ओला, TVS, एथर, बजाज के लिए बजी 'खतरे की घंटी'! लॉन्च हुआ ये दमदार इलेक्ट्रिक स्कूटर; जानिए रेंज और फीचर्स
अपडेटेड रिवर इंडी में कई नए ऐप-बेस्ड फीचर और बेहतर सुरक्षा किट शामिल हैं। एक और उपलब्धि के तौर पर कंपनी ने दिल्ली में अपना पहला स्टोर भी खोला है। यूजर अब ऐप पर रियल-टाइम चार्जिंग स्थिति और राइड का डेटा जैसी जानकारी देख पाएंगे।
भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी रिवर मोबिलिटी ने इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर का जनरेशन 3 वर्जन लॉन्च किया है। बेंगलुरु में इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.46 लाख रुपए है। अपडेटेड रिवर इंडी में कई नए ऐप-बेस्ड फीचर और बेहतर सुरक्षा किट शामिल हैं। एक और उपलब्धि के तौर पर कंपनी ने दिल्ली में अपना पहला स्टोर भी खोला है। यूजर अब ऐप पर रियल-टाइम चार्जिंग स्थिति और राइड का डेटा जैसी जानकारी देख पाएंगे। नए कस्टमाइजेशन ऑप्शन भी पेश किए गए हैं, जिससे यूजर अपनी जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार डेटा पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। कंपनी ने इसके डिस्प्ले को भी 6-इंच से अपडेट किया है।
रिवर इंडी में पहले से ही सेफ्टी फीचर्स की एक बड़ी रेंज देती हैं। वहीं, जनरेशन 3 मॉडल में बेहतर सुरक्षा के लिए हिल-होल्ड असिस्ट दिया गया है। रिवर ने ज्यादा मजबूत ग्रिप वाले टायर पेश किए हैं जो उबड़-खाबड़ रास्तों, गड्ढों और गड्ढों से आसानी से निपट सकते हैं। 14-इंच के एलॉय व्हील भी अलग-अलग एनवायरमेंट में सुगम सवारी सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। टायर का आकार आगे 110/70 और पीछे 120/70 है। कंपनी का दावा है कि ग्राहकों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर राइडिंग डायनामिक्स में भी सुधार किया गया है।
रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर में 4-kWh का बैटरी पैक है जो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 750-वाट चार्जर का उपयोग करने पर इसे 0-80% चार्ज होने में लगभग 5 घंटे लगते हैं। अधिकतम पावर आउटपुट 6.7 kW (9.1 PS) है, जबकि निरंतर पावर 4.5 kW (6.11 PS) है। टॉर्क आउटपुट 26 Nm है और स्कूटर 3.7 सेकंड (रश मोड) में 0 से 40 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकता है। रिवर इंडी की IDC रेंज 161Km है। चुने गए ड्राइव मोड में ट्रू रेंज 110Km (इको), 90Km (राइड) और 70Km (रश) है। स्कूटर में 240mm फ्रंट और 200mm रियर डिस्क ब्रेक हैं।
रिवर इंडी जेन 3 में पोजीशन लैंप, LED इंडिकेटर्स, फ्लैट फ्लोरबोर्ड, फोल्डेबल फुटपैग और स्टेप-अप सीट डिजाइन के साथ आयताकार ट्विन बीम LED हेडलाइट्स हैं। किनारों पर सुरक्षात्मक बार लगे हैं, जिनका उपयोग एक्सेसरी माउंट के रूप में भी किया जा सकता है। स्कूटर के साइड पैनल पर पैनियर माउंट भी हैं। ये सवार और वाहन दोनों की सुरक्षा का काम करते हैं। रिवर मोबिलिटी पूरे भारत में अपने नेटवर्क में और स्टोर जोड़ने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। भारत में इसका मुकाबला ओला, टीवीएस, एथर, बजाज से होगा।
