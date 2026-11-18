रिवर मोबिलिटी का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर जल्द आ सकता है। नए इलेक्ट्रिक स्कूटर को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। यह अपकमिंग River RX02 हो सकता है। आइए जानते हैं डीटेल।

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रिवर मोबिलिटी (River Mobility) इंडियन इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में अपनी दमदार पहचान बना चुकी है। कंपनी का River Indie इलेक्ट्रिक स्कूटर अपने मजबूत डिजाइन, बड़े स्टोरेज स्पेस और प्रैक्टिकल फीचर्स के लिए फेमस है। अब कंपनी अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसी बीच बेंगलुरु में एक नए इलेक्ट्रिक स्कूटर को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इसके फोटोज को रशलेन ने शेयर किया है। माना जा रहा है कि यह अपकमिंग River RX02 हो सकता है। आइए जानते हैं डीटेल।

रिवर RX02 की टेस्टिंग शुरू? रिवर मोबिलिटी फिलहाल दो नए इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, जिन्हें इंटरनली RX02 और RX03 नाम दिया गया है। इनमें से RX02 को पहले लॉन्च किया जा सकता है। इसकी एंट्री अगले साल की पहली तिमाही (Q1) में होने की उम्मीद है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इन दोनों मॉडल्स के नाम या लॉन्च टाइमलाइन को ऑफिशियली कन्फर्म नहीं किया है। स्पाई फोटोज में नजर आ रहा नया स्कूटर रिवर के मौजूदा डिजाइन स्टाइल से मिलता-जुलता है।

इसमें मजबूत बॉडी डिजाइन, बड़ा साइज, लंबी सीट और बेहतर प्रैक्टिकैलिटी मिलने का अंदाजा लगाया जा रहा है। स्कूटर को पूरी तरह कैमोफ्लाज से ढका गया है। इसमें बेंगलुरु के कृष्णराजपुरम RTO का टेंपररी रेड रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देता है, जो रिवर के Hoskote प्लांट के आसपास का क्षेत्र है। टेस्ट मॉडल में रिवर इंडी जैसे टर्न इंडिकेटर्स और ORVMs दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा, स्कूटर में 14-इंच के बड़े व्हील्स मिलने की संभावना है।

मिल सकता है नया डिजाइन और पावरट्रेन रिवर इंडी के बड़े LED टेललाइट डिजाइन की जगह नए स्कूटर में पतली टेललाइट बार देखने को मिल सकती है। पीछे पिलियन ग्रैब रेल के साथ लगेज रैक माउंटिंग भी नजर आ रही है, जिससे टॉप बॉक्स लगाया जा सकता है। फ्रंट में लंबी विंडस्क्रीन और LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने की संभावना है। यह स्कूटर मैक्सी-स्कूटर जैसा दिखता है, लेकिन इसमें फ्लैट फ्लोरबोर्ड और स्टेप-थ्रू डिजाइन दिया गया है। स्पाई फोटोज में फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक के साथ मिड-माउंटेड मोटर दिखाई दे रही है, जो चेन ड्राइव के जरिए पिछले व्हील्स को चलाती है।

इसमें रिवर इंडी वाला पावरट्रेन मिलने की संभावना है, जिसमें 4kWh बैटरी, 160km की क्लेम्ड रेंज, 90kmph की टॉप स्पीड, 26Nm टॉर्क और करीब 9bhp पावर मिलती है। हालांकि, RX02 के फाइनल स्पेसिफिकेशन लॉन्च के समय सामने आएंगे। इसकी लॉन्चिंग 2027 की पहली तिमाही में होने की उम्मीद है। बताते चलें कि Yamaha का EC-06 इलेक्ट्रिक स्कूटर भी रिवर के Hoskote प्लांट में तैयार किया जाता है।