सड़क पर पानी भरा, तो पहले ओवरकोट कार की तरफ फेंका, फिर 'हाथों को पैर बनाकर' चलने लगा शख्स

अब तक 3.4 मिलियन व्यूज मिल चुके इस वीडियो में शख्स अपनी कार के पास पहुंचता तो देखता है कि सड़क पर पानी भरा हुआ है। ऐसे में वो अपने जूते उतारे बिना और उन्हें भिगाए बिना अपनी कार पहुंचने का प्लान बनाता है। ऐसे में वो अपने ओवरकोट को उतारकर पहले कार की तरफ फेंकता है।

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सोशल मीडिया पर कई बार ऐसे वीडियो सामने आ जाते हैं, जो देखने में काफी फनी होते हैं। हालांकि, अपने मजे भरे अंदाज में ये कई बार कुछ सिखा भी देते हैं। दरअसल, हम आपको एक एक ऐसे ही वीडियो के बारे में बता रहे हैं, जो X पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शख्स ने अपनी कार के पास पहुंचने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। ऐसा उस शख्स ने इस वजह से किया क्योंकि सड़क पर पानी भरा हुआ था। ऐसे में उसे अपने जूते नहीं उतारने पड़ें, या फिर पानी में जूते गीले नहीं हो जाएं, इसलिए उसने ऐसा किया। चलिए पहले आप ये वीडियो देखिए।

अब तक 3.4 मिलियन व्यूज मिल चुके इस वीडियो में शख्स अपनी कार के पास पहुंचता तो देखता है कि सड़क पर पानी भरा हुआ है। ऐसे में वो अपने जूते उतारे बिना और उन्हें भिगाए बिना अपनी कार पहुंचने का प्लान बनाता है। ऐसे में वो अपने ओवरकोट को उतारकर पहले कार की तरफ फेंकता है। कोट कार की विंडशील्ड के पास पहुंचकर ORVM से अटक जाता है। उसके बाद शख्स सड़क पर भरे पानी में हाथ डालता है और फिर हाथों के बल खड़ा हो जाता है। फिर हाछों पर चलते-चलते कार के पास पहुंचता है। बाद में कार पर पैर टिकाकर एक हाथ की मदद से कार का डोर ओपन करता है और उसमें अंदर चला जाता है।

बारिश में सेफ ड्राइविंग से जुड़े जरूरी टिप्स 1. कार के ग्राउंड क्लियरेंस का ध्यान रखें

सड़क पर पानी का लेवल कार के ग्राउंड क्लियरेंस के बराबर है तब वहां से धीरे-धीरे निकलना चाहिए। साथ ही, कार पहले गियर में ड्राइव करना चाहिए। ऐसी स्थिति में कार के माइलेज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। यदि आपकी डीजल गाड़ी है तब ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि पानी यदि एयर क्लीनर के अंदर चला गया तब गाड़ी बंद हो जाएगी। ऐसे में बहुत नुकसान हो सकता है।

2. स्पीड का खासा ध्यान रखें

कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपकी गाड़ी बारिश में फंस जाए, या फिर अचानक से तेज बारिश होने लगे, तब ड्राइवर को कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना चाहिए। ड्राइविंग के दौरान गाड़ी की स्पीड स्लो रखना चाहिए। यदि आप किसी ऐसे रास्ते पर हैं जहां से पहली बार निकल रहे हैं, तब किसी बस, ट्रक या बड़ी गाड़ी के पीछे चलें। बारिश में कार की लाइट ऑन कर लेना चाहिए। आप हाईवे पर हैं तब स्पीड 70km/h से ज्यादा न हो।

3. कार में एक हैमर हमेशा रखें

कार के अंदर पानी जाने से इंजन के साथ दूसरे इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स भी काम करना बंद कर सकते हैं। ऐसे में हो सकता है कि कार की पावरविंडो, सेंट्रल लॉकिंग काम न करे। इस स्थित में हो सकता है कार के डोर या विंडो ओपन नहीं हों। इससे बचने के लिए कार हैमर हमेशा अंदर रखें। ये विपरीत परिस्थिति में काम आता है। आपको एक टॉर्च और टायर एयर पंप भी कार के अंदर रखना चाहिए।