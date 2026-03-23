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खत्म हुआ रेंज का डर! फुल टैंक पर 1,226 किमी चलेगी यह लग्जरी SUV; भारत में हुई पेटेंट

Mar 23, 2026 03:12 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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चीन के स्टार्टअप 'रॉक्स मोटर' (Rox Motor) ने भारत में अपनी दमदार SUV ‘अडामास’ या 'रॉक्स 01' का पेटेंट फाइल किया है। कंपनी का दावा है कि यह गाड़ी एक बार फुल चार्ज और फुल टैंक होने पर पूरे 1,226 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है।

खत्म हुआ रेंज का डर! फुल टैंक पर 1,226 किमी चलेगी यह लग्जरी SUV; भारत में हुई पेटेंट

भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में इन दिनों हाइब्रिड गाड़ियों का शोर है। इसी क्रम में अब एक ऐसी गाड़ी की एंट्री होने वाली है जो माइलेज और रेंज के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। चीन के स्टार्टअप 'रॉक्स मोटर' (Rox Motor) ने भारत में अपनी दमदार SUV 'अडामास' (Adamas) या 'रॉक्स 01' का पेटेंट फाइल किया है। यह एक फुल-साइज लग्जरी प्लग-इन हाइब्रिड SUV है। कंपनी का दावा है कि यह गाड़ी एक बार फुल चार्ज और फुल टैंक होने पर पूरे 1,226 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यानी दिल्ली से पटना या मुंबई से बेंगलुरु बिना रुके एक ही बार में पहुंचा जा सकता है।

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कुछ ऐसी होगी डिजाइन

डिजाइन के मामले में यह SUV किसी टैंक जैसी मस्कुलर और बॉक्सी नजर आती है। इसमें 21-इंच के बड़े अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। भारत में पेटेंट हुए मॉडल में छत पर एक खास 'लिडाार' सेंसर भी देखा गया है, जो एडवांस्ड ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम (ADAS) के लिए काम करता है। डाइमेंशन की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 5,298 mm, चौड़ाई 1,985 mm और ऊंचाई 1,856 mm है। जबकि इसका व्हीलबेस 3,010 mm लंबा है जो केबिन के अंदर बेहतरीन स्पेस का भरोसा देता है। rushlane में छपी एक खबर के अनुसार, ऑफ-रोडिंग के शौकीनों के लिए इसमें 272 mm का बेहतरीन ग्राउंड क्लीयरेंस और 770 mm तक गहरे पानी में चलने की क्षमता दी गई है।

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केबिन में प्राइवेट जेट जैसा अहसास

गाड़ी के अंदर कदम रखते ही आपको किसी प्राइवेट जेट जैसा अहसास होगा। यह 6 और 7 सीटर दोनों ऑप्शंस में आती है। इसके 6-सीटर वर्जन में बीच की लाइन में लग्जरी लाउंज सीटें मिलती हैं, जिनमें मसाज, हीटिंग और वेंटिलेशन के साथ पैर टिकाने के लिए ओटोमन सपोर्ट भी दिया गया है। डैशबोर्ड पर 15.7-इंच की 3K हाई-रेजोल्यूशन टचस्क्रीन और पीछे बैठने वालों के लिए अलग से एंटरटेनमेंट स्क्रीन दी गई है। नापा लेदर की सीटें, 14-स्पीकर वाला अर्कामिस (Arkamys) साउंड सिस्टम और सॉफ्ट-क्लोज दरवाजे इस गाड़ी को बेहद आलीशान बनाते हैं।

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दमदार होगा एसयूवी का पावरट्रेन

परफॉरमेंस की बात करें तो इसमें 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 56.01 kWh का बड़ा बैटरी पैक मिलता है। इसका डुअल-मोटर 4WD सिस्टम 469bhp की पावर और 740Nm का भारी-भरकम टॉर्क जेनरेट करता है। इससे यह SUV महज 5.5 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। खास बात यह है कि इसे केवल इलेक्ट्रिक मोड पर भी 235 किमी तक चलाया जा सकता है। हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि भारत में इसे 'रॉक्स मोटर' खुद लॉन्च करेगी या किसी अन्य ब्रांड के जरिए आएगी।

(फोटो क्रेडिट- rushlane)

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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