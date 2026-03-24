ये कंपनी ला रही लग्जरी कारों की सीरीज, एक बार बनाकर दोबारा प्रोडक्शन नहीं करेगी; इसमें EV भी शामिल

लग्जरी और प्रीमियम कार बनाने वाली ब्रिटिश कंपनी रोल्स-रॉयस ने एक अल्ट्रा-लग्जरी कोचबिल्ड कलेक्शन प्रोग्राम की घोषणा की है। इस प्रोग्राम के तहत बहुत कम संख्या में बनीं रियर लग्जरी कारों की एक सीरीज पेश की जाएगी, जिनका प्रोडक्शन दोबारा नहीं किया जाएगा।

लग्जरी और प्रीमियम कार बनाने वाली ब्रिटिश कंपनी रोल्स-रॉयस ने एक अल्ट्रा-लग्जरी कोचबिल्ड कलेक्शन प्रोग्राम की घोषणा की है। इस प्रोग्राम के तहत बहुत कम संख्या में बनीं रियर लग्जरी कारों की एक सीरीज पेश की जाएगी, जिनका प्रोडक्शन दोबारा नहीं किया जाएगा। हालांकि, यह सिर्फ उन ग्राहकों के लिए एक 'इनवाइट-ओनली' योजना है, जिन्हें "रोल्स-रॉयस के डिजाइन से गहरा लगाव है।" इस नए प्रोजेक्ट के तहत पहला मॉडल एक स्पैक्ट्रे-इंस्पायर्ड EV है, जो अप्रैल 2026 में पेश की जाएगी।

कोचबिल्ड कलेक्शन के जरिए, रोल्स-रॉयस का टारगेट एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट की मदद से अनोखे बॉडी स्टाइल को हाथ से तैयार करना और बनाना है। इस प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली कारें पूरी तरह से होमोलोगेटेड और सड़क पर चलाने के लिए कानूनी रूप से वैलिड भी होंगी। इच्छुक ग्राहकों को निर्माता के दुबई, सियोल, शंघाई, न्यूयॉर्क और गुडवुड में स्थित ग्लोबल 'प्राइवेट ऑफिस' डिजाइन स्टूडियो नेटवर्क के जरिए इस प्रोग्राम में शामिल होने का इनवाइट भेजा जाएगा।

अलग एक्सपीरियंस मिलेगा

रोल्स-रॉयस के चीफ एग्जीक्यूटिव, क्रिस ब्राउनरिज ने कहा, "ग्राहक न केवल यह देखना चाहते थे कि अगर रोल्स-रॉयस को पूरी तरह से अपनी कल्पना और कोचबिल्डिंग से मिलने वाली आजादी के साथ काम करने दिया जाए तो वह क्या बनाएगी, बल्कि वे इस पूरी यात्रा को हर स्टेप पर खुद अनुभव भी करना चाहते थे।" इस डिमांड को पूरा करने के लिए, निर्माता ने बताया है कि पहले कोचबिल्ड कलेक्शन के ग्राहकों को कार के विकास की प्रक्रिया को करीब से देखने के लिए, कई सालों तक बंद टेस्टिंग सुविधाओं और डिजाइन स्टूडियो तक एक्सेस दी जाएगी। हालांकि, प्रोडक्शन के दौरान एक ग्राहक को मिलने वाली कारों की संख्या, उनकी खूबियां और उनसे जुड़े एक्सपीरिसंस, हर कलेक्शन के हिसाब से अलग-अलग होंगे।

नए अनाउंस कोचबिल्ड कलेक्शन के तहत पेश होने वाला पहला मॉडल एक EV होगा, जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक स्पैक्ट्रे (Spectre) से इंस्पायर्ड होगा। रोल्स-रॉयस के आधिकारिक बयान में कहा, "कोचबिल्ड कलेक्शन प्रोग्राम को इंस्पायर्ड करने वाले कई कलेक्टर्स ऐसे लोग हैं, जिनके पास पहले से ही स्पैक्ट्रे कार है। वे इस बात का जश्न मनाते हैं कि कैसे इसका इलेक्ट्रिक पावरट्रेन रोल्स-रॉयस के एक्सपीरियंस को एक नए स्तर पर ले जाता है।"