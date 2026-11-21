160Km रेंज वाले इस स्टाइलिश स्कूटर को ₹14,999 देकर खरीदने का मौका, EMI पर ₹15,000 तक फायदे
बेंगलुरु की यह कंपनी 14,999 रुपए से शुरू होने वाला डाउन पेमेंट, 15,000 रुपए तक के EMI फायदे और 7,500 रुपए तक की क्रेडिट कार्ड छूट दे रही है। इसके अलावा, कंपनी अपने मर्चेंडाइज पर सीधे 50% की छूट भी दे रही है।
रिवर मोबिलिटी के पोर्टफोलियो में अभी सिर्फ एक इलेक्ट्रिक स्कूटर ही शामिल है। इसका नाम इंडी (Indie) है। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर शानदार सेल्स आंकड़ों के साथ आगे बढ़ रहा है। अक्टूबर में इसकी 7,544 यूनिट बिकी थीं। अब कंपनी ने अपने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर पर कुछ समय के लिए कई ऑफर पेश किए हैं। इनमें लोएस्ट डाउन पेमेंट के ऑप्शन, फाइनेंस से जुड़े बेनिफिट्स और क्रेडिट कार्ड पर तुरंत मिलने वाली छूट शामिल हैं। इस ऑफर्स की मदद से इस स्कूटर की सेल्स को बूस्ट करना है।
EMI पर ₹15,000 तक फायदे
बेंगलुरु की यह कंपनी 14,999 रुपए से शुरू होने वाला डाउन पेमेंट, 15,000 रुपए तक के EMI फायदे और 7,500 रुपए तक की क्रेडिट कार्ड छूट दे रही है। इसके अलावा, कंपनी अपने मर्चेंडाइज पर सीधे 50% की छूट भी दे रही है। 14,999 रुपए के शुरुआती डाउन पेमेंट की मदद से एलिजिबल ग्राहक एक साथ बड़ी रकम दिए बिना इंडी स्कूटर खरीद सकते हैं। बाकी की कीमत फाइनेंस के जरिए चुका सकते हैं। हालांकि, इस कम डाउन पेमेंट को स्कूटर की कीमत में कमी ना समझा जाए। स्कूटर खरीदने की आपकी कुल लागत अभी भी लोन की रकम, ब्याज दर और लोन चुकाने की अवधि जैसी चीजों पर डिपेंड करेगी।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
11 इंस्टीट्यूशन से मिलेगा लोन
रिवर ने लोन और EMI के अलग-अलग ऑप्शन देने के लिए 11 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ साझेदारी की है। इनमें IDFC फर्स्ट बैंक, L&T फाइनेंस, ग्रीव्स का 'इवफिन' (Evfin), बजाज फाइनेंस, इकोफी (Ecofy), एक्सिस बैंक, टाटा कैपिटल, हीरो फिनकॉर्प, श्रीराम फाइनेंस, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल हैं। इन बेनिफिट्स में इवफिन (Evfin) EMI पर 10,000 रुपए तक की बचत दे रहा है, जबकि L&T फाइनेंस 15,000 रुपए तक के फायदे दे रहा है।
क्रेडिट कार्ड से ₹7,500 की छूट
रिवर ने सभी ग्राहकों के लिए कोई एक निश्चित ब्याज दर या लोन चुकाने की अवधि नहीं बताई है। इसके अलावा, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 7,500 रुपए तक की तुरंत छूट भी मिल रही है। यह ऑफर HDFC बैंक, SBI कार्ड, कोटक महिंद्रा बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडसइंड बैंक, वनकार्ड (OneCard), स्कैपिया (Scapia), फेडरल बैंक, यस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और HSBC द्वारा जारी किए गए चुनिंदा कार्डों पर लागू है।
सशस्त्र और सुरक्षा बलों को भी फायदा
सशस्त्र बलों और सुरक्षा बलों के सदस्यों के लिए भी एक स्पेशल डिस्काउंट है। एलिजिबल पर्सन इंडी स्कूटर खरीदने पर 2,500 रुपए की छूट पा सकते हैं। हालांकि, यह साफ नहीं है कि इस छूट को अन्य प्रमोशनल स्कीमों के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। ये ऑफर 30 नवंबर 2026 तक रिवर के रिटेल नेटवर्क के जरिए वैलिड रहेंगे। ये ऑफर्स का फायदा कब तक मिलेगा, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसे कंपनी की डीलरशिप पर जाकर पता कर सकते हैं।
इंडी के स्पेसिफिकेशंस
रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर में 4kWh की बैटरी मिलती है। दावे के मुताबिक, इसकी रेंज 160Km और टॉप स्पीड 90kph बताई गई है। ये स्कूटर सिर्फ 3.7 सेकेंड में 0–40 km/h की स्पीड पकड़ लेता है। ये 750W के चार्जर से 5 घंटे में 0–80% तक चार्ज हो जाता है। हालांकि, यह स्कूटर टेक्नोलॉजी के बजाय यूटिलिटी पर ज्यादा फोकस्ड है, जो इसे और भी प्रैक्टिकल बनाता है। स्कूटर में सीट के नीचे 55-लीटर का स्टोरेज मिलता है। स्कूटर में 14-इंच के बड़े एलॉय मिलते हैं। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1,56,699 रुपए है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें