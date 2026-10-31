गजब है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिमांड, हर दिन 200 से ज्यादा लोग खरीद रहे; 160 KM+ है रेंज
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में 'रिवर इंडी' (River Indie) स्कूटर की डिमांड लगातार बनी हुई है। इस बीच सितंबर, 2026 में हुई बिक्री के आंकड़े सामने आ गए हैं। बीते महीने रिवर इंडी की कुल 6,057 यूनिट्स बिकीं।
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में 'रिवर इंडी' (River Indie) स्कूटर की डिमांड लगातार बनी हुई है। इस बीच सितंबर, 2026 में हुई इलेक्ट्रिक स्कूटरों की बिक्री के आंकड़े सामने आ गए हैं। बीते महीने रिवर इंडी की कुल 6,057 यूनिट्स बिकीं। यानी हर दिन इसे 200 से ज्यादा लोग खरीद रहे हैं। इस दौरान स्कूटर की बिक्री में सालाना आधार पर 209 पर्सेंट की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी सितंबर, 2025 में यह आंकड़ा सिर्फ 1,960 यूनिट्स था। आइए जानते हैं इस स्कूटर के फीचर्स, ड्राइविंग रेंज और कीमत के बारे में विस्तार से।
शानदार फीचर्स से लैस है स्कूटर
रिवर इंडी अपने यूनीक लुक्स और प्रैक्टिकल फीचर्स की वजह से भारतीय ग्राहकों के बीच अपनी अलग पहचान बना रहा है। इस स्कूटर की सबसे बड़ी खासियत इसका बड़ा स्टोरेज स्पेस है। इसमें 43 लीटर का अंडर-सीट स्टोरेज और 12 लीटर का फ्रंट ग्लव बॉक्स मिलता है। यानी कुल 55 लीटर का स्टोरेज स्पेस दिया गया है, जिसमें ग्राहक अपनी जरूरत का काफी सामान आसानी से रख सकते हैं। इसके अलावा, स्कूटर में 14-इंच के बड़े अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो खराब सड़कों और गड्ढों पर भी बेहतर राइडिंग का अनुभव देते हैं। इसका डिजाइन भी इसे बाजार में मौजूद दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटरों से अलग बनाता है।
163 किमी का मिलता है रेंज
पावर और रेंज की बात करें तो इसमें 4 kWh कैपिसीटी का दमदार लिथियम-आयन बैटरी पैक दिया गया है। यह स्कूटर एक बार फुल चार्ज होने पर 163 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज देने का दावा करता है। जबकि रोजमर्रा की ड्राइविंग में यह आसानी से 120 किलोमीटर तक चल जाता है। राइडर इसे इको, राइड और रश जैसे तीन अलग-अलग राइडिंग मोड्स में चला सकते हैं। होम चार्जर से इसकी बैटरी को 0 से 80 पर्सेंट तक चार्ज होने में लगभग 5 घंटे का समय लगता है।
90 किमी/घंटा की टॉप स्पीड
परफॉर्मेंस और सेफ्टी के मामले में भी रिवर इंडी काफी दमदार है। इसमें 6.7 kW की इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो स्कूटर को 90 किमी/घंटा की टॉप स्पीड तक पहुंचाने में मदद करती है। वहीं, ब्रेकिंग के लिए इसके आगे और पीछे दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। इसके साथ कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम (CBS) भी मिलता है। स्कूटर में मजबूत ट्यूबलर स्टील फ्रेम दिया गया है, जो इसे बेहतर मजबूती और स्टेबिलिटी देता है। इसका बड़ा स्टोरेज स्पेस और मजबूत बनावट इसे रोजाना इस्तेमाल के साथ-साथ लंबी दूरी के सफर के लिए भी उपयोगी बनाते हैं।
इतनी है स्कूटर की कीमत
रिवर इंडी की एक्स-शोरूम कीमत करीब 1.46 लाख रुपये से शुरू होती है। इलेक्ट्रिक होने की वजह से इसकी रनिंग कॉस्ट भी पेट्रोल स्कूटरों के मुकाबले कम रहती है। अपने यूनीक डिजाइन, बड़े स्टोरेज स्पेस और दमदार मोटर की वजह से रिवर इंडी भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में एथर, टीवीएस और बजाज जैसे ब्रांड्स के स्कूटरों को टक्कर दे रहा है। सालाना आधार पर सितंबर में इसकी बिक्री में आई 209 पर्सेंट की बढ़ोतरी भी ग्राहकों के बीच इसकी बढ़ती डिमांड को दिखाती है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें