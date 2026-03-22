Rolls-Royce का बड़ा फैसला, ड्रॉप किया साल 2030 तक EV ओनली होने का प्लान, चौंका देगी वजह

Mar 22, 2026 08:09 pm IST

रोल्स-रॉयस ने 2030 तक फुली इलेक्ट्रिक ब्रैंड बनने वादे को तोड़ दिया है। ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर ने कन्फर्म किया कि वह अगले दशक में भी भी अरने आइकॉनिक कॉम्बस्शन इंजन (ICE) को बनाना जारी रखेगा। आइए जानते हैं डीटेल।

रोल्स-रॉयस (Rolls-Royce) ने बड़ा फैसला लिया है। Cartoq की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने 2030 तक फुली इलेक्ट्रिक ब्रैंड बनने के अपने वादे को तोड़ दिया है। ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर ने कन्फर्म किया कि वह अगले दशक में भी अपने आइकॉनिक कॉम्बस्शन इंजन (ICE) को बनाना जारी रखेगा। इस बड़े स्ट्रैटिजिक उलटफेर से अल्ट्रा-लक्जरी ऑटोमोबाइल सेक्टर का बड़ा रिएलिटी चेक भी सबके सामने है, जहां अमीर बायर्स बड़े डिस्प्लेसमेंट वाले पेट्रोल इंजन्स को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इस फैसले से यह कन्फर्म है कि दुनियाभर में फेमस पावरफुल V12 इंजन अगले कई सालों तक कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का बेस होगा।

महज चार साल पहले किया गया था बड़ा वादा शुरुआत में केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का टारगेट रखना एक बहुत बड़ा कमिटमेंट था, जो महज चार साल पहले किया गया था। Torsten Müller-Ötvös की पिछली लीडरशिप में ब्रैंड ने सार्वजनिक रूप से मौजूदा दशक के अंत तक ICE गाड़ियों को पूरी तरह से बंद करने का वादा किया था। यह ओरिजिनल स्ट्रैटिजी तेजी से इलेक्ट्रिक कारों को अपनाने के टारगेट और दुनिया भर में आशावादी सरकारी आदेशों पर बहुत अधिक निर्भर था। हालांकि, कंपनी के मौजूदा चीफ एग्जिक्यूटिव क्रिस ब्राउनरिज ने अब कन्फर्म किया है कि बदलते मार्केट की डाइनैमिक्स और कन्ज्यूमर्स के विरोध ने उन कठिन कॉर्पोरेट टारगेट्स को पूरी तरह से पुनर्निर्धारित करने के लिए मजबूर कर दिया है।

ग्राहक मानते हैं टाइमलेस मेकैनिकल मास्टरपीस कंपनी की स्ट्रैटिजी में आए इस बड़े बदलाव का सबसे बड़ा कारण मेन कन्ज्यूमर बेस की निरंतर मांग है। करोड़ों रुपये खर्च करके लग्जरी कार खरीदने वाले ग्राहक अक्सर 6.75 लीटर के ट्विन-टर्बोचार्ज्ड V12 इंजन को एक टाइमलेस मेकैनिकल मास्टरपीस मानते हैं। अभी V12 लाइनअप में फ्लैगशिप फैंटम सेडान, दमदार कलिनन एसयूवी और छोटी घोस्ट सेडान शामिल हैं। इस खास इंजन की स्मूथ पावर डिलिवरी और बेजोड़ मेकैनिकल रिफाइनमेंट अभी भी ग्राहकों को बेहद आकर्षित करती है।

ग्लोबल कन्ज्यूमर डिमांड में भारी कमी यह महत्वपूर्ण निर्णय लग्जरी और हाई-परफॉर्मेंस ऑटोमोटिव सेक्टर में बढ़ते रुझान को साफ दिखाता है। कई बड़े मैन्युफैक्चरर, जिन्होंने पहले पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ने की हार्ड डेडलाइन घोषित की थी, अब जीरो-एमिशन वीइकल्स की ग्लोबल कन्ज्यूमर डिमांड में भारी कमी आने के कारण तेजी से पीछे हट रहे हैं। बताते चलें कि V12 इंजन को बरकरार रखकर लग्जरी कार कंपनी रोल्स-रॉयस अपनी कोर ब्रैंड आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है और यह सुनिश्चित करता है कि उसके सबसे लॉयल कस्टमर जबर्दस्ती तकनीकी बदलाव से अलग-थलग न फील करें।