन हाइलाइट्स इसे एक शाही अंदाज देते हैं।

इसका फ्रंट ग्रिल भी खास है। यह 18-कैरेट गोल्ड से बना है, जिस पर 24-कैरेट गोल्ड प्लेटिंग की गई है। इसके बीच में खास फैंटम सेंटनरी (Phantom Centenary) हॉलमार्क लगा है, जिसे लंदन हालमार्किंग & एस्से ऑफिस (Hallmarking & Assay Office) ने प्रमाणित किया है।

अंदर से भी शाही महल जैसा इंटीरियर

कार का इंटीरियर Rolls-Royce की पहचान बना हुआ लक्जरी का नया मानक पेश करता है। पीछे की सीटें एक फैशन स्टूडियो के साथ मिलकर डिजाइन की गई हैं, जिनमें हाई-रेज्यूलेशन फैब्रिक प्रिंटिंग, गोल्डन एम्ब्रॉयडरी और इंट्रिकेट लाइन डिटेलिंग का शानदार मेल है। हर सीट को बनाने में एक साल से अधिक का रिसर्च और टेस्टिंग लगा और इसमें 45 अलग-अलग पैनल हैं, जो पूरी तरह हैंडक्राफ्टेड हैं।

आर्ट और इंजीनियरिंग का मिक्स्चर

इंटीरियर में इस्तेमाल हुआ ब्लैकवुड वेनीर (Blackwood veneer) वुडवर्क रॉल्स रॉयस (Rolls-Royce) की शिल्पकला की मिसाल है। डोर पैनल्स पर दुनिया के मशहूर फैंटम (Phantom) ट्रिप्स की झलक मिलती है, जैसे 4500 मील लंबी ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप। इन पैनल्स में 3D मारक्वेट्री, इंक लेयरिंग और गोल्ड लीफिंग जैसी तकनीकें इस्तेमाल की गई हैं, जहां सड़कों को 24-कैरेट गोल्ड की अल्ट्रा-थिन शीट्स से हाईलाइट किया गया है।

इंजन में भी गोल्ड का जादू

हुड के नीचे वही रॉल्स रॉयस (Rolls-Royce) की पहचान है। इसमें 6.75-लीटर ट्विन-टर्बो V12 इंजन है, जो अरक्टिक व्हाइट इंजन कवर और 24-कैरेट गोल्ड ट्रिम के साथ आता है। इसमें पावरफुल, साइलेंट और परफेक्ट फैंटम (Phantom) का DNA है।

रॉल्स-रॉयस फैंटम सेंटरी एडिशन (Rolls-Royce Phantom Centenary Edition) केवल 25 भाग्यशाली मालिकों के लिए है। यह लिमिटेड एडिशन सिर्फ 25 लोगों के लिए बना है, यानी हर कार अपने आप में एक कला का नमूना है। कंपनी का कहना है कि यह सिर्फ एक कार नहीं, बल्कि 100 साल की लग्जरी का उत्सव है।