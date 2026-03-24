ये कंपनी ला रही लग्जरी कारों की सीरीज, एक बार बनाकर दोबारा प्रोडक्शन नहीं करेगी; इसमें EV भी शामिल
लग्जरी और प्रीमियम कार बनाने वाली ब्रिटिश कंपनी रोल्स-रॉयस ने एक अल्ट्रा-लग्जरी कोचबिल्ड कलेक्शन प्रोग्राम की घोषणा की है। इस प्रोग्राम के तहत बहुत कम संख्या में बनीं रियर लग्जरी कारों की एक सीरीज पेश की जाएगी, जिनका प्रोडक्शन दोबारा नहीं किया जाएगा।
लग्जरी और प्रीमियम कार बनाने वाली ब्रिटिश कंपनी रोल्स-रॉयस ने एक अल्ट्रा-लग्जरी कोचबिल्ड कलेक्शन प्रोग्राम की घोषणा की है। इस प्रोग्राम के तहत बहुत कम संख्या में बनीं रियर लग्जरी कारों की एक सीरीज पेश की जाएगी, जिनका प्रोडक्शन दोबारा नहीं किया जाएगा। हालांकि, यह सिर्फ उन ग्राहकों के लिए एक 'इनवाइट-ओनली' योजना है, जिन्हें "रोल्स-रॉयस के डिजाइन से गहरा लगाव है।" इस नए प्रोजेक्ट के तहत पहला मॉडल एक स्पैक्ट्रे-इंस्पायर्ड EV है, जो अप्रैल 2026 में पेश की जाएगी।
कोचबिल्ड कलेक्शन के जरिए, रोल्स-रॉयस का टारगेट एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट की मदद से अनोखे बॉडी स्टाइल को हाथ से तैयार करना और बनाना है। इस प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली कारें पूरी तरह से होमोलोगेटेड और सड़क पर चलाने के लिए कानूनी रूप से वैलिड भी होंगी। इच्छुक ग्राहकों को निर्माता के दुबई, सियोल, शंघाई, न्यूयॉर्क और गुडवुड में स्थित ग्लोबल 'प्राइवेट ऑफिस' डिजाइन स्टूडियो नेटवर्क के जरिए इस प्रोग्राम में शामिल होने का इनवाइट भेजा जाएगा।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Rolls-Royce Spectre
₹ 7.5 करोड़
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 30.2 लाख
Mahindra Scorpio N
₹ 13.49 - 24.34 लाख
अलग एक्सपीरियंस मिलेगा
रोल्स-रॉयस के चीफ एग्जीक्यूटिव, क्रिस ब्राउनरिज ने कहा, "ग्राहक न केवल यह देखना चाहते थे कि अगर रोल्स-रॉयस को पूरी तरह से अपनी कल्पना और कोचबिल्डिंग से मिलने वाली आजादी के साथ काम करने दिया जाए तो वह क्या बनाएगी, बल्कि वे इस पूरी यात्रा को हर स्टेप पर खुद अनुभव भी करना चाहते थे।" इस डिमांड को पूरा करने के लिए, निर्माता ने बताया है कि पहले कोचबिल्ड कलेक्शन के ग्राहकों को कार के विकास की प्रक्रिया को करीब से देखने के लिए, कई सालों तक बंद टेस्टिंग सुविधाओं और डिजाइन स्टूडियो तक एक्सेस दी जाएगी। हालांकि, प्रोडक्शन के दौरान एक ग्राहक को मिलने वाली कारों की संख्या, उनकी खूबियां और उनसे जुड़े एक्सपीरिसंस, हर कलेक्शन के हिसाब से अलग-अलग होंगे।
नए अनाउंस कोचबिल्ड कलेक्शन के तहत पेश होने वाला पहला मॉडल एक EV होगा, जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक स्पैक्ट्रे (Spectre) से इंस्पायर्ड होगा। रोल्स-रॉयस के आधिकारिक बयान में कहा, "कोचबिल्ड कलेक्शन प्रोग्राम को इंस्पायर्ड करने वाले कई कलेक्टर्स ऐसे लोग हैं, जिनके पास पहले से ही स्पैक्ट्रे कार है। वे इस बात का जश्न मनाते हैं कि कैसे इसका इलेक्ट्रिक पावरट्रेन रोल्स-रॉयस के एक्सपीरियंस को एक नए स्तर पर ले जाता है।"
कई खास मॉडल होंगे शामिल
हालांकि, अभी और ज्यादा जानकारियों का इंतजार है। ब्राउनरिज ने इस EV के अप्रैल में पेश होने की पुष्टि करते हुए कहा, "अप्रैल में हम जिस चीज का अनावरण करेंगे, वह आधुनिक रोल्स-रॉयस कोचबिल्डिंग का एक असाधारण उदाहरण होगी, बेहद शानदार और फिर भी पूरी तरह से शांत होगी।" अपकमिंग रोल्स-रॉयस कोचबिल्ट EV में, 2017 के स्वेपटेल, 2021 के बोट टेल और 2023 के ड्रॉपटेल जैसे दूसरे खास मॉडल्स की कतार में शामिल हो जाएंगे। ये तीनों पिछले मॉडल्स, मैन्युफैक्चरर के खास 6.75-लीटर पेट्रोल V12 इंजन से चलते थे। इस तरह, स्पैक्ट्रे पर बेस्ड आने वाला मॉडल रोल्स-रॉयसका पहला पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कोचबिल्ट मॉडल होगा।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।