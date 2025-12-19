Hindustan Hindi News
ओला S1 प्रो के टक्कर वाले इस ई-स्कूटर पर ₹22,500 तक का फायदा, ऑफर्स 31 दिसंबर तक वैलिड

ओला S1 प्रो के टक्कर वाले इस ई-स्कूटर पर ₹22,500 तक का फायदा, ऑफर्स 31 दिसंबर तक वैलिड

संक्षेप:

रिवर मोबिलिटी ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर River Indie पर शानदार ईयर-एंड ऑफर्स का ऐलान किया है। बता दें कि एथर 450X, टीवीएस आईक्यूब और ओला S1 प्रो को टक्कर देने वाला यह स्कूटर 22,500 रुपये तक के फायदे के साथ उपलब्ध है।

Dec 19, 2025 07:03 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Mahindra e20 NXTarrow

इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की सोच रहे लोगों के लिए साल के आखिर में एक अच्छी खबर है। दरअसल, रिवर मोबिलिटी ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर River Indie पर शानदार ईयर-एंड ऑफर्स का ऐलान किया है। एथर 450X, टीवीएस आईक्यूब और ओला S1 प्रो को टक्कर देने वाला यह स्कूटर अब कुल मिलाकर 22,500 रुपये तक के फायदे के साथ उपलब्ध है। ये ऑफर्स 31 दिसंबर, 2025 तक वैलिड रहेंगे। कंपनी को उम्मीद है कि साल के आखिरी महीने में इन अट्रैक्टिव स्कीम्स के चलते बिक्री में अच्छा उछाल देखने को मिलेगा।

7,500 रुपये तक कैशबैक

अगर आप River Indie खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो इस महीने आपको 7,500 रुपये तक का कैशबैक भी मिल सकता है। यह कैशबैक कंपनी के COCO (Company-Owned, Company-Operated) स्टोर्स पर लागू होगा। हालांकि, कैशबैक का फायदा चुनिंदा क्रेडिट कार्ड्स पर ही मिलेगा, जिनमें HDFC, ICICI, Bank of Baroda, Kotak और One Card शामिल हैं। इससे कार्ड यूज करने वाले ग्राहकों को अतिरिक्त बचत का मौका मिलेगा।

इतनी है कीमत

दूसरी ओर River Indie को अब आप सिर्फ 14,999 रुपये के डाउन पेमेंट पर भी घर ला सकते हैं। लाइव मिंट में छपी एक खबर के अनुसार, यह स्कीम Evfin और IDFC के साथ की गई फाइनेंस पार्टनरशिप के तहत उपलब्ध है। इतना ही नहीं, कंपनी स्कूटर के एक्सेसरीज पर भी EMI ऑप्शन दे रही है। ग्राहक करीब 14,000 रुपये तक की एक्सेसरीज को EMI पर खरीद सकते हैं। बता दें कि River Indie इलेक्ट्रिक स्कूटर की एक्स-शोरूम कीमत भारत में लगभग 1.25 लाख रुपये है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Electric Scooter Auto News Hindi

