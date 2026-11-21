बेंगलुरु की यह कंपनी 14,999 रुपए से शुरू होने वाला डाउन पेमेंट, 15,000 रुपए तक के EMI फायदे और 7,500 रुपए तक की क्रेडिट कार्ड छूट दे रही है। इसके अलावा, कंपनी अपने मर्चेंडाइज पर सीधे 50% की छूट भी दे रही है।

इस स्टाइलिश स्कूटर पर आए शानदार ऑफर्स

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₹ 2,400 /माह से शुरू

रिवर मोबिलिटी के पोर्टफोलियो में अभी सिर्फ एक इलेक्ट्रिक स्कूटर ही शामिल है। इसका नाम इंडी (Indie) है। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर शानदार सेल्स आंकड़ों के साथ आगे बढ़ रहा है। अक्टूबर में इसकी 7,544 यूनिट बिकी थीं। अब कंपनी ने अपने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर पर कुछ समय के लिए कई ऑफर पेश किए हैं। इनमें लोएस्ट डाउन पेमेंट के ऑप्शन, फाइनेंस से जुड़े बेनिफिट्स और क्रेडिट कार्ड पर तुरंत मिलने वाली छूट शामिल हैं। इस ऑफर्स की मदद से इस स्कूटर की सेल्स को बूस्ट करना है।

EMI पर ₹15,000 तक फायदे

बेंगलुरु की यह कंपनी 14,999 रुपए से शुरू होने वाला डाउन पेमेंट, 15,000 रुपए तक के EMI फायदे और 7,500 रुपए तक की क्रेडिट कार्ड छूट दे रही है। इसके अलावा, कंपनी अपने मर्चेंडाइज पर सीधे 50% की छूट भी दे रही है। 14,999 रुपए के शुरुआती डाउन पेमेंट की मदद से एलिजिबल ग्राहक एक साथ बड़ी रकम दिए बिना इंडी स्कूटर खरीद सकते हैं। बाकी की कीमत फाइनेंस के जरिए चुका सकते हैं। हालांकि, इस कम डाउन पेमेंट को स्कूटर की कीमत में कमी ना समझा जाए। स्कूटर खरीदने की आपकी कुल लागत अभी भी लोन की रकम, ब्याज दर और लोन चुकाने की अवधि जैसी चीजों पर डिपेंड करेगी।

11 इंस्टीट्यूशन से मिलेगा लोन

रिवर ने लोन और EMI के अलग-अलग ऑप्शन देने के लिए 11 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ साझेदारी की है। इनमें IDFC फर्स्ट बैंक, L&T फाइनेंस, ग्रीव्स का 'इवफिन' (Evfin), बजाज फाइनेंस, इकोफी (Ecofy), एक्सिस बैंक, टाटा कैपिटल, हीरो फिनकॉर्प, श्रीराम फाइनेंस, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल हैं। इन बेनिफिट्स में इवफिन (Evfin) EMI पर 10,000 रुपए तक की बचत दे रहा है, जबकि L&T फाइनेंस 15,000 रुपए तक के फायदे दे रहा है।

क्रेडिट कार्ड से ₹7,500 की छूट

रिवर ने सभी ग्राहकों के लिए कोई एक निश्चित ब्याज दर या लोन चुकाने की अवधि नहीं बताई है। इसके अलावा, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 7,500 रुपए तक की तुरंत छूट भी मिल रही है। यह ऑफर HDFC बैंक, SBI कार्ड, कोटक महिंद्रा बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडसइंड बैंक, वनकार्ड (OneCard), स्कैपिया (Scapia), फेडरल बैंक, यस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और HSBC द्वारा जारी किए गए चुनिंदा कार्डों पर लागू है।

सशस्त्र और सुरक्षा बलों को भी फायदा

सशस्त्र बलों और सुरक्षा बलों के सदस्यों के लिए भी एक स्पेशल डिस्काउंट है। एलिजिबल पर्सन इंडी स्कूटर खरीदने पर 2,500 रुपए की छूट पा सकते हैं। हालांकि, यह साफ नहीं है कि इस छूट को अन्य प्रमोशनल स्कीमों के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। ये ऑफर 30 नवंबर 2026 तक रिवर के रिटेल नेटवर्क के जरिए वैलिड रहेंगे। ये ऑफर्स का फायदा कब तक मिलेगा, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसे कंपनी की डीलरशिप पर जाकर पता कर सकते हैं।